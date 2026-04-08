「你還有母乳嗎？」朱宇謀遭控騷擾！10+受害者現身 「婦仇者聯盟」事件一次看。圖片來源：翻攝網路

演藝圈再爆醜聞！藝人朱宇謀（Wish）近日遭前女友林倪安公開指控私生活混亂、情感操控與暴力行為，事件自2026年3月底在社群平台延燒，並於4月8日林倪安召開記者會後全面引爆，目前已有超過10名女性出面或提供證據，甚至被網友稱為「婦仇者聯盟」，引發輿論高度關注。

事件起點：前女友爆料 4月8日記者會掀內幕

根據時間線，兩人於2025年8月開始交往並同居，朱宇謀追求的是認識20年的大學同學林倪安。交往期間，女方逐漸發現男方頻繁深夜失聯、手機不離身，並多次在其隨身物品與車內發現大量保險套。

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2026年3月底雙方正式分手後，林倪安於3月31日在Threads發出影射貼文，揭露「37歲朱姓藝人」私生活混亂，引發網友熱議。隨後《鏡週刊》跟進報導，指出朱宇謀長期以「單身」形象對外交往、私下獵豔。

事件在4月8日達到高峰，林倪安召開記者會，公開指控朱宇謀多項行徑，並證實已有多名女性組成「受害者群組」，集體提供證詞與對話紀錄。

六大爭議一次看：從約砲到騷擾全被揭

這起風波最受關注的，是朱宇謀私下行為與其「陽光暖男」形象的強烈反差。綜合受害者說法，目前主要爭議可歸納為六大面向。

1. 「保險套獵人」行徑

林倪安控訴朱宇謀性需求極大，但對外卻維持「單身偶像」人設。他的車上與包包被形容成「移動彈藥庫」，到處都是保險套。他在外獵豔對象包含女歌手、寫真女星、JKF女郎、黑澀會妹妹及多名素人。

2. 強迫服藥與身體傷害

朱宇謀被控為了追求快感拒絕戴套，卻強迫林倪安在短時間內服用 3 次事後避孕藥。導致女方荷爾蒙失調、經痛到在百貨公司暈倒送醫。當女方痛苦求助時，朱竟冷血回應：「妳有醫生證明嗎？」

3. 荒謬的「母乳騷擾」

爆料中最令人咋舌的細節，朱宇謀曾私訊一名女性受害者，詢問對方是否有母乳，甚至直接要求：「是什麼味道？可以喝喝看嗎？」 訊息截圖曝光後，被網民痛批行為極度變態。

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4. 暴力與精神控制 (PUA)

在多項指控中，林倪安指出朱宇謀不僅在言語上長期貶低她，曾以「我是藝人，妳是網紅，Level 不同」為由拒絕公開戀情，甚至直言女方的負評會影響自己形象；在相處過程中，也曾出現捏、推擠等肢體衝突，且另有前女友私訊表示曾遭遇類似暴力對待。除此之外，他更被爆曾向友人宣稱「女生的賞味期限只有一年」，過了就該更換對象，相關言論曝光後，引發外界對其情感觀與價值觀的高度質疑。

5. 侵犯未遂與強行跟蹤

一名受害者「小點點」（女歌手）透過電話連線控訴，曾在私人聚會喝醉後，朱宇謀脫掉自己褲子意圖不軌，所幸她及時驚醒。另有一名外國籍女性控訴朱在夜店後強行跟隨她回飯店，盧著要進房親吻，直到驚動他人。

6. 過往爭議被翻出（黑歷史回歸）

過往爭議也再度被網友翻出，包括曾被爆在信義區夜店飲酒過量，在路邊出現嘔吐並失禁的失態畫面，因而被戲稱為「失禁哥」；另也傳出他過去曾在節目錄影或私人場合中，做出向主持人小S展示私密部位的行為，試圖博取關注，相關舉止被外界質疑輕浮失當。

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「婦仇者聯盟」成形 受害者數持續增加

林倪安在記者會中透露，自她發文後，已有超過10名女性主動聯繫，提供對話截圖與經歷描述，受害者身分涵蓋網紅、女歌手、寫真女星與一般素人。

林倪安與其他受害者對話。圖片來源：翻攝網路

部分案例顯示，有人遭遇情感欺瞞，有人指控遭騷擾或強迫接觸，也有人表示在關係中受到精神壓迫與控制。這些零散個案逐漸拼湊出完整輪廓，也讓事件從單一感情糾紛升高為系統性爭議。

林倪安（前女友/網紅）：發起人，控訴家暴、劈腿及強迫吃避孕藥。



百萬寫真女星： 指控其劈腿後仍糾纏不清，並宣稱要玩「開放式關係」。



JKF女郎： 自曝曾遭其家暴。



黑澀會妹妹成員：控訴其長期隱瞞已有女友事實，以單身名義交往。



外國籍女性： 控訴其在飯店強行跟隨騷擾。



素人女性多名：指控在夜店被磨蹭、強行肢體接觸或收到騷擾訊息。

本人回應：認戀情、否認指控 不排除提告

面對連環爆料，朱宇謀透過經紀公司發表聲明，承認與林倪安曾有交往關係，但強調事件屬於分手後的情感糾紛，否認外界指控的暴力與強迫行為。

聲明中亦提到，對於造成對方「不適」深感抱歉，但同時強調目前流傳內容中包含不實資訊，已交由律師處理，未來不排除採取法律行動以維護名譽。