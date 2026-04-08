2026-04-08 13:08 女子漾／編輯周意軒
《危險關係》EP1~EP15分集大綱！越看越毛：從PUA愛情到人性崩壞，全程高能無冷場
近期討論度很高的陸劇《危險關係》，一開播就用「PUA情感操控」結合懸疑案件吸引觀眾目光。從校園事件一路延伸到詐騙集團、心理操控，劇情節奏雖然前期緊湊，但越往後越讓人感到不安，甚至有種「越看越毛」的壓迫感。這篇幫你完整整理EP1～EP15分集劇情重點，讓你一次掌握整個故事脈絡。
文章目錄
EP1：校園失控事件揭開序幕，閨蜜離奇死亡
故事從一場校園突發事件開始。女學生李長寧突然情緒失控，拿著燃燒瓶威脅要殺人，嘴裡還不斷說有「妖怪」。顏聆試圖安撫卻受傷，場面一度混亂。事情還沒結束，顏聆隨即接到消息，閨蜜簡蕾蕾突然自殺身亡。更詭異的是，她的帳戶少了一大筆錢，身上還出現奇怪的刺青圖案。第一集就丟出多個謎團，讓人不寒而慄。
EP2：孩子問題與學生崩潰同步爆發
顏聆不只要處理學生問題，還得面對兒子小樂在學校打架、偷東西的狀況。家庭壓力與工作壓力同時爆發。另一方面，李長寧情緒持續不穩，甚至再次出現自傷傾向。顏聆開始注意到「刺青」可能是關鍵線索，整起事件似乎不單純。
EP3：捐卵真相曝光，愛情變成剝削
李長寧的悲劇逐漸浮出水面。她為了男友徐楓，不斷進行捐卵換錢，甚至犧牲身體健康。但徐楓不但不珍惜，還同時與多名女生交往。這一集直接揭示本劇核心這不是愛情，而是一種被操控的關係。同時，顏聆發現簡蕾蕾留下的奢侈品全是假貨，詐騙的可能性越來越高。
EP4：神秘人物現身，詐騙輪廓浮現
一名自稱「蓬西」的男子出現，提供關於簡蕾蕾的資訊，但說法疑點重重。警方調查發現，所謂的海上救援隊根本不存在夏燚這個人，案件開始往詐騙集團方向發展。
EP5：第二名受害者出現，模式逐漸清晰
余可欣登場，她身上同樣有詭異刺青。她聲稱遭遇家暴與控制，但細節卻不完全合理。顏聆逐漸發現，這些女性都有共同特徵：被情感操控、被金錢剝削、心理逐步崩潰。PUA的輪廓開始成形。
EP6：情感失控釀成暴力事件
徐楓與多名女性的關係全面爆發。其中一名女子原野因情緒崩潰，當街刺傷徐楓。這一事件顯示，這些受害者已經被操控到極端狀態，愛情轉變成危險關係。
EP7：詐騙結構曝光，背後組織浮現
警方深入調查後發現，這並不是單一案件，而是一整套有組織的詐騙系統。從認識、建立信任，到情感操控與金錢轉移，每一步都有明確分工。甚至連保險受益人都被設計過。
EP8：PUA訓練營揭密，劇情最讓人發毛
顏聆深入調查，發現一個專門訓練男性操控女性的「PUA培訓班」。課程內容包括如何操控情緒、建立依附關係，甚至將刺青當作等級標記。這一段讓不少觀眾感到非常不舒服，也讓整部劇的黑暗程度大幅提升。
EP9：權勢壓迫揭露，女性處境更加沉重
顏聆的過去逐漸揭開。企業家丁志波長期對她進行情感與權力控制，甚至帶有性騷擾意味。學校的捐款也變成一種交換條件，讓人看見權力如何影響個人選擇。
EP10：童年創傷與依附關係形成
顏聆坦承自己童年失去父親後，長期背負心理壓力與自責。這樣的成長背景，讓她在情感上容易產生依附與依賴，也讓她更容易陷入不健康的關係之中。此時羅梁成為她的重要支持，但也埋下後續伏筆。
EP11：PUA組織被破，但事件未結束
警方成功破獲PUA訓練營，主要成員落網，看似案件告一段落。但新的問題出現了一幕後還有一位被稱為「先生」的人物，整起事件顯然還沒結束。
EP12：真正操控者浮出水面
夏燚在審訊中坦承，自己只是執行者，真正操控整個系統的是「先生」。案件規模瞬間擴大，從單一詐騙案變成更深層的操控網絡。
EP13：過去全面爆發，關係急速發展
顏聆坦白自己長期受到操控的經歷，情緒全面崩潰。她與羅梁迅速拉近關係，甚至走向婚姻。雖然看似找到依靠，但發展速度過快，也讓人隱隱感到不安。
EP14：羅梁開始出現異常
羅梁的行為與過去逐漸出現疑點，包括他的傷疤與某些言行。外界開始懷疑他與神秘人物之間可能存在關聯，觀眾也逐漸對他產生不信任。
EP15：重大反轉，信任全面崩塌
顏母意外身亡，看似事故，卻疑點重重。隨著線索拼湊，羅梁疑似與事件有關，甚至可能間接造成悲劇。此時他的真實身份也開始被質疑。整個故事從懸疑案件，正式轉向人性與信任的崩解。