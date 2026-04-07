推薦《逐玉》女主角田曦薇主演的現代愛情劇《半熟男女》

看完近日超夯的陸劇《逐玉》了嗎？喜歡男帥女美的主角張凌赫和田曦薇嗎？等他們新劇上映的空窗期，大家都在找以往男女主角的作品來欣賞，我來推田曦薇主演的現代愛情劇《半熟男女》，這部劇描述現代男女處於不成熟又不單純的感情觀，在愛情與欲望間掙扎，有很多愛情觀點的探討，非常好看，推薦大家來追。

陸劇《半熟男女》號稱劇情是「純愛戰士慎看」、「全員惡人」，是部成年人世界中的愛情寫實劇，由經典劇《三十而已》導演執導，從四位女性帶出男女情感中的多元議題，像是劈腿、換乘戀愛、婚外情、異地戀、姐弟戀等，播出後登上各大播出平台的熱門排行榜，引爆網路熱烈討論，你看了嗎？

網友表示每個角色遇到的問題，內心選擇與掙扎都能看到自己的影子，大讚代入感高，很能引起共鳴，我列出劇中三個愛情難題，如果是你會怎麼抉擇呢？會和主角一樣嗎？

愛情難題1：分手時，你會逼問理由嗎？

女主角之一的何知南在學生時代本來要與男網友約見面，男方卻搞失蹤，她瘋狂傳訊息追問，卻仍沒有下文。出社會後，劈腿交了一個男友，沒想到男方是因為誤解她的身分才追她，當知道真相後不告而別直接消失，讓她崩潰大哭，再次瘋傳訊息追問，甚至到男方公司找人，還好回想起學生時代的後果，才放手沒再費盡心力去追問原因。

分手理由百百種，為了不傷人，問到的理由不一定是真正的原因，其實分手不必問理由，因為唯一的理由就是不想和你在一起了，要學會接受與放下。

愛情難題2：當了第三者，你是爭取還是離開？

女主角之一的孫涵涵雖然是被騙才誤當小三，但一開始她付高額會費加入高級健身俱樂部，動機並不單純，高社經地位的中年男子很難是黃金單身漢，難道她不怕沾上有婦之夫？雖非主動卻企圖明顯。一開始她委曲求全默默吞忍，堅決不退讓甚至對男方的妻子開嗆示威，直到男方在她面前選擇了妻子，她才黯然退出。

小三擁有的只是愛情初期的新鮮感與激情，一旦時間久了，小三容易逼迫男人，感情有了壓力容易變淡，沒有愛情的滋潤，相處模式漸和元配一樣，男人為何不回到元配身邊？就算回不去，男人也想逃離，因而產生慣性劈腿。小三要學會知足，享受過愛情的甜蜜與幸福後就該華麗轉身，強求只會帶來痛苦與委屈。

愛情難題3：閨蜜的前任追求你，會接受嗎？

女主角之一的韓蘇和何知南是閨蜜，沒想到何知南的前任居然追求自己，她刻意保持距離，卻沒有向何知南提起此事，何知南最終還是知道了，兩人的關係一度降到冰點。

雖然伴侶關係結束，有些人仍餘情未了，閨蜜和前任在一起會有「被取代」的傷感，若雙方是撕破臉分手，閨蜜應選邊站，若還和前任相戀，會有「被背叛」的憤慨感。如果你非常珍惜友情，必定要斷然拒絕追求，若想要接受男方，最好一開始就要和閨蜜坦白，雖然很尷尬難為，但總比隱藏不說最後被發現來得好，如果對方無法接受，愛情與友情難以兼顧，只能放棄友誼。

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