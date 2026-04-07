2026-04-07 15:09 台灣房地產知識通
幾支紗才算好？解析天絲被 60 支、80 支與 100 支的手感差異
買天絲床組只看支數嗎？本文深度解析天絲紗支數（60s、80s、100s）的定義，並詳列三者在細膩度、光澤感與耐用度上的手感差異。教你如何根據睡眠習慣與預算，選出真正的高品質天絲。
一、 前言：2026 年，我們對「好床組」的重新定義
在 2026 年的今天，居家生活品質已成為我們心理健康的防線。而天絲（Tencel），這種由萊賽爾（Lyocell）纖維製成的布料，憑藉其親膚、吸濕排汗與涼感特性，幾乎成為高品質睡眠的代名詞。
但當你打開購物網站，看到 60 支、80 支甚至是 120 支的廣告時，內心一定會嘀咕：「數字越高就越舒服嗎？」事實上，「紗支數」確實決定了布料的細緻上限，但「支數高」並不等於「適合你」。
二、 基礎補課：什麼是「紗支數 (S)」？
在進入正題前，我們必須先搞懂這個魔術數字。
紗支數（Yarn Count，符號為 S）是一個長度計量單位。簡單來說，就是「一磅重的纖維，可以抽成多少長度的紗線」。
- 60 支（60s）： 代表一磅纖維抽成了 60 捲長度的紗。
- 100 支（100s）： 代表一磅纖維抽成了 100 捲。
結論：數字越大，紗線就越細；紗線越細，織出來的布就越細密、柔軟、輕薄。
三、 60 支天絲：高 CP 值的經典之選
1. 觸感與特徵
60 支是目前市面上高品質天絲的「基本門檻」。它的觸感已經優於大多數的高磅數精梳棉。摸起來有如絲綢般的滑順，但仍帶有一點點布料的「骨感」與厚度。
2. 為什麼選 60 支？
- 耐用度高： 紗線相對較粗一點點，在機洗過程中比高支數更耐操。
- 價格親民： 對於第一次從棉質寢具升級到天絲的人來說，60 支能讓你明顯感到「質感大躍進」，卻不必花大錢。
- 四季皆宜： 布料保有一定的挺度，不會過於貼身，適合不習慣床組太過「軟塌」的人。
四、 80 支天絲：飯店級的絲滑質感
1. 觸感與特徵
如果說 60 支是「滑」，那 80 支就是「細」。進入 80 支的領域後，你會發現布料的光澤感明顯提升。當光影灑在床組上時，會呈現出一種類似珍珠的細膩折射。
2. 為什麼選 80 支？
- 親膚度提升： 紗線更細，織出的孔洞更小，與皮膚摩擦的感覺趨近於零。
- 極佳的涼感： 因為布料更細密，導熱速度更快，非常適合怕熱的人。
- 高級感的平衡： 它是目前 2026 年市場上最受歡迎的規格，平衡了「極致手感」與「維護便利性」。
五、 100 支天絲：寢具界的「雲朵」與「液體」
1. 觸感與特徵
100 支天絲織出來的布料，摸起來不再像是傳統的「布」，而更像是一股流動的液體，或是輕飄飄的雲。它極薄、極輕，覆蓋在身上時幾乎感覺不到重量。
2. 為什麼選 100 支？（以及你需要注意的事）
- 視覺饗宴： 布料光澤感極強，幾乎像真絲一樣優雅。
- 極致嬌貴： 紗線極細，意味著它非常怕摩擦。如果你家中養貓、養狗，或者腳跟皮膚較粗糙，100 支可能很快就會起毛球甚至破損。
- 維護困難度： 100 支對洗衣精和洗滌方式的要求極高，通常建議放入高級洗滌袋，且絕對不能烘乾。
六、 除了支數，你還需要看這兩個「隱藏陷阱」
在 2026 年，很多廠商會利用數字遊戲誤導消費者，請記住以下專家建議：
1. 紗支數 (S) vs 織數 (T)
- 支數 (S)： 紗的粗細（我們上面談的）。
- 織數 (Thread Count, T)： 一平方英吋內織了多少根紗。
- 有些廠商會說「3000 織」，但如果用的是 40 支的爛紗，織再密也只是感覺厚重悶熱，不會舒服。好的天絲，必須是「高支數 + 高織數」。
2. 萊賽爾 (Lyocell) 的純度
天絲是一種品牌名稱。請認明標籤上是否註明「100% Lyocell」。有些市售產品會混紡聚酯纖維（Polyester），雖然變便宜且耐洗，但天絲特有的涼感與吸濕性會大打折扣。
七、 維護心法：別讓昂貴支數毀在洗衣機裡
無論你買 60 支還是 100 支，天絲纖維在濕潤狀態下是非常脆弱的。
- 翻面洗滌： 一定要反面放入細網洗衣袋。
- 中性洗劑： 禁止使用柔軟精、漂白水（這會讓天絲纖維斷裂，導致起毛球）。
- 低溫陰乾： 絕對禁止高溫烘乾，天絲一遇熱就會「縮水」並失去光澤。
八、 結論：你的睡眠體質適合哪一種？
選擇天絲床組，不應該是一場數字的競賽，而是一次關於「自我感知」的探索。
- 如果你追求務實、長久、好整理，60 支絕對不會讓你失望，它是 CP 值的王者。
- 如果你想要每天回家都像住五星級飯店，請直接選擇 80 支，它帶來的幸福感最高。
- 如果你對觸覺極度敏銳，且願意花心思細心呵護寢具，100 支能帶給你前所未有的「裸睡」體驗。