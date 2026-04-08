全面強勢進攻！Alex Warren 以動感單曲〈Fever Dream〉開啟嶄新專輯時代！

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Hi there，這兩年在各大場合都出盡風頭的Alex Warren，在一連串盛大的商業收穫之後，終於開始進入下一個專輯時代了。以《You'll Be Alright, Kid》(2025) 大獲好評的 Alex，最近在各大活動都是表演自己的冠軍單曲〈Ordinary〉(2025)，而就當人們想要請他拿出點不同的曲目時，他就丟出了新歌〈Fever Dream〉(2026)！這算是首意料之外的歌曲，因為從預告到發行的期間並不長，而一發行後也立刻成為了他新一首的熱門單曲，可以說 Alex 掀起的熱度依舊不減啊！

看得出來 Alex 對於這首新單曲〈Fever Dream〉蠻重視的，除了正常在各大平台上架之外，也發行了實體的 CD、卡帶等，最引人注目的是連同原本的七吋黑膠在內，他一共發行了八種封面的七吋唱片，可以想見他對這首歌是多麼慎重了，同時也能看出在知名度大增之後，唱片公司傾向他的資源也是非常地豐富，依據 Alex 產出的音樂品質來說，我是很樂見這種情形發生的。

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〈Fever Dream〉最初給我的感覺是詞、曲稍微有些跳 tone，一開始我當然是直接聽歌，鼓點強勁、又富有節奏感的鋼琴編曲，在我的初印象中是很動感的流行歌曲，在其中帶著一絲的民謠風味也很讓人感到放鬆；沒想到這樣一首稱得上舞曲的歌，是在講述 Alex 和老婆之間的浪漫相遇及羈絆，他在歌曲中不斷地述說自己必須遇見現在的這位老婆，才能成就現在的自己。然而我在聽了這首歌不少次後想了想也對，老婆為他生活中帶來的轟動不就正如這首〈Fever Dream〉一樣嗎？

Alex 一如既往地很會使用澎湃的音樂編排，從各種樂器的堆疊，到豐富、有層次感的和聲，很完美地把 Alex 的個人特色展現出來，儘管我認為稍嫌沒有跳脫出上一張專輯裡的音樂風格，但選擇先保持和以往一樣高水準的音樂品質是可以理解的，在開啟專輯新時代的首支單曲，這樣的選擇算是一張安全牌，而這張安全牌雖然沒有大肆爆紅，卻也的確達到了還算OK的成績，對於這樣一首很 Alex 的歌，個人覺得還蠻不錯的。

〈Fever Dream〉的 MV 還蠻用心呈現的，Alex 飾演了駕駛導覽巴士的司機，卻意外為了追尋一位看起來眼熟的女性而把周遭都搞得很混亂，在最後追上時發現是驚喜助陣客串的Paris Hilton！有趣的是在整部 MV 的最尾聲，發現前面的一切原來都知道是夢境。單看影片有點難懂，但連結到音樂、歌詞上就有點感覺了，對我來說算是還算不錯，但看完印象卻沒有太深的一部影片。

說實話這首〈Fever Dream〉對我而言雖然好聽，但還是稍嫌沒有驚喜感，和《You'll Be Alright, Kid》的氛圍感實在蠻像的，只不過好聽的程度可以把這一絲失望壓下去。個人很希望在之後的專輯或單曲宣傳中，Alex Warren 可以給出一點沒有看過的驚喜，畢竟一路從曾經的短影音網紅走到現在的知名歌手，他的創意一直都是讓人驚嘆的關鍵，我也相信進入第二張專輯的時代後，他能給出延續爆紅氣勢的好作品！

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🎧〈Fever Dream〉官方收聽連結：alexwarren.lnk.to/FEVERDREAM

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