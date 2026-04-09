2026-04-09 10:56 女子漾／編輯周意軒
越看越窒息！5部高討論抑鬱劇推薦，《危險關係》真實到讓人發冷
不是每一部劇都適合放鬆時看，有些作品一旦點開，就像被情緒拖進深海，短時間很難抽離。近期討論度飆高的《危險關係》，正是這類「看完會後勁很強」的代表，不只劇情緊張，更把情感操控、心理壓迫與人性脆弱拍得過於真實，讓不少觀眾直呼「邊看邊不舒服，卻停不下來」。
這類被稱為「抑鬱系」的劇集，之所以越來越紅，關鍵就在於它不再粉飾太平，而是直接揭開關係裡最陰暗的一面。從愛情中的控制與失衡，到家庭與社會帶來的無形壓力，每一段故事都像是在照見現實，也讓人不自覺代入其中。這次整理5部高討論度的抑鬱劇，一部比一部更沉，追完真的要有心理準備。
文章目錄
- 抑鬱系劇盤點：《危險關係》——愛情裡最可怕的不是不愛，是被操控
- 抑鬱系劇盤點：《誰是被害者》——每個人都在崩潰邊緣
- 抑鬱系劇盤點：《雖然是精神病但沒關係》——溫柔到讓人想哭
- 抑鬱系劇盤點：《她和她的她》——有些傷，不會因為長大就消失
- 抑鬱系劇盤點：《未知的首爾》——在同一座城市裡迷失自己
抑鬱系劇盤點：《危險關係》——愛情裡最可怕的不是不愛，是被操控
這部近期話題最高的陸劇，直接把「PUA情感操控」拍到讓人背脊發涼。故事圍繞單親媽媽顏聆，在追查好友離奇死亡時，遇上看似溫柔的精神科醫師羅梁，卻一步步被對方操控、隔離、洗腦，最後甚至懷疑自己。最可怕的是，這段關係不是暴力，而是「以愛為名的控制」，透過否定、孤立與心理操弄，讓人慢慢失去自我。
抑鬱系劇盤點：《誰是被害者》——每個人都在崩潰邊緣
台劇天花板之一，看完心情直接掉進谷底。一場看似普通的命案，揭開的是一連串令人窒息的真相。故事從法醫方毅任在一宗離奇死亡案件中，意外發現與自己失聯多年的女兒有關開始，他被迫與記者徐海茵合作，追查案件背後的連環線索。隨著調查深入，每一名「被害者」的身世逐漸浮出水面他們不是單純的受害者，而是被社會、家庭與環境逼到絕境的人。劇情最沉重的地方在於，每一樁死亡都不是偶然，而是一種長期被忽視的求救訊號。當真相拼湊完整，你會發現，真正可怕的不是兇手，而是那些讓人一步步走向崩潰的現實。
抑鬱系劇盤點：《雖然是精神病但沒關係》——溫柔到讓人想哭
故事圍繞精神病院看護文鋼太，與擁有反社會人格的童話作家高文英之間的相遇展開。鋼太長年背負照顧自閉症哥哥的責任，把自己的情緒壓到最低，而文英則習慣用冷漠與尖銳武裝自己，拒絕與世界建立真正的連結。兩個同樣帶著童年創傷的人，在彼此拉扯與碰撞中，慢慢揭開內心最深的傷口。隨著故事推進，他們不只是學會如何愛對方，更開始面對那些曾經逃避的過去。這段關係並不完美，甚至充滿不安與痛苦，但正因如此，才讓人看見——原來被理解，本身就是一種療癒。
抑鬱系劇盤點：《她和她的她》——有些傷，不會因為長大就消失
這部台劇直接把「創傷」拍到讓人難以呼吸。由許瑋甯主演，劇情圍繞在一場車禍後的記憶錯亂，逐步揭開女主角童年性侵與壓抑創傷的真相。整部劇像拼圖一樣，一點一點逼你面對最不願想起的過去。
它的抑鬱不只是劇情，而是情緒堆疊你會跟著角色一起困惑、恐懼，甚至崩潰。這部劇之所以討論度爆高，是因為它觸碰了很多人不敢說出口的經歷，也讓「創傷不是過去式」這件事，被真正看見。
抑鬱系劇盤點：《未知的首爾》——在同一座城市裡迷失自己
這部韓劇的抑鬱感，不是來自戲劇衝突，而是來自「太像現實」。故事描寫在首爾打拼的年輕人，在高壓生活與競爭環境下，逐漸迷失自我。看似正常的日常，其實每個人都在壓抑、疲憊，甚至不知道自己為什麼而活。最讓人共鳴的是那種無聲的崩潰不是大哭大鬧，而是每天醒來都覺得累。這部劇沒有強烈高潮，但會讓人一集一集陷進去，最後發現自己其實也在同樣的狀態裡。