2026-04-08 18:20 女子漾／編輯王廷羽
《逐玉》最甜橋段！張凌赫、田曦薇「陳皮糖之吻」洗版全網，陳皮糖哪裡買？做法一次看
古裝甜寵又來炸場啦！由張凌赫、田曦薇領銜主演的《逐玉》一開播就火力全開，直接空降愛奇藝國際版熱播榜冠軍！第 9 集更直接封神！兩人的「陳皮糖吻」甜到不行，全網瘋狂洗版！當張凌赫看著趴在自己身上的田曦薇，低聲一句「你現在想吃糖嗎？」根本撩到犯規，甜度爆表直接讓觀眾集體淪陷！本篇就要幫大家介紹「陳皮糖」是什麼，如何自製及哪裡可以買到！
文章目錄
《逐玉》陳皮糖是什麼？
《逐玉》陳皮糖是什麼？
別以為陳皮糖只是復古零食，以白砂糖、葡萄糖漿為基底（葡萄糖漿比例 30%～40%），再加入陳皮粉調和風味，打造出層次滿滿的經典甜點。製作上更走現代科技路線，透過真空熬煮技術，把糖體裡的氣泡壓到 0.5% 以下，口感更加細緻滑順。最後經過傳統熬製工序，成型為晶透或淡黃色的糖塊，一入口先是剛剛好的酸甜平衡，接著陳皮香氣慢慢釋放，尾韻還帶點清涼薄荷感！
陳皮糖台灣哪裡買？
陳皮糖台灣哪裡買？
目前想要吃到電視劇《逐玉》中的同款或是類似款陳皮糖可以到蝦皮賣場搜尋「陳皮糖」就會出現許多賣家都有販售，有軟糖、硬糖、流心糖等等，大家可以根據自己喜好選擇，不過要提醒大家因為陳皮糖含高糖分，不建議攝取過多。因含陳皮揮發油及薄荷成分，胃腸敏感、三歲以下兒童及糖尿病患者需慎用。
陳皮糖怎麼做？
陳皮糖怎麼做？
如果買不到也可以試試看自己做！最受歡迎的「九製陳皮糖（涼果型）」做法，這種方法做出來的陳皮糖最能保留柑橘的清香，且具備理氣化痰的功效。本次編輯就為大家整理了「陳皮糖」製作方法的圖表，大家可以根據自己的口味調整，也可以再加入紅棗、生薑等等！
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【本文為JUSKY街星授權提供】
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