2026-04-08 11:49 女子漾／編輯ANDREA
跟「馬桶刷」一樣髒？日本醫師警告：5個浴室NG習慣，這一點超多人中！
每天早晚，我們在鏡子前用最講究的洗面乳清潔臉頰，擦上昂貴的精華液，細心呵護每一吋肌膚，但妳有沒有想過，那個每天都要放進嘴裡、與妳最親密接觸的「牙刷」，可能正悄悄毀掉妳的健康？
根據日本CBC電視台的報導，牙科醫師宮本日出近日發出了一個讓人驚掉下巴的警告：口腔內「牙垢」的細菌密度，其實幾乎與糞便不相上下！ 這意味著什麼？這代表著如果妳的牙刷在使用後沒有妥善清潔、乾燥與擺放，殘留在刷毛上的細菌就會以驚人的速度繁殖，讓這支原本用來清潔的工具，瞬間淪為病菌的超級溫床，骯髒程度直逼馬桶刷。
除了立刻檢查妳的牙刷狀態，以下這5個超容易被忽略的「浴室NG地雷」，快來看看妳踩中了幾個？
浴室裡的5個NG習慣，妳中了嗎？
NG 1：沖馬桶從來不蓋馬桶蓋
這絕對是浴室裡最可怕的隱形殺手！當我們按下沖水鍵的瞬間，水流的強大衝力會讓馬桶裡的細菌與排泄物微粒化作「隱形噴泉」，噴射到空氣中，最高可達幾公尺。如果妳的牙刷、毛巾剛好就擺在附近，它們就會無辜地接下這場「細菌雨」。
建議： 養成好習慣，沖水前「先蓋上馬桶蓋」，這一個小動作就能隔絕大部分的細菌飛濺。
NG 2：全家人的牙刷在同一個杯子裡「相親相愛」
為了方便或美觀，很多人會把全家人的牙刷插在同一個漱口杯裡。當刷毛彼此碰觸時，細菌就會開心地玩起大風吹，引發嚴重的交叉感染。如果有人剛好感冒或有牙周病，病菌更是直接「共享」。
建議： 給每支牙刷一個獨立的家！使用有分隔設計的牙刷架，並確保每支牙刷的刷毛都不會互相碰到。
NG 3：牙刷一用完，立刻關進密閉浴櫃
有些女孩為了維持洗手台的極簡台面，會把剛用完、還滴著水的牙刷立刻收進鏡櫃或抽屜裡。缺乏通風加上潮濕，簡直是幫黴菌和細菌打造了完美的五星級總統套房！
建議： 刷完牙後，請務必用清水徹底沖洗刷毛上的食物殘渣與牙膏，並將水分盡量甩乾，接著將牙刷「直立」擺放在通風良好的地方風乾。
NG 4：洗完澡任由浴室宛如「蒸氣室」
洗完一場舒服的熱水澡後，浴室裡瀰漫著水氣是很浪漫沒錯，但如果不盡快除濕，牆角和磁磚縫隙很快就會出現粉紅色的黏液或黑色霉斑。在這種高濕度環境下，不管是牙刷還是保養品，都容易變質長菌。
建議：離開浴室前，順手用刮水板將地板和玻璃上的積水刮除，並開啟抽風機或除濕機，保持浴室的乾爽，才是維持居家質感的王道。
NG 5：一條毛巾掛在浴室用到天荒地老
洗臉毛巾擦拭過臉部的皮脂、汗水，如果總是掛在潮濕的浴室裡陰乾，不僅容易散發出一股難聞的「悶臭味」，擦在臉上更是導致痘痘和粉刺狂長的元凶。
建議：毛巾應該要經常更換與清洗！建議準備多條毛巾替換，或者改用拋棄式的洗臉巾，用完還能順手擦拭洗手台，一舉兩得。
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