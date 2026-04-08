吳慷仁首度進軍陸劇！搭《甄嬛傳》孫儷《危險關係》尺度超敢拍 PUA操控8大看點一次看

2026年春季檔再度迎來話題強作。由《甄嬛傳》孫儷攜手雙料影帝吳慷仁「破次元」同台主演的都市懸疑劇《危險關係》，自3月31日開播後迅速攻佔網路聲量與電視收視，不只數據表現亮眼，更因直面「情感操控（PUA）」這一高度現實的議題，成功引爆觀眾共鳴，在社群平台持續延燒。

圖片來源：官方微博

劇集透過細膩且貼近人性的心理描寫，搭配情感與懸疑交錯推進的敘事節奏，讓整體張力層層堆疊，也讓這部作品不再只是愛情故事，而是一次對親密關係與權力失衡的深度凝視，被不少觀眾視為本季最具討論度的黑馬劇。

以下整理《危險關係》8大核心看點，追劇之前先預習一下吧！

《危險關係》看點1. 孫儷轉型突破 從強者到崩潰邊緣的女人

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孫儷過去多以堅強果敢的女性形象深植人心，無論是《甄嬛傳》的甄嬛，還是《安家》的房似錦，都帶著高度掌控感與理性光環。然而在《危險關係》中，她飾演的顏聆卻是一個逐步被擊潰的人物，從原本穩定的事業女性，一路滑落至情感與自我認知崩解的邊緣。

孫儷細膩呈現角色在自我懷疑與現實壓迫之間反覆拉扯的狀態，讓觀眾看見一個人在崩潰與清醒之間掙扎，最終試圖重建自我的過程，也成為全劇情感張力最深的一條主線。

《危險關係》看點2. 吳慷仁「斯文敗類」的極致演繹

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吳慷仁此次在《危險關係》中交出進軍大陸市場的重要代表作，角色層次極具反差。他飾演的心理醫生羅梁，表面是溫和理性、善於傾聽的專業人士，實則在親密關係中展現出高度操控與支配慾。

這種從溫柔到危險的轉換，讓角色充滿張力，也讓觀眾在信任與不安之間反覆擺盪。吳慷仁透過細節堆疊出羅梁的壓迫感與吸引力，使這個角色既令人警惕，又難以忽視，成為全劇最具討論度的關鍵人物之一。

《危險關係》看點3. 首部深入解析「煤氣燈效應」的陸劇

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這部劇不只是一般的愛情戲，更像一部讓人警醒的「情感教科書」。劇情完整拆解了 PUA（情感操控）的過程，從一開始的情感誘導、建立依附，到後期逐步削弱自信與控制情緒，每一步都鋪陳得相當清晰。

劇中多句台詞如「我是為了你好」、「你怎麼連這點事都做不好」，看似關心，實則帶有壓迫意味，也讓不少觀眾直呼真實到讓人不寒而慄。

《危險關係》看點4. 影帝后級別的「雙強對峙」

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全劇最吸引人的關鍵，落在孫儷與吳慷仁之間的對手戲。尤其第12集的「餐桌對峙」，沒有激烈爭吵，也沒有情緒爆發，僅靠眼神與語氣的來回試探，就堆疊出近乎諜報劇等級的緊張氛圍。

兩人在細節上的演技拉鋸與心理攻防，讓這場戲被不少觀眾視為2026年最具代表性的名場面之一。

《危險關係》看點5. 成人世界的「高級感」與大尺度

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相較於以往古偶劇偏向純愛敘事，《危險關係》更聚焦於成年人之間的欲望、算計與權力拉扯。

劇中對親密關係的呈現帶有強烈風格感，畫面既細膩又隱含不安，讓情感的靠近同時伴隨危險訊號。這種成熟且帶有張力的影像語言，在近年陸劇中相對少見，也成為本劇的一大辨識度。

《危險關係》看點6. 懸疑主線：誰殺了「那個女人」？

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除了情感糾葛之外，劇中還鋪陳出一條充滿懸念的暗線：顏聆閨蜜的離奇死亡。隨著調查逐步深入，種種線索似乎都指向羅梁，卻始終缺乏關鍵證據，他甚至握有近乎無懈可擊的不在場證明。

情感操控與案件疑雲交錯推進，讓整體敘事層層加壓，也讓劇情節奏始終維持在高度緊繃的狀態。

《危險關係》看點7. 薛曉路導演的女性視角

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女性導演薛曉路為《危險關係》注入細膩且帶有現實重量的觀察視角。過去她曾執導《北京遇上西雅圖》、《我不是潘金蓮》等作品，擅長從女性經驗出發，描寫情感與社會結構之間的拉扯。

延續這樣的創作脈絡，她在本劇中並未將受害者簡化為「戀愛腦」，而是呈現即使是高知識、高智商女性，在心理防線被精準瓦解時，同樣可能一步步陷入困境的真實處境，也進一步引發觀眾對女性處境與親密關係權力結構的深層討論。

THE DARK ROMANCE 危險關係 | EP01