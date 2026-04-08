神力加持的療癒午茶 讓妳吃完這口好運直接滿格

編輯/李明真撰文

拜拜完看著桌上那一堆大包小包的麻糬、水果還有甜膩到不行的花生糖，妳是不是也常在心裡吶喊「這該怎麼處理」。別急著把它們塞進冰箱深處，那樣只會讓神明的祝福跟著過期。其實這些充滿正能量的供品，只要稍微動點腦筋，就能變身成網美等級的開運下午茶。這不僅是對神明誠意的延續，更是把「福氣」內化給自己的超高境界。

小編跟女孩們分享5招魔法般的供品改造過程，把平凡的供品升級成朋友圈最想敲碗的質感點心。

拜拜會買供品來孝敬神明，只要稍微動點腦筋，供品就能變身成網美等級的開運下午茶。圖/123RF圖庫

土地公麻糬變身牽絲吐司

土地公爺爺最愛的麻糬，放到隔天往往會變硬，這時候千萬別丟掉。妳只需要準備兩片厚片吐司，中間抹上厚厚一層妳喜歡的果醬或是乳酪抹醬，然後把拜過的麻糬剪成小塊鋪上去。

製作過程：將吐司夾好後，放入熱壓吐司機或平底鍋，用微火兩面各煎三分鐘。

妳會發現麻糬在受熱後重新找回了靈魂，跟吐司融合在一起，那種「拉絲」的視覺效果，保證讓妳拍出的限動吸粉無數。這道點心象徵把財運緊緊黏住，每一口都是紮實的幸福感。

麻糬牽絲吐司。圖/123RF圖庫

虎爺的黃金雞塊沙拉

如果妳剛拜完虎爺，手邊有一桶冷掉的炸雞或雞塊，別擔心。我們要把這份「肉食系」的祝福轉化成清爽的輕食。把炸雞的皮撕掉，將肉撕成條狀。

製作過程：準備一碗新鮮的生菜，把雞肉條放上去，再撒上一些拜過財神爺的堅果碎。

醬料建議選用檸檬油醋，那種酸甜感能帶出肉質的層次。這碗沙拉不僅能幫妳擋小人，還能讓妳在追求好運的路上保持優雅，是一份贏家早餐。

財神爺專屬氣泡水果飲

拜財神爺時買的那堆橘子或蘋果，單吃真的太無聊了。我們要利用這些「發財果」製作一杯高顏值的氣泡飲，讓妳的財氣像泡泡一樣不斷往上冒。

製作過程：把橘子果肉剝出來壓成汁，加入切成小丁的蘋果。杯子裡先放滿冰塊，倒入果汁後，再補滿妳最愛的氣泡水或無糖綠茶。

最後裝飾一片薄荷葉，那種金燦燦的色澤光看就覺得口袋要變重了。這杯特調不僅消暑，還能讓妳在喝的時候，感覺神明正在幫妳的財庫進行雲端加值。

氣泡水果飲。圖/123RF圖庫

月老的全糖紅棗布丁

拜月老的紅棗跟龍眼，是下午茶的靈魂伴侶。與其拿去煮那一成不變的紅棗茶，不如把它們做成更有質感的甜點。

製作過程：先將紅棗去核切碎，與龍眼乾一起泡入100CC熱鮮奶中，等味道滲透後，鮮奶液體也降溫了，加入2顆雞蛋液攪拌均勻。

放入電鍋蒸個十分鐘，一份充滿溫度的紅棗布丁就完成了。這道點心帶著甜味，象徵妳的感情生活不再苦澀，而是充滿了細膩的回甘。吃完之後，說不定下一個轉角就能撞見真愛。

文昌帝君的聰明核桃拿鐵

拜過文昌帝君的堅果，特別是核桃，是學子的超棒補給。如果妳正為了案子想破頭，這杯拿鐵或許是救星。

製作過程：把核桃放進烤箱低溫烘烤出香味，然後用調理機打成粉末。在妳的熱拿鐵上面撒上一層厚厚的核桃粉，再點綴一點肉桂。

核桃的油脂香氣能中和咖啡的苦感，這杯飲品或許會讓妳的思緒更清晰。這是在喝一種「萬事包中」的自信，讓妳處理公事時就像開了外掛一樣順手。

生活裡的儀式感其實就在這些小細節裡，當妳懂得如何把這些供品轉化成生活的美好時，好運自然會想賴著妳不走。

享民頭條提醒您：此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】