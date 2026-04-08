讓人越看越愛！2026必追《月鱗綺紀》EP1~EP15分集大綱！鞠婧禕、陳都靈化身九尾狐妖美絕了

圖片來源：官方 微博

最近陸劇圈討論度最高的絕對非《月鱗綺紀》莫屬啦！這部由郭敬明執導的古裝奇幻大作，集結了鞠婧禕、曾舜晞、陳都靈與田嘉瑞等超高顏值陣容，從開播前就頻頻登上熱搜。不僅畫面美到每一幀都能當桌布，懸疑虐戀的劇情更是讓人一追就停不下來。這次編輯就帶大家來深入了解這部話題神劇的劇情亮點、分集大綱，以及女主角鞠婧禕這次讓人驚豔的表現！

圖片來源：官方 微博

劇情解說

畫皮遇上山海經，上演三界懸疑狼人殺 《月鱗綺紀》改編自經典IP《畫皮》，並巧妙融合了《山海經》的神話體系，建構出一個人、妖、神共存的宏大世界觀。故事圍繞著神秘組織「無相月」中最年輕的九尾狐露蕪衣展開，她與冷豔大祭司姊姊霧妄言奉命追捕帶著龍神之力逃亡的妖狐小唯。

圖片來源：官方 微博

在追查的過程中，她們與身負血海深仇的捉妖師武拾光，以及擁有三重神秘身分的侍鱗宗法師寄靈相遇，四人各懷鬼胎，為了爭奪龍神之力，在試探與合作中不斷翻轉局勢，宛如一場精彩刺激的古裝版狼人殺。最終他們必須在愛情與生命中做出痛徹心扉的抉擇，聯手對抗萬妖之首九嬰，守護人間和平。

圖片來源：官方 微博

鞠婧禕演技大進化，美強慘九尾狐太圈粉

以往經常被討論妝造的鞠婧禕，這次在《月鱗綺紀》中不僅顏值依舊頂天，演技更是明顯有了大突破！她飾演的露蕪衣從前期活潑狡黠、帶著魅惑感的小狐狸，到後期逐漸轉變為背負宿命、為了拯救蒼生而改寫命運的美強慘神女。情感層次分明，讓觀眾看到她更深層的表演實力。

圖片來源：官方 微博

劇中她換了高達34套精緻華服，郭敬明的極致美學與她自帶的無瑕精緻感完美碰撞，創造出極具震撼力的視覺饗宴，許多網友看完首播後紛紛大讚她這次真的把角色演活了，無論是眼神的靈動還是面對虐心戲的爆發力，都讓人無法移開目光。

圖片來源：官方 微博

EP1~EP15分集大綱

第1集至第2集

假扮新娘大鬧韋府 洛安城接連發生駭人的少女挖心命案，無相月最年輕的九尾狐露蕪衣為了追查逃妖小唯，悄悄潛入望族韋府。捉妖師武拾光也為了尋找線索設局進入。韋府大婚當天，兩人意外化身假新郎與假新娘，在婚房內互相拆穿並大打出手，加上法師寄靈與厲劫翻牆闖入，四人不打不相識。

圖片來源：官方 微博

第3集至第4集

七日同盟正式成軍 為了找出挖心案背後的真兇，露蕪衣、武拾光、大祭司霧妄言與法師寄靈決定暫時放下各自的陣營成見，組成「七日查案同盟」。四人表面上攜手合作，私下卻各懷鬼胎，在試探與鬥智中展開極致的心理博弈，劇情懸疑感直接拉滿。

圖片來源：官方 微博

第5集至第6集

畫皮妖現身作亂 挖心案的線索指向一隻擅長偽裝的畫皮妖。露蕪衣展現九尾狐的強大妖力，與武拾光默契配合，成功揭穿畫皮妖的真面目。然而他們發現這隻妖並非小唯，背後似乎還有更龐大的黑暗勢力正在操控一切。

圖片來源：官方 微博

龍脈覺醒與神女宿命

第7集至第8集

武拾光真龍血脈覺醒 在一次極度危險的伏擊中，武拾光為了保護眾人受到重創，卻意外激發了體內隱藏的蛟龍血脈。露蕪衣震驚地發現他竟然是世間最後一位龍神遺孤，兩人之間因為身分與宿命的牽絆，感情開始產生微妙又濃烈的化學反應。

圖片來源：官方 微博

第9集至第10集

無相月的隱藏秘密 霧妄言的真實目的逐漸浮出水面，原來她操控著更大的棋局，甚至牽涉到龍神之力的爭奪。同時，寄靈的三重神秘身分也開始顯露端倪，他與露蕪衣之間的青梅竹馬情深，在殘酷的現實面前面臨巨大考驗。

圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博

三重時空幻境虐戀

第11集

三重時空，情愫暗中存 主角群意外墜入由強大妖力構築的三重時空幻境。在這個平行世界裡，大家失去了原本的法力與記憶，露蕪衣與寄靈、武拾光之間的曖昧情愫在朝夕相處中悄悄萌芽，郭式美學把氛圍感拍得超級唯美。

圖片來源：官方 微博

第12集

十年夫妻，假戲鑄真情 在幻境的第二重考驗中，露蕪衣與武拾光竟然被設定為結縭十年的凡人夫妻。兩人在充滿煙火氣的柴米油鹽中，體驗了前所未有的溫暖與安寧，這種假戲真作、互相依偎的情感讓人看了直呼太甜又太虐！

圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博

第13集

目盲心真，執手共晨昏 進入幻境最深處，露蕪衣為了破局不慎雙目失明。武拾光不離不棄地守候在她身邊，兩人成為彼此的眼睛與依靠。這段在黑暗中互相信任的對手戲，絕對是前半部的高光時刻，直接騙走不少觀眾的眼淚。

圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博

第14集至第15集

打破幻象直面九嬰 眾人終於靠著堅定的意志與對彼此的真心打破幻境，驚險回到現實。然而等待他們的是更殘酷的真相，萬妖之首九嬰的爪牙已經逼近。為了守護人間和平，露蕪衣決定接受神女的宿命，四人同盟迎來了第一次生死交鋒，也替後續的悲劇基調埋下震撼伏筆。