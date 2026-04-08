全聯獨家瘋搶！春水良品「相思蜜香紅、桂花四季春」神級茶冰淇淋開箱🤤 滿滿紅豆泥太犯規！冰品控必看的黃金賞味秘訣公開，實測告訴你到底值不值得買？

晚上十點翻遍整個冰箱卻只找到一包放到結霜的冷凍毛豆，這種無奈的悲劇你絕對懂！

天氣明顯變熱了，三月的台北街頭已經有人穿著短袖亂晃，你的冷凍庫是不是也該跟著換季了呢？老實說我心已死

我原本對超市那些死甜又充滿化學香料味的冰品已經徹底絕望，那簡直是毀滅味覺的災難，直到我遇見了它 ᐡ•̥ ·̫ •̥`

我在全聯冷凍櫃前被春水良品熟悉的商標硬生生攔下，這偷偷出冰淇淋的行徑太無恥了，完全是逼人立刻交出錢包啊！💸

如果有一款冰淇淋能像現泡手搖飲一樣清爽解膩呢？這就是春水良品這次給出的完美解答( ᴖ⩊ᴖ )





這次真的讓我大開眼界，先來聊聊那杯包裝透著文青綠的桂花四季春冰淇淋

打開蓋子那一瞬間，我發誓我真的聞到了初春微雨後高山茶園的清新空氣！這聽起來超像老派的電視購物台詞對吧？＞ ̫＜.ᐟ.ᐟ

但請相信我，那股淡雅的茶香真的非常高級且自然，冰淇淋的質地就像頂級的重磅絲綢一樣滑順～

這款冰品非常紮實，湯匙挖下去的阻力手感，簡直像在切一塊熟成完美的法國奶油，入口後四季春的清香瞬間在舌尖奔放炸開

接著是若有似無的桂花尾韻輕輕拂過味蕾，那種感覺就像是在悶熱的午後突然吹來一陣涼風，身心靈瞬間被療癒了！

不過我得承認一件超級糗的蠢事，我昨天因為吃得太急，一小塊冰直接手滑掉在我的白襯衫上，雖然當下心痛到差點尖叫，但神奇的是連衣服上的污漬都散發著迷人的茶香呢！😂





換個口味來點濃郁的強烈衝擊吧！

這款相思蜜香紅冰淇淋完全是另一種層次的味覺狂歡，你有偷偷把珍珠奶茶帶進圖書館的刺激經驗嗎？那種既罪惡又充滿快感的甜蜜滋味＞ ̫＜.ᐟ.ᐟ

就是這杯冰淇淋給我的第一印象，蜜香紅茶的基底本身就帶著非常獨特的熟果香氣

更過分的是裡面還藏著綿密細緻的紅豆泥！

紅豆跟紅茶根本就是前世注定的靈魂伴侶啊，醇厚的茶香完美中和了紅豆容易產生的死甜感～而紅豆則豐富了整體茶湯的立體層次

講到這裡你一定會懷疑，這種組合吃起來會不會太甜膩？真的完全不會！

它的甜度控制得精準無比，簡直就像是拿著微型天平一毫克一毫克秤出來的黃金比例

不過看到包裝寫著一杯只有75克的時候，我當下在全聯冷凍櫃前差點直接翻白眼

心想這塞牙縫都不夠吧，品牌也太小氣了！結果事實證明我徹底錯了，因為它的風味非常濃厚且飽滿，每一口都是重拳出擊( ᴖ⩊ᴖ )

75克竟然是一個完美到不能再多吃一口的極致份量，再多吃幾口絕對會覺得膩，再少吃一點又會覺得心靈空虛，品牌在拿捏人類慾望這點真的非常賊啊！🕵️‍♀️





這次春水良品在全聯獨家推出的新品真的沒在跟市場開玩笑，他們成功把經典茶飲完美轉化為高質感的居家冰品體驗( ᴖ⩊ᴖ )

你再也不用去實體店面辛苦排隊人擠人，在家裡穿著最邋遢的睡衣就能享受頂級的下午茶時光

雖然價格可能比一般超市冰品稍微高出那麼一點點，但在這疲憊的日常裡，偶爾買杯好冰犒賞辛苦的自己絕對是天經地義的事＞ ̫＜.ᐟ.ᐟ

趕快手刀去搶購吧🏃‍♀️💨





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