2026-04-09 10:57 女子漾／編輯許智捷
為幫死黨改運直接結婚！她曝「最狂婚姻實錄」：婚後真的轉運，卻因「這件事」離婚
一段看似玩笑的婚姻，竟然真的發生在現實生活中。近日一名網友在Threads分享自己「和死黨結婚又離婚」的親身經歷，從為了改運閃婚，到婚後生活意外步上正軌，最後卻因家庭期待理性結束，完整過程被網友形容「比偶像劇還敢寫」，貼文曝光後迅速引發熱議。
失戀＋年齡焦慮 她原本只想辦「一個人的婚禮」
這段故事的開頭，其實相當寫實。發文者回憶，2014年與交往7、8年的男友分手，當時已33歲的她陷入年齡焦慮，甚至悲觀認為「這輩子應該很難再遇到喜歡的人」，因此決定隔年辦一場「一個人的婚禮」，當作對人生的一種交代。
沒想到，這個原本帶點儀式感的決定，卻意外變成一段真正的婚姻。
算命一句話改寫人生 直接嫁給失業死黨
轉折來自一場算命。她陪一名失業一年多的好友去看命盤，命理師一句「先成家後立業」，讓原本卡關的人生突然出現解方。但問題是，這位好友條件普通、工作不穩，一時之間根本找不到結婚對象。就在這個有點荒謬又現實的情境下，她做出一個連自己都覺得「很敢」的決定：既然自己本來就要結婚，不如乾脆和好友結。
婚禮超隨性 農曆七月、素顏新娘全上場
兩人幾乎沒有猶豫，在算命後一個月內完成結婚，整個過程快到像臨時起意。婚禮本身也相當隨性，為了節省費用選在農曆七月舉辦，沒有婚戒、婚前沒見過對方父母，甚至結婚當天她還穿著新娘禮服跑去髮廊臨時做造型，最後幾乎素顏完成婚禮。整場婚禮少了浪漫，多了幾分「反正先完成再說」的務實感。
婚後發展神反轉 工作真的一路順起來
最讓網友覺得不可思議的是婚後發展。她表示，好友在結婚後真的順利找到穩定工作，之後轉職也都相當順利，與婚前長期求職不順形成強烈對比。兩人婚後採取各自生活模式，一個在台北、一個在桃園，關係更接近家人與夥伴，而非傳統夫妻。這段「為了改運而結婚」的經歷，也讓不少網友開始半開玩笑地討論「難道真的有轉運這回事」。
為婆婆「這心願」離婚
不過，這段婚姻最終仍走向結束。關鍵並不是感情問題，而是更現實的家庭期待。發文者坦言，婆婆希望能抱孫，但她從一開始就清楚自己無法接受生小孩這件事。她可以接受與好友結婚、共享生活，但無法進入「傳宗接代」的角色。在不希望耽誤對方家庭期待的情況下，她選擇主動離開，讓這段婚姻在相對平和的狀態下畫下句點。
貼文曝光後引發大量留言，不少網友直呼「現實比小說還離奇」，也有人認為這是一種少見但坦率的關係選擇，「沒有愛情但有責任，反而更清醒」。發文者也補充，前夫與家人對她都很好，離婚並非衝突，而是彼此對人生方向不同所做出的理性決定。她更直言，未來若有機會，仍不排斥與好友結婚成為家人，只是希望下一次不會再面臨「生小孩」這道關卡。
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