2026-04-08 11:34 女子漾／編輯ANDREA
2026最強黑馬台劇！Netflix《乩身》上線48小時霸榜，柯震東分享與戴立忍六梵對戲秘辛
最近大家的社群是不是都被Netflix原創奇幻台劇《乩身》瘋狂洗版了呢？這部完美融合台灣傳統宮廟文化與現代奇幻元素的「東方驅魔神探」大作，才剛上線短短48小時，就直接以黑馬之姿空降台灣、香港排行榜冠軍，更超狂榮登全球非英語影集排行榜第六名！不僅劇中的好萊塢等級特效引發熱烈討論，一字排開的神仙卡司更是讓全網少女心大噴發，直呼「這部絕對是年度神作」
還沒開追的女孩們，趕緊來看看這部爆款劇的必看亮點！
神仙選角！柯震東化身最帥驅魔神探
這次柯震東飾演因為兒時犯錯而成為三太子人間乩身的「韓杰」，超反差的痞帥魅力瞬間圈粉無數，網路上更掀起一波瘋狂的模仿熱潮。面對超高討論度，柯震東開心地表示，雖然拍攝動作戲真的超級累，但看到超狂的特效成果與觀眾的喜愛，一切都覺得非常值得。
最後一集韓杰與三太子大戰六梵，視為全劇的最高潮，對此，柯震東也大方分享最後一集與戴立忍之間的對戲：「在拍最後大戰的時候其實在現場是需要靠導演的說明，去憑空想像特效會長什麼樣子，所以在用武器、在對打、在被攻擊時，需要思考不同程度的使勁跟痛苦，成果讓我非常驚艷也放心了當時的表演選擇。大戰的最後就交給三太子柏傑帥囉，韓杰先下班（笑）。不過這也是第一次跟寶哥（戴立忍）對戲，印象比較深刻有趣的反而是在市場跟大寶哥僵持的那場戲，因為現場的拍攝環境偶爾會聽到疑似小老鼠的聲音，讓我有點害怕，可是面對氣場很強的寶哥，還是得拿出杰哥的狀態去跟寶哥丟接球，非常過癮！」
王柏傑演活「最潮三太子」掀夢女熱潮
如果說柯震東負責痞帥，那飾演三太子的王柏傑絕對是負責「潮出新境界」！打破傳統神明印象，王柏傑詮釋的太子爺集結了時尚、雅痞與叛逆元素，不僅穿著打扮走在流行尖端，更把神明背負的責任與人性拉扯演繹得十分迷人。超狂魅力不但讓網友暴動大喊「帥到想生一堆夢女」，就連導演都爆料，各地竟然有分靈的三太子跟桌頭說想效仿劇中塗指甲油、梳「柏傑頭」，戲裡戲外的聯動實在太可愛啦！
配角群渾身是戲，好萊塢級特效網封天花板
除了兩大男神，劇中配角群的表現也超級吸睛。楊銘威飾演的陰陽眼刑警張泯自帶幽默感，超自然的即興台詞「怪奇物語喔？」成為全劇神來一筆；資深影帝陳以文的反派氣場讓人不寒而慄；而大鶴（林鶴軒）飾演的最鬧色鬼則是完美發揮搞笑擔當的實力。當然，最讓大家驚豔的莫過於堪比好萊塢的頂級視覺特效，特別是最終大戰的磅礴場面，讓不少觀眾直呼感動到哭出來，完全展現了台灣影視的超高水準。
Netflix《乩身》 影集資訊
導演：管偉傑、賴俊羽
監製：洪偉才、莊淳淳
製片人：劉怡佳、王佩嫻
主演：柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文、趙正平、郭子乾、隋棠等
上線日期：2026年4月2日