2026-04-08 17:37 女子漾／編輯王廷羽
4月LINE免費貼圖誠意滿滿！20款限時下載：Wacky WiLLy聯名、海綿寶寶永久使用必收
每月一次的免費貼圖懶人包又來了！4月這波LINE免費貼圖依然誠意滿滿，不只數量直接飆破20款，還有品牌聯名、互動貼圖，甚至藏有可以永久收藏的隱藏版。不管是拿來跟朋友鬥嘴，還是跟長輩日常問候都很實用，大家還不快把握機會下載！這篇幫大家整理好2026年4月最新LINE免費貼圖清單，從熱門款到限時下載、隱藏版一次掌握。
4月20款LINE免費貼圖一次看！
文章目錄
- LINE免費貼圖1：熊大農場 × Studio UG
- LINE免費貼圖2：發發小財神
- LINE免費貼圖3：LINE禮物 × 神秘狗
- LINE免費貼圖4：LINE購物夯話題 × Tommy Look
- LINE免費貼圖5：螢火蟲小光－社工日快樂
- LINE免費貼圖6：Yah鷗陪你聊天
- LINE免費貼圖7：《麥當勞霹靂甜心傳》限定貼圖
- LINE免費貼圖8：LINE購物品牌名店 × 小倉鼠蘑菇
- LINE免費貼圖9：養樂多超人：活力初登場！
- LINE免費貼圖10：海委會海洋兒童節
- LINE免費貼圖11：LINE旅遊 × 齁哩
- LINE免費貼圖12：新光三越 × Wacky WiLLy
- LINE免費貼圖13：LINE購物 × 依哞
- LINE免費貼圖14：SUNTORY得利獅
- LINE免費貼圖15：LINE TV｜啾波麻糬
- LINE免費貼圖16：南國國際生活節 半島夢遊
- LINE免費貼圖17：海綿寶寶與好友特典貼圖（永久收藏）
- LINE免費貼圖18：益富壯壯阿富 × 黑虎將軍
- LINE免費貼圖19：LINE購物 × 周氏喵喵
- LINE免費貼圖20：北富銀 × ㄅㄅㄐ
LINE免費貼圖1：熊大農場 × Studio UG
下載期限：2026/04/08
使用效期：90天
條件：完成指定任務
LINE免費貼圖2：發發小財神
下載期限：2026/04/09
使用效期：180天
條件：加入指定官方帳號
LINE免費貼圖3：LINE禮物 × 神秘狗
下載期限：2026/04/11
使用效期：90天
條件：加入LINE禮物好友
LINE免費貼圖4：LINE購物夯話題 × Tommy Look
下載期限：2026/04/12
使用效期：90天
條件：加入官方帳號
LINE免費貼圖5：螢火蟲小光－社工日快樂
下載期限：2026/04/12
使用效期：180天
條件：無條件下載
LINE免費貼圖6：Yah鷗陪你聊天
下載期限：2026/04/14
使用效期：90天
條件：加入馬祖國家風景區官方帳號（限量）
LINE免費貼圖7：《麥當勞霹靂甜心傳》限定貼圖
下載期限：2026/04/16
使用效期：90天
條件：直接下載即可
LINE免費貼圖8：LINE購物品牌名店 × 小倉鼠蘑菇
下載期限：2026/04/16
使用效期：90天
條件：加入官方帳號
LINE免費貼圖9：養樂多超人：活力初登場！
下載期限：2026/04/21
使用效期：90天
條件：加入「養樂多健康GO」好友（前16萬名）
LINE免費貼圖10：海委會海洋兒童節
下載期限：2026/04/23
使用效期：180天
條件：加入海委會官方帳號
LINE免費貼圖11：LINE旅遊 × 齁哩
下載期限：2026/04/23
使用效期：180天
條件：加入LINE旅遊官方帳號
LINE免費貼圖12：新光三越 × Wacky WiLLy
下載期限：2026/04/24
使用效期：180天
條件：加入新光三越官方帳號
LINE免費貼圖13：LINE購物 × 依哞
下載期限：2026/04/24
使用效期：90天
條件：加入LINE購物官方帳號
LINE免費貼圖14：SUNTORY得利獅
下載期限：2026/04/27
使用效期：180天
條件：加入官方帳號
LINE免費貼圖15：LINE TV｜啾波麻糬
下載期限：2026/04/29
使用效期：90天
條件：觀看指定影片5分鐘
LINE免費貼圖16：南國國際生活節 半島夢遊
下載期限：2026/04/30
使用效期：180天
條件：加入屏東縣政府官方帳號
LINE免費貼圖17：海綿寶寶與好友特典貼圖（永久收藏）
下載期限：2026/04/30
使用效期：永久
條件：購買指定貼圖即可解鎖
LINE免費貼圖18：益富壯壯阿富 × 黑虎將軍
下載期限：2026/05/01
使用效期：90天
條件：加入官方帳號
LINE免費貼圖19：LINE購物 × 周氏喵喵
下載期限：2026/05/06
使用效期：90天
條件：完成LINE購物APP任務＋加入官方帳號即可下載
LINE免費貼圖20：北富銀 × ㄅㄅㄐ
下載期限：2026/05/11
使用效期：180天
條件：綁定銀行服務
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