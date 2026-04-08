2026-04-08 16:06 女子漾／編輯許智捷
火舞演出驚傳意外！畫面曝光掀熱議 網怒問「為何不滅火？」業界解析「不滅火」真正原因
近日「即將成真火舞團」在演出過程中發生突發意外，一段女舞者身上起火的影片在社群平台瘋傳，引發大批網友關注與討論。畫面中火勢瞬間竄起，驚險畫面讓不少人直呼「看了很揪心」，也讓安全問題迅速成為輿論焦點。
網怒：為何不救？
事件曝光後，網路上出現大量質疑聲浪，不少網友留言批評現場應變過慢，甚至直指「為什麼旁邊沒有滅火器？」「為什麼沒有人第一時間衝上去滅火？」輿論幾乎一面倒將矛頭指向現場工作人員與主辦單位，質疑其安全控管是否出現疏失。
不過，也有部分網友提出不同觀點，認為專業表演背後可能有既定的應變機制，呼籲外界在未釐清前不要過度獵巫。隨著討論延燒，業界人士也開始發聲，試圖還原現場的專業判斷。
冷靜反應成關鍵
曾與火舞團合作的東點娛樂執行長蔣昊在個人社群發文指出，多數人第一時間將焦點放在「為何沒有立即使用滅火器」，但他認為更關鍵的是現場的應變判斷。他觀察到，女舞者在意外發生瞬間並未驚慌，而是先將手中火把移至安全位置，甚至在脫困過程中再次調整距離，確保遠離觀眾，這樣的冷靜反應正是避免現場失控的重要原因。
滅火爭議解析
針對外界質疑未即時使用滅火器，蔣昊解釋，火舞燃料具高度揮發性，畫面中的火勢多為表層油氣短暫燃燒，通常會在數秒內自然熄滅。若貿然使用乾粉滅火器，反而可能因粉塵遮蔽視線、影響呼吸，甚至引發觀眾恐慌與推擠，造成更嚴重的二次傷害。因此，現場團隊選擇暫不介入，實際上是基於專業判斷，採取風險最低的應對方式。
安全機制與專業
蔣昊也提到，火舞團隊對安全有嚴格控管，從事前綵排、動線設計到防火措施，包含防火服裝保濕與地面防護等細節皆有完整規劃。他強調，意外的發生無人樂見，但從畫面中可以看出，團隊與舞者透過長期訓練所累積的冷靜，成功將傷害控制在最低範圍。火舞作為一門高風險藝術，除了華麗表演之外，更仰賴高度專業與縝密準備，外界在面對突發畫面時，也應多一分理解，避免過度情緒化解讀。
蔣昊臉書原文如下
這幾天，許多人看了即將成真火舞團那段意外影片，網路上充斥了許多謾罵的聲音：「為什麼旁邊沒有滅火器？為什麼沒有人馬上衝上去滅火？」
我想邀請大家換一個視角，看看畫面中那些容易被忽略的細節
最讓我震撼的是女舞者的「鎮定」
在意外發生的第一時間，她沒有驚聲尖叫，沒有慌亂奔跑
她的第一個動作，是將手上的火把穩穩地放到旁邊的空地；甚至在自己設法脫困的當下，她還移動了第二次，確保火把離觀眾又更遠了一些。
在危急時刻，她顧慮的是觀眾安全，這份將觀眾安危置於個人恐慌之上的冷靜，正是現場沒有陷入集體恐慌的最大關鍵
去年的魔幻藝術節，我也曾經邀請即將成真火舞團來演出
那次台上雖然只有七個人表演，但團隊浩浩蕩蕩來了十五位夥伴
多出來的工作人員全神貫注地守在台側，精準控管上台前的防護、演出動線，以及與觀眾的安全距離
晚上的表演，他們一早就來綵排確認動線與細節
開演前兩個小時便開始所有的防護措施，包含確認將特製防火服裝打濕，無論是身上或是現場的防火地毯等等
對於安全，這些天天與火共舞的表演者，比我們任何人都有著更嚴格的標準
回到大家最疑惑的滅火器問題
不馬上噴灑滅火器，我想正是基於極度專業的判斷
火舞表演使用的是具備「快速揮發性質」的油料，搭配特別訂製的「高阻燃、防火材質」服裝，且在上台前做足了保濕處理
這代表著，我們看到的驚悚畫面，其實是表層油氣的短暫燃燒，只要沒有附著在易燃介質上，火勢在幾秒內就會自然消耗殆盡並熄滅
在這種情況下，護火員第一時間就拿乾粉滅火器猛噴，瞬間產生的粉塵雲會完全剝奪女舞者的視線，更會對舞者的呼吸道與傷口造成難以挽回的二次傷害
如果更嚴重可能造成觀眾恐慌逃竄甚至踩踏的危險
現場團隊按兵不動，因為他們對燃料與防護機制的瞭解，選擇了對所有人傷害最小的應變方式
意外發生，是每個人都不願見到的
即將成真火舞團用無數次演練換來的冷靜，把傷害降到最低，我想給這個團隊一份深深的肯定
火舞是一門美麗卻充滿挑戰的藝術，你只有現場看過才知道他們的表演多令人感動🥹
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