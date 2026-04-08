《乩身》爆紅在紅什麼？台灣乩身文化懶人包：乩身由來、功能、名人案例與相關戲劇一次懂

乩身劇照。圖片來源：Netflix

Netflix《乩身》上線後衝出高討論度，也讓「乩身是什麼」瞬間變成熱門搜尋關鍵字。劇中把乩身拍成帶有奇幻色彩的神明代理人，但現實裡的乩身，其實是台灣民間信仰中非常重要的一種靈媒角色，長期扮演人與神明之間的橋樑，具備降神、祈福、解惑等功能。

乩身是什麼？其實就是民間信仰裡的「神明代言人」

廟會陣頭可見隨隊的乩童，扶乩時代表與神靈化通，降駕乩身在民俗祭儀中。圖／聯合報系資料照片

所謂「乩身」，俗稱乩童、童乩、乩士、跳童，核心概念都是一樣的：由特定的人在儀式中承接神明降駕，替神明傳話、辦事、處理信眾問題。民間普遍把乩童視為一種靈媒，是信眾與神靈、靈界之間的中介者。也因為這類角色主要存在於台灣與華人社會的民間信仰脈絡，所以它和正統道教科儀不能完全畫上等號，更接近一種結合宗教、巫術與地方習俗的信仰實作。

很多人第一次聽到乩身，會直接聯想到「附身」。但更準確的說法其實是「起乩」或「降乩」：也就是神明在特定儀式中藉由乩身的肉身顯現意志。這種狀態未必都是戲劇裡那種激烈、狂暴的演法，實際上有的偏安靜、有的偏吟唱、有的則會透過桌頭翻譯神諭。

乩身在做什麼？不只驅魔，還包括問事、收驚、消災、祭儀服務

《通靈少女》劇照

一般大眾最常誤會的一點，就是以為乩身只負責「打鬼」。其實在台灣民間信仰裡，乩身更常做的是服務信眾日常問題。常見內容包括問事解惑、收驚安魂、消災解厄、驅邪治病、處理祭改，甚至在遶境、路祭、建醮等大型廟會儀式裡擔任重要角色。文乩多以口述神諭、吟唱、扶乩等方式替人解惑；武乩則常結合法器、操寶、儀式身體展演，處理鎮煞、驅邪等任務。

也因此，乩身在台灣社會裡從來不只是靈異人物，更像一種「信仰型人生顧問」。當家裡有人身體不適、孩子夜哭、工作不順、感情卡關，很多人第一時間不是找心理諮商，而是先去廟裡問事。這也是為什麼即使進入現代社會，乩身文化沒有消失，反而持續以不同形式存在。

為什麼會有乩身？因為人在不確定時，永遠需要一個能「替神明回答」的人

曹佑寧「祭弒」飾演何仙姑乩身，請益乩身好友通靈體驗。圖／威視電影提供

如果從歷史脈絡看，台灣的乩身文化與漢人移民帶來的原鄉信仰密切相關，並在台灣地方社會中逐漸在地化。台灣民間信仰本來就具有高度擬人化的神明體系與祀神結構，在這樣的信仰世界裡，神明不只是抽象存在，而是會介入人間、回應人生難題的力量。乩身正是在這個系統裡，替神明與信眾建立連結的人。

換句話說，乩身之所以存在，不只是宗教習俗，而是人類面對未知、焦慮與命運時的一種文化回應。當醫療、法律、家庭與情感都無法給出明確答案時，信眾會希望有一個更高力量替自己指路。乩身的社會功能，某種程度上就在這裡：它提供的未必只是答案，更是一種被理解、被安放、被安慰的感覺。

什麼人可以當乩身？不是想當就能當，民間通常認為要「有緣、有體質、被神明選中」

《通靈少女》劇照。圖片來源：公視

台灣民俗對「誰能當乩身」沒有全國統一標準，不同宮廟、不同地方慣例差異很大。最常見的說法都圍繞幾個條件：第一是與神明有緣，第二是具備特定體質或較高的「同步率」，第三是需要經過一段訓練與規訓，例如坐禁、學儀軌、熟悉法器與辦事流程。也就是說，乩身不是臨時起意就能上場，而是要經過宮廟系統與地方社群逐步認可。

而且，很多乩身平常也不是「全職神職人員」。在現代台灣，不少乩身日常仍有自己的工作與家庭，只有在固定辦事、祭典或信眾求助時才起乩服務。研究也提到，因為這類工作多半義務性高、壓力大、容易被質疑真假，加上社會型態改變，願意接任的年輕人其實越來越少。

乩身有分哪幾種？文乩、武乩是最常見的兩大分類

柯震東（右）飾演的三太子乩身與郭子乾飾演的神龍太子激烈決鬥，兩者必分出一個高下。圖／Netflix提供

談到乩身文化，一定會看到「文乩」與「武乩」兩個分類。文乩通常偏向傳達神意，可能透過口述、吟唱、扶乩、書寫等方式進行，比較像替神明翻譯與回答問題；武乩則更常出現在遶境、廟會與鎮煞儀式裡，會拿法器、操寶、以身體承接神威，因此在大眾印象中更具衝擊性。學界和民俗資料都把這兩者視為理解台灣童乩的重要入門。

另外，民間也會區分生童、熟童。前者可理解為還在學習中的新手乩身，後者則是已熟悉法事與儀軌、辦事經驗完整的老乩身。這些分類不見得全台一致，但都說明了一件事：乩身並不是一個單一、扁平的稱呼，而是一整套地方宗教實踐下的角色群。

乩身有職業災害嗎？有，而且不只身體，心理壓力也很重

乩身劇照。圖片來源：Netflix

很多戲劇喜歡把乩身拍得很帥、很玄，但現實裡的乩身其實是高壓角色。首先是身體負荷，特別是武乩在儀式中操寶、刺身、長時間進入強烈儀式狀態，本身就可能伴隨風險。其次是心理壓力，長期在靈性角色與日常身分之間切換，還要承受信眾期待、地方評價與真假質疑，很容易疲勞。相關研究也指出，乩身在台灣社會裡一向是帶有爭議性的宗教人物，這份爭議本身就構成壓力來源。

所以，若只把乩身看成神秘職業，其實太簡化了。它同時是一種被期待、被規訓、也被審視的身分。很多地方信仰對乩身也有非常高的道德要求，像是不能濫用身分、不能藉信仰謀私、不能行為失檢，否則就會被視為失格，甚至被認為會遭神明淘汰。

台灣有名的乩身有誰？洪萬安是最常被提到的代表案例之一

《通靈少女》劇照。圖片來源：公視

如果要問「台灣最有名的乩身是誰」，其實很難像藝人那樣列出公認排行榜，因為乩身本來就屬於地方信仰體系，不是流量職業。但新竹竹北天德宮第二代乩童洪萬安確實是最常被提到的人物之一。多篇民俗節目與地方信仰報導，都以他作為傳奇乩身案例，提及他年輕時因重病後走上乩身之路，後來長年為神明辦事，成為地方信仰記憶中的重要人物。

如果從大眾文化角度來看，另一個讓年輕世代認識靈媒／仙姑文化的重要名字，其實是劉柏君（索非亞）。她是《通靈少女》女主角的原型人物，這個角色來自她年少時在宮廟擔任靈媒的真實經驗。不過要特別注意，索非亞比較接近影劇中「學生靈媒、仙姑」脈絡，和典型的武乩乩身不完全相同，不能直接混為一談。

哪些電視劇有提到乩身文化？《乩身》最直接，《通靈少女》最貼近現實

乩身劇照。圖片來源：Netflix

最直接當然就是 Netflix《乩身》，男主角韓杰因童年過錯，成為三太子在人間的乩身，替神明賣命贖罪，處理孤魂野鬼與靈異事件。也因為《乩身》把台灣民俗、道教神話與動作奇幻結合，所以才會讓「乩身」這個原本偏地方信仰的名詞，一口氣被更多年輕觀眾認識。

如果你想看更貼近現實的版本，那就一定要提《通靈少女》。這部劇以台灣民間信仰與宮廟文化為背景，講的是一位白天上學、晚上在宮廟當靈媒的高中女生。它不是直接聚焦武乩儀式，而是從少女成長、信仰壓力與人性百態切入，讓很多觀眾第一次意識到：原來宮廟靈媒不只是神秘，也有很日常、很現實的一面。