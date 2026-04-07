2026-04-07 15:21 PREMIER MEDIA
從喜劇變「現代解藥」！《這個世界有病》首映爆滿 刑事局頒獎背書
文/張可芙
話題國片《這個世界有病》未演先轟動，日前於南港喜樂時代影城盛大舉辦首映活動，首創「包層連動」觀影模式，一舉包下多廳同步放映，創下「單一電影首映最高廳數」紀錄，六廳全數爆滿，現場人潮與話題熱度雙雙炸裂，堪稱近期國片市場最強開局。
不僅觀影規模創新高，片方更在映後打造沉浸式互動體驗，邀請觀眾於社群平台還原片中經典橋段，成功延伸電影討論熱度，迅速引爆網路聲量。
當天首映星光熠熠，主創團隊全員到齊，包括出品人謝晏婷、導演林煜為、製片人蘇俊夫，以及林鼎軒、劉爾金、劉旭康、洪毛、林子璿、林靖軒、張可芙等主演群，並有千萬YouTuber奇軒、溫俊硯、陳侑宥、羅崴等人共襄盛舉。此外，「老虎牙子」與「畢司克」也贊助活動禮品，讓現場觀眾除了挺國片，還能有吃又有拿。
不少業界重量級嘉賓亦現身力挺本片，《華燈初上》總監製李志緯、金鐘製作人巫秀陽及監製王銀國皆到場支持，其中王銀國觀影後大受震撼，當場宣布加碼包場，帶動企業主跟進響應，現場掀起另一波熱潮。
值得一提的是，本片結合「反詐騙」議題，首映當天更邀請刑事警察局進駐設攤宣導，與觀眾近距離互動，強化電影與社會議題的連結。刑事局更於現場頒發「金色榮譽狀」，表彰劇組對反詐宣導的貢獻，成為近年少見由官方單位背書的電影作品。演員洪毛更穿上刑警背心，以黑色幽默方式代為頒獎，橋段逗趣又具巧思，贏得滿場掌聲。
活動現場驚喜不斷，導演林煜為當天身穿黃色李小龍功夫裝現身，親自上陣大秀雙節棍，並與武術指導兼演員奇軒熱血互動，瞬間炒熱全場氣氛。而4月3日恰逢導演生日，劇組與粉絲也驚喜準備雙蛋糕慶生，讓首映會在歡笑與感動中推向高潮。
原本定位為青少年喜劇的《這個世界有病》，卻意外引發成人觀眾強烈共鳴。有觀眾在映後分享，一位育有兩子的母親感性表示：「人生已經夠苦，不想再看讓人流淚的電影，這部片反而像是一種解藥，讓人在荒謬中找到釋放與救贖。」一番話道出本片核心價值，也讓作品從娛樂喜劇昇華為當代情緒出口。
《這個世界有病》以荒謬包裹現實，以笑聲對抗壓力，不僅成功創造話題與票房潛力，更在娛樂之外帶出社會意義，隨著口碑持續延燒，後續上映表現備受市場高度關注。
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