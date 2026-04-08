《月鱗綺紀》開播評價兩極？網友狂推「這9部」續命神劇 這才是仙俠劇該有的樣子！

《月鱗綺紀》開播評價兩極？網友狂推「這 9 部」續命神劇 這才是仙俠劇該有的樣子！

《月鱗綺紀》開播負評不斷，雖然有雙女主鞠婧禕與陳都靈顏值撐場，郭敬明導演的畫面也一如既往地唯美，但跳躍的剪輯、演員過重的濾鏡被調侃為「偽人感」，以及薄弱的劇情邏輯，「形式大於內容」讓許多追求故事性的觀眾感到失望。

如果你想換換口味，找些劇本紮實、情感細膩或特效與劇情兼備的高評價仙俠/奇幻劇，以下為你精選 9 部作品。

高評價仙俠劇推薦1. 《蒼蘭訣》

《蒼蘭訣》。圖片來源：微博

主演： 虞書欣、王鶴棣

《蒼蘭訣》是近年「逆風翻盤」的奇蹟。講述了斷情絕愛的月尊東方青蒼，意外與低階仙女小蘭花結下「同生共死」的咒術。它最強大之處在於極致的情感邏輯：大魔頭學會愛，不是因為被洗腦，而是因為感受到了被尊重的溫暖。王鶴棣將「BKing」的霸氣與純情融合得恰到好處，虞書欣則賦予了角色靈動而不做作的靈魂。

《蒼蘭訣》視覺上摒棄了廉價的仙氣，改採色彩濃郁的東方奇幻美學，節奏快、不拖沓，是現代仙俠劇的「洗眼睛」之作。

《蒼蘭訣》

高評價仙俠劇推薦2. 《與鳳行》

《與鳳行》劇照。圖片來源：微博

主演： 趙麗穎、林更新

《與鳳行》是一部屬於「成年人」的仙俠劇。靈界碧蒼王沈璃（趙麗穎 飾）戰鬥力爆表，卻在逃婚中落難，被上古神行止（林更新 飾）救起。不同於小打小鬧的工業糖精，這部劇展現了「強強聯手」的魅力。沈璃英颯果敢，行止腹黑深情，兩人在守護蒼生的重擔與私人情感間的拉扯極其動人。

《與鳳行》趙麗穎紮實的打戲與林更新渾然天成的神性，配合大氣磅礴的實景拍攝與特效，讓這部劇擁有了一種近年少見的「厚重質感」。

《與鳳行》劇照。圖片來源：微博

高評價仙俠劇推薦3. 《星落凝成糖》

中國男星陳星旭、李蘭迪主演的古裝劇《星落凝成糖》。圖片來源：取自星落凝成糖微博

主演： 陳星旭、李蘭迪

如果你怕虐，這部「仙俠版上錯花轎嫁對郎」是絕佳選擇。《星落凝成糖》人族雙生姐妹陰差陽錯換了婚嫁對象，原本社恐的姐姐去了沉淪之地，而古靈精怪的妹妹卻進了天界。劇本充滿了驚喜的反套路喜劇感，瘋狂嘲諷傳統仙俠的迂腐設定。

陳星旭在《星落凝成糖》劇中一人分飾四角，演技驚人；李蘭迪的人設聰明絕頂，絕不當拖油瓶。這部劇在歡笑中鋪陳宿命的悲涼，節奏極快，特效風格如夢似幻，質感遠超預期。

《星落凝成糖》

高評價仙俠劇推薦4. 《長月燼明》

《長月燼明》。圖片來源：微博

主演： 羅雲熙、白鹿

《長月燼明》 將「宿命感」玩到了極致。為了阻止魔神澹臺燼滅世，黎蘇蘇回到五百年前試圖抽出他的邪骨，兩人展開了三世虐戀。羅雲熙的「病嬌」演技與纖細的神態，完美還原了那個受盡世間惡意卻又渴望一絲光亮的魔神；白鹿則在神女與凡人間切換自如。

《長月燼明》最大的亮點是敦煌風的視覺設計，色彩斑斕且充滿異域神性，特效大場景極具震撼力。它探討的是「人性本惡還是環境使然」，是一部視覺與哲學思辨兼備的虐心大作。

《長月燼明》。圖片來源：微博

高評價仙俠劇推薦5. 《千古玦塵》

《千古玦塵》官方微博

主演： 周冬雨、許凱、劉學義

《千古玦塵》是一部被低估的「真香」劇。講述真神上古與白玦橫跨萬載、幾經生死的亙古之戀。這部劇最強大的是其宏大的世界觀架構，對於「神之責任」的描寫非常深刻，不只是談情說愛，更是關於犧牲與守護。

雖然周冬雨的長相一度引發爭議，但她憑藉影后級演技演出了《千古玦塵》角色的神性與成長；劉學義飾演的天啟更是史上最吸粉的男二之一。其特效層次感極強，是目前仙俠劇中「神界感」營造得最成功的一部。

《千古玦塵》官方微博

高評價仙俠劇推薦6. 《沉香如屑·沉香重華》

《沉香如屑》。圖片來源：LINE TV

主演： 楊紫、成毅

如果你喜歡「虐到深處無怨尤」，這部是標準配備。講述了菡萏仙子顏淡與應淵帝君之間愛而不得、跳橋斷情、凡間重逢的波折故事。楊紫與成毅作為仙俠劇的「扛把子」，演技自然不必多言，兩人哭戲的情緒感染力極強，能讓觀眾跟著心碎。

《沉香如屑·沉香重華》劇中對於「情戒」與「天道」的對抗描寫得絲絲入扣。成毅一人分飾三角，將隱忍的帝君、意氣風發的捉妖師、瘋批的父輩演繹得層次分明，是典型的傳統仙俠優質代表。

《沉香如屑》。圖片來源：LINE TV

高評價仙俠劇推薦7. 《與君初相識·恰似故人歸》

圖／與君初相識 恰似故人歸

主演： 迪麗熱巴、任嘉倫

《與君初相識·恰似故人歸》改編自《馭鮫記》，講述了御靈師紀雲禾與鮫人長意跨越種族的愛戀。這部劇最迷人的是「性別倒置」般的角色魅力：女主角紀雲禾強大、自由、甚至有點渣，為了守護心愛的人不惜囚禁他、傷害他；而男主角長意則從單純無害到後期霸氣回歸。

迪麗熱巴在劇中展現了多變的演技，尤其是九尾狐化身的特效場面非常震撼。故事探討的是「真正的自由」，格局不落俗套，情感層次豐富且哀婉動人。

《與君初相識》官方微博

高評價仙俠劇推薦8. 《凡人修仙傳》

圖片來源：《凡人修仙傳》官方微博

主演： 楊洋、金晨

《凡人修仙傳》這部劇徹底告別了仙俠劇的「戀愛腦」模式。主角韓立是一名資質平庸的鄉村窮小子，他沒有血脈神力，也沒有大能傳承，全憑謹慎、冷靜與「殺伐果斷」在充滿陰謀的修仙界生存。劇情嚴格遵循原著，強調修仙資源的爭奪與弱肉強食的法則。

楊洋在劇中貢獻了大量高質量的近身武打戲，特效設計追求真實感而非花哨。這部劇展現了修仙者的孤獨與毅力，是目前最硬核、最具有邏輯性的「升級流」仙俠作品。揮手發光。該劇特效採用真人動捕技術，場景極其真實逼真，將修仙界的殘酷與宏大展現得淋漓盡致。如果你受夠了無窮無盡的誤會與虐戀，這部「事業型」仙俠絕對是清流。

圖片來源：金晨 微博、《凡人修仙傳》官方微博

高評價仙俠劇推薦9. 《臨江仙》

《臨江仙》白鹿（左）曾舜晞劇中「三生三離」，因誤會反目成仇。（圖／LINE TV提供）

主演： 白鹿、曾舜晞

《臨江仙》講述了兩位仙尊花如月與白九思之間一場驚心動魄的婚姻局中局。這部劇最引人入勝的是其「三結三離」的懸疑敘事：兩人的每一次結合都伴隨著記憶的丟失與真相的掩埋。花如月在被白九思「虐殺」後重生，才發現兩人早已捲入了一場針對三界權力的巨大陰謀。

劇情充滿了反轉，角色之間的博弈不僅是武力的對決，更是智力的碰撞。白鹿與曾舜晞的化學反應極佳，是一部集懸疑、仙俠與極致情感於一體的創新之作。