2026-04-08 14:02 女子漾／編輯許智捷
星巴克初夏新品開喝！蘋果山茶花系列4/8登場 度假小熊＋祈願馬克杯一次看
迎接初夏來臨，星巴克推出全新季節限定新品，從清爽飲品到療癒周邊一次到位。4月8日起，「蘋果山茶花風味系列」正式登場，以果香與花韻打造輕盈口感，同步還有充滿海島氛圍的Bearista™度假村系列，以及結合台灣在地文化的祈願系列商品，一口氣替生活換上夏日模式，也讓門市再掀一波打卡與收藏熱潮。
蘋果山茶花系列登場 果香＋花韻打造初夏清爽感
本季主打「蘋果山茶花風味系列」，將蘋果的清甜果香與山茶花的細緻花韻融合，搭配濃縮咖啡展現層次豐富的風味。「蘋果山茶花風味氣泡美式」加入氣泡水，入口清爽、帶有微氣泡刺激感，是炎熱天氣的解渴首選；「蘋果山茶花風味美式」則保留咖啡厚實基底，讓果香與花香在尾韻慢慢展開，整體更顯優雅。
不喝咖啡的人也能選擇「蘋果山茶花風味青茶」，以烏龍青茶為基底，結合蘋果果香與花香氣息，口感清新回甘，每一口都帶著輕盈細膩的夏日氛圍。
熱帶系星沁爽回歸 芒果火龍果打造高顏值消暑飲
除了新品外，人氣「芒果火龍果星沁爽」系列也同步回歸。「芒果火龍果檸檬星沁爽」以芒果與檸檬交織出酸甜平衡，搭配果乾增添口感層次；「芒果火龍果椰奶星沁爽」則加入椰奶，口感更加滑順濃郁，同時保有清爽不膩的特色。兩款飲品以繽紛色彩與熱帶風味，成為夏日必拍又必喝的選擇。
夏日輕食同步升級 鹹甜口味一次滿足
餐點部分同樣推出多款初夏限定。「美式牛肉穀物堡」以多穀麵包搭配煙燻牛肉與優格醬，層次豐富又不厚重；「芋見奶油軟法」則將芋泥與鹹奶油結合，加熱後口感柔順香甜。
現烤新品「牛肝菌焗烤馬鈴薯塔」則以濃郁菌菇香氣打造法式風味，為咖啡時光增添更多選擇。
Bearista度假村系列登場 把海島氛圍帶進日常
除了吃喝，這波周邊同樣吸睛。以千禧復古美學為靈感的「Bearista™度假村系列」，運用奶油黃、鼠尾草綠與焦橙色打造海濱氛圍，結合棕櫚樹、衝浪板等元素，呈現濃厚度假感。
其中「海灘小熊熊寶寶」穿上夾腳拖的造型成為最大亮點，搭配冷水杯與網布提袋等商品，不論外出或日常都能輕鬆融入夏日風格。
祈願系列再升級 把平安與好運帶進生活
星巴克同步推出祈願系列商品，以台灣在地信仰文化為靈感，結合媽祖、財神爺、月老等元素設計馬克杯，將平安、招財與幸福寓意融入日常。
本次更推出真金工藝打造的珍藏款杯型，質感升級也更具收藏價值。搭配媽祖遶境話題，4月7日至4月20日期間購買指定祈願馬克杯可享88折優惠，話題與實用性兼具。
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