履歷這樣寫面試官秒關視窗！自查6大履歷NG特徵 別讓專業毀在細節！

編輯/鄭欣宜報導

很多女孩在投遞履歷時，總覺得自己滿腹經綸、才華橫溢，但奇怪的是，履歷寄出後就像石沉大海，連個回音都沒有。妳可能開始懷疑人生，甚至想去算命，其實問題通常沒那麼玄，純粹是因為妳的履歷觸碰了HR眼中的致命地雷。在職場這場大型選秀中，履歷就是妳的門面，如果妳的門面長得像亂碼或是過期的廣告傳單，那真的不能怪面試官對妳冷淡。

想要在幾秒鐘內抓住面試官的眼球，而不是讓他們白眼翻到後腦勺，這6種常見的「NG履歷特徵」請妳務必對照自查，千萬別讓這些小錯誤毀了妳的大前程：

1.自傳寫成萬言書

有些履歷一開頭就是「我出生在一個小康家庭，家裡有爸爸、媽媽和一隻貓」。親愛的，HR每天要看幾百份履歷，他們真的不在乎妳的家庭成員，也不在乎妳國小拿過幾次模範生。自傳的重點應該是「妳能為公司解決什麼問題」，而不是妳如何從一個懵懂少女長成社會新鮮人。把廢話刪掉，直接切入妳的專業強項，這才是最高級的自律。

2.經歷像流水帳

「負責行政事務、接聽電話、處理交辦事項」，這種寫法就像在餐廳菜單上寫「把菜煮熟」一樣毫無吸引力。NG履歷通常只列出工作內容，卻沒寫出「戰績」。正確的做法是用數據說話，比如「優化流程讓效率提升百分之三十」，或是「一年內替公司開發了五十個新客戶」。沒有數字支撐的經歷，在面試官眼裡就是一堆沒有靈魂的文字。

NG履歷通常只列出工作內容，卻沒寫出「戰績」。正確的做法是用數據說話，沒有數字支撐的經歷，在面試官眼裡就是一堆沒有靈魂的文字。圖/123RF圖庫

3.排版亂得像摩斯密碼

如果妳的履歷用了五種字體、三種顏色，還有各種意義不明的底線，那看起來不叫有創意，叫眼花撩亂。專業級的履歷講究的是乾淨、留白與易讀性。如果妳的排版讓對方找聯絡電話都要找半天，那這份履歷的終點站通常就是碎紙機。請保持版面清爽，讓重點一目了然，畢竟妳是去應徵專業人士，不是去應徵馬戲團美編。

4.照片風格太過奔放

雖然我們都愛美，但履歷照真的不需要開到最大的濾鏡，更不需要那種托腮、嘟嘴或是背景在海邊的比基尼照。過度修圖的照片會讓面試官在見到妳本人時產生「圖文不符」的尷尬感。選擇一張穿著得體、笑容大方且背景單純的半身照，展現出妳的專業氣場，這比任何網美濾鏡都還要有效。

履歷照不能輕忽，也可以去找專業攝影師拍照，展現出妳的氣場，這比任何網美濾鏡都還要有效。圖/123RF圖庫

5.聯絡資訊錯得離譜

這聽起來很瞎，但真的有人把電話號碼寫錯，或是Email帳號填錯。更有甚者，Email帳號還在用小時候申請的那種奇怪名稱，像是「愛妳一生一世」或是「憂鬱小王子」。建議去申請一個以自己姓名為主的正式信箱，並在送出前確認三次聯絡資訊。不然就算妳是世界級天才，面試官聯絡不到妳也只能空流淚。

6.一份履歷打天下

妳是不是不管應徵企劃、行政還是業務，都用同一份履歷？這種「罐頭履歷」一眼就會被看穿。每一家公司、每一個職位要的人才特質都不一樣。如果妳沒有針對職位需求去微調妳的履歷關鍵字，面試官會覺得妳根本不了解這份工作，也沒打算為此付出心力。針對性地展現相關技能，才是最聰明的投遞策略。

結語

履歷的本質是一場精準的自我行銷，而不是個人的流水帳記錄。當妳學會站在面試官的角度思考，妳就會發現，那些被妳視為理所當然的小細節，其實正是決定妳能否拿到面試入場券的關鍵。

避開這些地雷，把妳的優點「數據化」、「視覺化」，妳會發現找工作其實不需要靠運氣。只要妳的履歷夠亮眼，機會自然會主動來敲門，攔都攔不住。

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