「你還有母乳嗎？」朱宇謀遭控騷擾！10+受害者現身 「婦仇者聯盟」事件一次看

2026-04-08 16:46 女子漾／編輯許智捷
「你還有母乳嗎？」朱宇謀遭控騷擾！10+受害者現身　「婦仇者聯盟」事件一次看。圖片來源：翻攝網路
「你還有母乳嗎？」朱宇謀遭控騷擾！10+受害者現身　「婦仇者聯盟」事件一次看。圖片來源：翻攝網路

演藝圈再爆醜聞！藝人朱宇謀（Wish）近日遭前女友林倪安公開指控私生活混亂、情感操控與暴力行為，事件自2026年3月底在社群平台延燒，並於4月8日林倪安召開記者會後全面引爆，目前已有超過10名女性出面或提供證據，甚至被網友稱為「婦仇者聯盟」，引發輿論高度關注。

事件起點：前女友爆料　4月8日記者會掀內幕

根據時間線，兩人於2025年8月開始交往並同居，朱宇謀追求的是認識20年的大學同學林倪安。交往期間，女方逐漸發現男方頻繁深夜失聯、手機不離身，並多次在其隨身物品與車內發現大量保險套。

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

2026年3月底雙方正式分手後，林倪安於3月31日在Threads發出影射貼文，揭露「37歲朱姓藝人」私生活混亂，引發網友熱議。隨後《鏡週刊》跟進報導，指出朱宇謀長期以「單身」形象對外交往、私下獵豔。

事件在4月8日達到高峰，林倪安召開記者會，公開指控朱宇謀多項行徑，並證實已有多名女性組成「受害者群組」，集體提供證詞與對話紀錄。

六大爭議一次看：從約砲到騷擾全被揭

這起風波最受關注的，是朱宇謀私下行為與其「陽光暖男」形象的強烈反差。綜合受害者說法，目前主要爭議可歸納為六大面向。

1. 「保險套獵人」行徑

林倪安控訴朱宇謀性需求極大，但對外卻維持「單身偶像」人設。他的車上與包包被形容成「移動彈藥庫」，到處都是保險套。他在外獵豔對象包含女歌手、寫真女星、JKF女郎、黑澀會妹妹及多名素人。

2. 強迫服藥與身體傷害

朱宇謀被控為了追求快感拒絕戴套，卻強迫林倪安在短時間內服用 3 次事後避孕藥。導致女方荷爾蒙失調、經痛到在百貨公司暈倒送醫。當女方痛苦求助時，朱竟冷血回應：「妳有醫生證明嗎？」

3. 荒謬的「母乳騷擾」

爆料中最令人咋舌的細節，朱宇謀曾私訊一名女性受害者，詢問對方是否有母乳，甚至直接要求：「是什麼味道？可以喝喝看嗎？」 訊息截圖曝光後，被網民痛批行為極度變態。

圖片來源：翻攝網路
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4. 暴力與精神控制 (PUA)

在多項指控中，林倪安指出朱宇謀不僅在言語上長期貶低她，曾以「我是藝人，妳是網紅，Level 不同」為由拒絕公開戀情，甚至直言女方的負評會影響自己形象；在相處過程中，也曾出現捏、推擠等肢體衝突，且另有前女友私訊表示曾遭遇類似暴力對待。除此之外，他更被爆曾向友人宣稱「女生的賞味期限只有一年」，過了就該更換對象，相關言論曝光後，引發外界對其情感觀與價值觀的高度質疑。

5. 侵犯未遂與強行跟蹤

一名受害者「小點點」（女歌手）透過電話連線控訴，曾在私人聚會喝醉後，朱宇謀脫掉自己褲子意圖不軌，所幸她及時驚醒。另有一名外國籍女性控訴朱在夜店後強行跟隨她回飯店，盧著要進房親吻，直到驚動他人。

6. 過往爭議被翻出（黑歷史回歸）

過往爭議也再度被網友翻出，包括曾被爆在信義區夜店飲酒過量，在路邊出現嘔吐並失禁的失態畫面，因而被戲稱為「失禁哥」；另也傳出他過去曾在節目錄影或私人場合中，做出向主持人小S展示私密部位的行為，試圖博取關注，相關舉止被外界質疑輕浮失當。

圖片來源：翻攝網路
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「婦仇者聯盟」成形　受害者數持續增加

林倪安在記者會中透露，自她發文後，已有超過10名女性主動聯繫，提供對話截圖與經歷描述，受害者身分涵蓋網紅、女歌手、寫真女星與一般素人。

林倪安與其他受害者對話。圖片來源：翻攝網路
林倪安與其他受害者對話。圖片來源：翻攝網路

部分案例顯示，有人遭遇情感欺瞞，有人指控遭騷擾或強迫接觸，也有人表示在關係中受到精神壓迫與控制。這些零散個案逐漸拼湊出完整輪廓，也讓事件從單一感情糾紛升高為系統性爭議。

林倪安（前女友/網紅）：發起人，控訴家暴、劈腿及強迫吃避孕藥。

百萬寫真女星： 指控其劈腿後仍糾纏不清，並宣稱要玩「開放式關係」。

JKF女郎： 自曝曾遭其家暴。

黑澀會妹妹成員：控訴其長期隱瞞已有女友事實，以單身名義交往。

外國籍女性： 控訴其在飯店強行跟隨騷擾。

素人女性多名：指控在夜店被磨蹭、強行肢體接觸或收到騷擾訊息。

本人回應：認戀情、否認指控　不排除提告

面對連環爆料，朱宇謀透過經紀公司發表聲明，承認與林倪安曾有交往關係，但強調事件屬於分手後的情感糾紛，否認外界指控的暴力與強迫行為。

聲明中亦提到，對於造成對方「不適」深感抱歉，但同時強調目前流傳內容中包含不實資訊，已交由律師處理，未來不排除採取法律行動以維護名譽。

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#朱宇謀 #林倪安

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2026-03-27 16:27 女子漾／編輯許智捷
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會

一支再普通不過的不鏽鋼湯匙，竟成日本旅客伴手禮？近日一名日本網友來台旅遊，在 Threads 分享自己用餐時被一支看似平凡的不鏽鋼湯匙圈粉，甚至直呼「會讓人覺得飯變更好吃」。貼文曝光後迅速引發討論，也讓這款日常餐具意外被封為「隱藏版台灣神器」。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
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來台吃蝦仁飯驚艷　直呼用過回不去

該名網友透露，當時是在台灣品嚐蝦仁飯時，第一次注意到這種不鏽鋼湯匙。外型與日本常見款式略有不同，但實際使用後卻讓她相當驚艷。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
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她形容，從舀飯到入口的角度都恰到好處，使用起來非常順手，甚至產生「飯變更好吃」的感受。回國前還特地到超市尋找同款帶回日本，現在幾乎天天使用，直言「真的回不去了」。

台灣人反應兩極：日常用品竟變伴手禮？

貼文曝光後，許多台灣網友第一時間都感到不可思議，紛紛留言「這不是每個人家裡都有嗎？」、「原來這也能紅」。

但也有不少人笑說，早就聽過日本旅客會特地購買這款湯匙當伴手禮，甚至有人認為，這種「被自己習以為常的東西重新看見」，反而更有趣。

一支平凡餐具意外成為外國人眼中的台灣特色，也讓不少網友直呼既新鮮又有點驕傲。

不只是吃飯神器　多功能用途曝光

隨著討論持續延燒，留言區更掀起一波「湯匙功能大公開」，原PO也進一步整理並分享自己的實際使用心得，引發網友共鳴。

原PO個人使用方法如下：

吃飯、喝湯、豆花、滷肉飯都適用
挖冰淇淋特別順手
挖水果籽（木瓜、小黃瓜）效果很好
甚至可以用來刮魚鱗
尾端還能挖冷凍養樂多

也有人補充，因為湯匙弧度設計剛好，就連便當盒角落的飯粒都能輕鬆挖乾淨，實用程度堪稱廚房萬用工具。

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#日本 #網友 #國民神器

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2026-03-13 11:49 女子漾／編輯ANDREA

在追劇的時候，我們常常會被男主角的光環迷倒，但你知道嗎？現實生活中有不少男星不僅擁有超高顏值，更是名副其實的「學霸」！他們不僅在螢光幕前展現精湛演技，私底下的超強學習力與邏輯思維更是讓人佩服。這次為大家盤點五位來自台灣與中國的學霸男星，看看他們究竟有什麼獨特魅力，能把觀眾的心抓得牢牢的~~~

1.考神降臨：張新成

說到學霸絕對不能不提張新成！當年他可是創下中國五大藝術院校專業成績第一名的神級紀錄，被廣大粉絲譽為考神。

代表作品：《以家人之名》、《變成你的那一天》

受歡迎原因：張新成不僅擁有鄰家男孩的清新氣質，演技更是細膩自然。他能把各種複雜的內心轉折詮釋得非常到位，看他演戲總能讓人深深共鳴。加上他私下溫柔又超級自律的性格，實在很難讓人不愛！

2.國民弟弟變身演技派：吳磊

童星出身的吳磊大家肯定不陌生，但很多人不知道他當年是以表演專業全國第一名的超高成績，風光考進北京電影學院。

代表作品：《星漢燦爛》、《在暴雪時分》

受歡迎原因：吳磊從小帥到大，體態與氣質也隨著時間淬鍊得更加成熟。他的眼神自帶深情，無論是霸氣將軍還是體貼暖男都能完美駕馭。加上他極高的情商與幽默感，每次看他的訪談都會被他的機智反應圈粉。

3.理工科高材生：張凌赫

張凌赫畢業於南京師範大學電氣工程專業，聽說當年高考數學成績幾乎滿分，是個道地的理工科高材生。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢

受歡迎原因：擁有精緻五官和高挑身材的張凌赫，穿起古裝簡直就是仙氣飄飄的代名詞。最可愛的是，他雖然外表看起來高冷霸氣，私底下卻是個自帶搞笑魂的大男孩，這種超級反差萌讓他收穫了滿滿的人氣。

4.億萬票房男神：林柏宏

台灣男星林柏宏擁有國立台灣師範大學化學系的高學歷，原本以為會走上安穩教職的他，卻憑藉對表演的熱愛在演藝圈大放異彩。

代表作品：《關於我和鬼變成家人的那件事》、《六弄咖啡館》

受歡迎原因：林柏宏的招牌陽光笑容殺傷力十足！他勇於挑戰各種截然不同的角色，無論是深情暖男還是帶點神經質的搞笑角色，他都能演得活靈活現。他的表演總有一種獨特的親和力，讓人看著看著就徹底迷上。

5.鋼琴十級的音樂才子：白敬亭

白敬亭畢業於首都師範大學音樂學院，這所學校的錄取門檻相當高，而且他還擁有鋼琴十級的超強實力，是不折不扣的藝術學霸。

代表作品：《卿卿日常》、《開端》

受歡迎原因：白敬亭自帶一種乾淨清爽的校草氣質，他的演技自然流暢，特別是在喜劇節奏的拿捏上非常精準。他完全靠著自己的努力與挑劇本的好眼光打下一片天，這份堅持與才華讓人相當敬佩。

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《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

2026-03-30 23:57 女子漾／編輯周意軒
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代

最近話題燒到不行的陸劇《逐玉》，不只張凌赫田曦薇甜虐出圈，連配角線都藏滿細節彩蛋。其中由孔雪兒飾演的俞淺淺，原本只是大家眼中的爽感女二、戀愛助攻，沒想到隨著劇情推進，越來越多觀眾發現她很可能不是這個時代的人。尤其大結局的一段對話，更直接讓「穿越說」炸開，網友直呼：這根本不是暗示，是半官宣了。以下整理7個被挖出來的關鍵細節，看完真的會懷疑俞淺淺，從一開始就不屬於這裡。

文章目錄

台詞破綻：滿嘴現代語感早就露餡

從第一次登場開始，俞淺淺的語言就不太對勁。她見到樊長玉時，脫口而出粗女漢子，甚至自稱「淺姐」，這種用語完全不像古代詞彙。後續更頻繁出現像性價比、靠譜、淡定這類現代詞彙。這不是單純人設活潑，而是語言系統根本不同。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

人工呼吸：第一見到隨元淮

公孫瑾找淺淺問關於隨元淮的事情，淺淺告訴他，當初自己在他溺水的時候，用人工呼吸的方法救了他，長有了後面的事情，公孫瑾好奇淺淺的人工呼吸的救人方法，淺淺告訴他這是自己家鄉的土辦法，所以說明別人都不知道的人工呼吸，淺淺本能的就用它救人了，而且一般的穿劇都是說是自己家鄉的方法，其實正是許多穿越劇常見的鋪陳手法，也悄悄為觀眾埋下了她來自異時空的伏筆。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

畫風不對：畫熊貓太現代

劇中有兩個超關鍵畫面。一是在溢香樓，俞淺淺畫的是「熊貓吃竹子」，而且造型明顯偏現代卡通風，完全不是古代審美。另一幕更誇張，在第12集中，她畫出近似《小王子與狐狸》的構圖。這種帶有現代寓言風格的畫面，幾乎不可能出現在古代背景。這已經不是巧合，是創作者刻意留下的訊號。

圖片來源：微博@孔雪儿
圖片來源：微博@孔雪儿

溢香樓命名：其實是「異鄉」的雙關

「溢香樓」這個名字，也被網友挖出深意。諧音「異鄉」，對應俞淺淺的處境一個來自其他世界的人，被困在陌生時空，再加上招牌寫著吃喝玩樂，這種極度現代感的語彙，更像是一種生活態度宣言：既然回不去，那就活在當下。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

商業腦過強：根本現代創業者

俞淺淺在經營酒樓時展現出的思維，更是與古代背景格格不入。她不僅教長玉做生意要先立「契書」、確保權責分明，甚至連豬肉攤也強調要打造專屬圖徽，建立品牌辨識度。除此之外，她還靈活運用各種現代經營概念，像是安排透過人潮帶動價格機制吸引顧客（類似團購砍價模式），一連串操作幾乎就是現代行銷教科書。這些在今日看來再正常不過的商業手法，放在古代卻堪稱降維打擊。也正因如此，俞淺淺才能憑一己之力，在臨安迅速站穩腳步，從生存走向掌控局面。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

酒拳遊戲：娛樂方式大不同

俞淺淺被齊旻找到後，一路被帶回京城，兩人幾乎形影不離。某天無聊時，俞淺淺乾脆拉著齊旻玩起猜拳輸了喝酒的遊戲，還搭配她那套熟悉的口訣節奏，玩得不亦樂乎。結果齊旻完全跟不上節奏，輸到一個慘不忍睹，最後忍不住吐槽：「妳們家鄉這是什麼奇怪遊戲？孤一整晚都在輸！」看似輕鬆搞笑的一段，其實也藏著細節。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

人設異常：獨立女性意識太前衛

俞淺淺的設定，其實最關鍵。她是帶著孩子、單獨來到臨安的女性，這種去父留子的選擇，在古代幾乎不可想像，加上她的穿搭、指甲細節，甚至整體氣場，都更像現代女性。這不只是角色魅力，而是時代錯位。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

結局：暗藏玄機

真正讓穿越說幾乎被坐實的，其實就是大結局那一段。當齊旻命在旦夕，忍不住問她：「你到底是誰？從哪裡來？」那一刻，俞淺淺沒有閃躲，也沒有硬要解釋，只淡淡回了一句：「我來自很遠的地方，我還是俞淺淺。」這句話聽起來很輕，但其實很狠。她沒有否認，也沒有全盤說破，就剛剛好停在讓人起雞皮疙瘩的那個點。更關鍵的是，之後她又對樊長玉說：「我有個秘密要告訴你，我來自很遠的地方，但我回不去了。」這一句直接把前面所有細節全部串起來，像是最後一塊拼圖終於補上。所以她到底是不是穿越者？劇沒有明講，但答案其實已經很明顯了她不屬於這個世界，卻選擇留下來，繼續用「俞淺淺」這個身份活下去。

圖片來源：截圖iQIYI
圖片來源：截圖iQIYI

原著其實早就給答案：唯一的穿越者

如果回頭對照小說設定，其實答案就更清楚了。原著中，俞淺淺就是唯一的穿越者，這點幾乎沒有懸念。只是到了劇版，編劇選擇不明說，而是把這個設定藏進細節與對話裡，讓觀眾自己拼湊出真相。

也因此，俞淺淺的存在早就不只是一般女配，而更像是一條現代靈魂誤闖古代的隱藏主線。她的每一個選擇、每一句話，其實都在對照兩個世界的差異。至於她和齊旻這條線，留下的空白反而更讓人意難平，也讓不少觀眾開始期待未來會不會有機會延伸成另一部作品，把這段沒說完的故事補齊。

#逐玉 #俞淺淺 #張凌赫 #田曦薇 #孔雪兒 #樊長玉 #陸劇推薦

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2026-03-10 08:28 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《逐玉》官方微博
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最近開播就掀起討論熱潮的古裝陸劇逐玉》，不只因為田曦薇張凌赫組成的「戎馬CP」甜度爆表，更因劇中人物關係複雜到讓不少觀眾直呼「邊追劇邊做筆記」。從先婚後愛、滅門血仇到朝堂權謀，每個角色幾乎都彼此牽動，一不小心就會看得霧煞煞。以下整理《逐玉》10大人物關係懶人包，幫你一次搞懂這場愛情與權力交織的大局。

《逐玉》10大人物關係懶人包

1. 樊長玉 × 謝征

先婚後愛的命運夫妻

樊長玉原本只是市井屠戶之女，性格豪爽又力氣驚人。為了守住家業，她決定招贅夫婿，而命運讓她遇見隱姓埋名的謝征。謝征其實是武安侯世子，家族遭朝堂陰謀滅門後被迫藏身民間，兩人從利益婚姻開始，慢慢在並肩生死中產生真感情，也成為整部劇最核心的感情線。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
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2. 謝征 × 謝臨山

父子與滅門血仇

謝征的父親謝臨山是鎮守邊疆的將領，卻因朝廷陰謀被誣陷叛國，最終戰死沙場，謝家滿門覆滅。這段家族悲劇也成為謝征整部劇的行動動機，他隱姓埋名，就是為了找出真正害死父親的幕後黑手。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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3. 謝征 × 魏嚴

宿命對立的復仇關係

魏嚴是劇中最重要的反派勢力之一。當年謝家滅門與他有密切關聯，因此謝征與魏嚴之間形成難以化解的仇恨。隨著劇情推進，兩人的對抗不只是個人恩怨，更牽涉整個朝堂權力鬥爭。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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4. 樊長玉 × 李懷安

守護與信任的盟友

李懷安是謝征的重要朋友，也是樊長玉的可靠盟友。他在謝征復仇之路上扮演關鍵角色，既是軍中將領，也是能夠並肩作戰的兄弟。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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5. 謝征 × 公孫鄴

師友關係的精神支柱

公孫鄴是河間書院院長，同時也是謝征重要的精神支柱。他代表文人與智者力量，在劇中不僅提供策略，也在關鍵時刻指引謝征。

6. 樊長玉 ×樊長寧

姐妹情與命運羈絆

長寧是長玉最重要的親人，也是與她相依為命長大的妹妹。她最喜歡吃姊姊做的滷豬肉，也總是一口一聲地喊謝征「姊夫」，天真又可愛。

7. 樊長玉 × 十二娘

亦敵亦友的神秘女子

十二娘身份神秘，在不同勢力之間遊走。她與樊長玉的關係相當微妙，有時像朋友，有時又似乎另有盤算，讓觀眾始終猜不透她真正的立場。

8. 隨元青 × 隨拓

父子與軍權勢力

隨元青出身軍中世家，他的父親隨拓掌握重要軍權。父子兩人的立場與選擇，直接影響朝堂軍事勢力的平衡。

9. 齊昇 × 朝堂勢力

太子與權臣角力

齊昇身為太子，身邊聚集許多權臣勢力。他的政治決策與朝堂站隊，也與謝家滅門案有著千絲萬縷的關係。

10. 謝征 × 樊長玉 × 朝堂陰謀

愛情與權謀交織的命運

最關鍵的一條線，其實是謝征與樊長玉共同面對的命運，一個是背負血仇的將門之子，一個是看似平凡卻逐漸被捲入權力漩渦的女子。當愛情、復仇與朝堂陰謀同時展開，兩人不只是夫妻，更是彼此唯一能信任的戰友。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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#逐玉 #田曦薇 #張凌赫 #樊長玉 #陸劇片單 #古裝陸劇

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2026-04-02 09:43 女子漾／編輯張念慈
最容易愛錯人的5星座曝光！總是暈錯對象　「這星座」一戀愛就失去理智。女子漾AI製圖
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在感情世界裡，有些人不是不夠聰明，而是一談戀愛就「判斷失靈」。明明旁人都看得清楚，卻還是義無反顧投入，甚至一次又一次愛錯人。近期星座話題引發熱議，有5個星座特別容易在愛情中「看錯人」，不是太相信感覺，就是太容易心軟，讓自己在感情裡反覆受傷。

愛錯人，往往不是運氣不好，而是太容易把愛放在第一順位。

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最容易愛錯人星座1. 雙魚座：戀愛腦上線，濾鏡開到最大

圖片來源：侯明昊微博
圖片來源：侯明昊微博

雙魚座是典型的感情派，只要一動心，就會自動替對方加上濾鏡。他們很容易把對方想得過於美好，甚至忽略明顯的缺點。

一旦投入感情，雙魚就會全心全意付出，即使出現問題，也傾向替對方找理由。這種「越愛越合理化」的模式，讓他們常常在不對的人身上耗費大量時間與情感。

最容易愛錯人星座2. 巨蟹座：心軟體質，捨不得離開

圖片來源：宋雨琦微博
圖片來源：宋雨琦微博

巨蟹座重感情，也特別念舊。一旦建立連結，就很難輕易放手。即使關係已經出現裂痕，他們仍會因為回憶與情感選擇留下。

他們容易被對方的一點點好所打動，反覆陷入「再給一次機會」的循環，最後往往讓自己越陷越深。

最容易愛錯人星座3. 天秤座：害怕失去關係，選擇將就

圖片來源：孟子義微博
圖片來源：孟子義微博

天秤座在感情中很在意平衡與關係的和諧，但也因此容易做出妥協。當感情出現問題時，他們傾向維持表面和平，而不是果斷離開。

這種「不想破壞關係」的心態，讓天秤在面對不適合的對象時，仍會選擇繼續相處，導致一再錯過真正適合自己的人。

最容易愛錯人星座4. 射手座：憑感覺戀愛，忽略現實條件

圖片來源：陳哲遠微博
圖片來源：陳哲遠微博

射手座談戀愛很看感覺，當下對了就投入，不太會先評估長遠的可能性。

他們容易被新鮮感與激情吸引，但當熱度退去，才發現彼此價值觀或生活方式不合。這種「先愛再說」的模式，也讓射手在感情中容易反覆試錯。

最容易愛錯人星座5. 獅子座：愛面子又重情，容易為愛硬撐

圖片來源：李一彤微博
圖片來源：李一彤微博

獅子座在愛情中非常投入，一旦認定對方，就會全力以赴。但同時，他們也很在意面子與自尊。

即使發現關係有問題，獅子也可能因為不想認輸或不願承認自己看錯人，而選擇繼續撐下去。這種「不願退場」的心態，反而讓自己受傷更深。

愛情不是靠感覺就夠，清醒才是關鍵

容易愛錯人，往往不是因為不夠好，而是太容易在感情中失去判斷。當情緒凌駕理性，就容易忽略關係中的警訊。

學會在投入之前多觀察，在付出之中保留一點理性，或許才是避免一再愛錯人的關鍵。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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