2026-04-08 14:17 新頭條Thehubnews
錠嵂保經祭六億激勵 宣示翻倍成長計畫
台灣保險經紀產業領頭羊錠嵂保險經紀人，於 4 月初舉辦 2026 春季業務大會，會中宣布啟動「跳躍式翻倍成長」計畫，拋出總價值超過 6 億元的重磅業務激勵方案，結合母集團厚實的平台資源與制度化獎勵機制，帶領團隊邁向下一階段成長。
四十載淬鍊 從小勝到大贏的成長文化
在春季業務大會的開場演說中，錠嵂創辦人毛以孝分享，錠嵂今日的成果並非偶然，而是來自長期累積的文化與制度，演說主題「從小勝到大贏」代表透過每一次小成功的累積，成就組織與夥伴的共同成長。
毛以孝表示，經過多年淬鍊，母集團嵿鋒控股已建構完整的後勤中台、科技平台與資源整合體系，透過 AI 工具、數據管理與平台化資源，成為每位錠嵂人最穩固的後盾，讓夥伴能在更高的基礎上發展事業。
六億激勵方案 打造事業夥伴制度
背倚嵿鋒控股平台資源，錠嵂總經理趙惠仙與業務長許雅琳會中共同宣示，將以「即時獎勵、年度分紅、事業夥伴制度」三層激勵架構，推動「跳躍式翻倍成長」的營運目標，建立制度化與長期性的事業發展模式。
許雅琳表示，業務大會當日頒發的「藍鵲企業家」獎勵，加上現場抽獎等大禮，價值超過 2,000 萬元，展現公司對去年績優業務同仁的高度肯定。今年公司再推出業績達標即可享有的「月配息」獎金制度，提供給達標業務員的獎勵預算上看 8,400 萬元，讓業務員在業績成長過程中持續享有獎勵回饋。
其中最受矚目的，是總經理趙惠仙提出的「 2026 特別激勵方案」，讓達成各項業績里程碑的卓越業務員，可透過獎勵積分參與集團營運成果共享。趙惠仙豪氣表示：「這個激勵方案價值可達 6 億元！這樣的制度和規模，在保經產業相當少見，我們希望讓重要的績優業務員，從銷售夥伴升級為事業夥伴，一起參與公司長期成長！」
大師講座與金曲傳唱：從財富邁向幸福的轉折點
承接創辦人「從小勝到大贏」的分享，大會中也特別邀請人生教練郝旭烈，以「從財富到幸福」為題分享人生與工作的信念，鼓勵錠嵂人勇於嘗試與挑戰。郝旭烈分享：「人生當中很多事，不做你會想一輩子，做了你可以講一輩子。」引發現場高度共鳴。
今年大會活動星光熠熠，由小男孩樂團的演出開啟序幕，快速點燃全場熱情；活動壓軸則由金曲歌王蕭煌奇登台演出，並與全場錠嵂人齊聲大合唱錠嵂之歌〈與成功有約〉，為本次業務大會畫下熱烈而感動的句點。錠嵂保經「幸福樂活在錠嵂」的品牌願景也將邁向新的篇章，帶著不變的初衷，迎向下一階段成長與發展。
號召有志之士 共創錠嵂傳奇
錠嵂保經表示，在嵿鋒控股與錠嵂平台資源整合下，公司正邁向更具規模與制度的事業平台，未來將持續邀請認同保險價值、希望擁有更大發展舞台的人才加入，共同打造長期發展的事業版圖。
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