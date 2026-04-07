拒絕被定義的非典型女神！專訪金莎Mira：「我想創造屬於自己獨一無二的價值。」

初見陳蘊予（金莎Mira），你很難不被她175公分的高挑身段，與那張宛如混血兒般精緻的面孔所吸引，在這個顏值即流量的時代，她本可以輕易套用「漂亮女孩」的完美公式，安逸地享受鎂光燈的追捧，然而，當她一開口，那份深藏於亮麗外表下的韌性與底蘊，瞬間顛覆了所有既定印象。

「如果我只聚焦在一個點，到現在就不會走12年。」在專訪中，金莎以無比從容的姿態，輕輕吐出這句極具力量的宣言。



圖片來源：李清宇/攝影

從身經百戰的選美皇后到全方位主持人，從大銀幕上的驚悚片演員到ISO國際認證的AI講師，甚至是一手包辦「咪咕嚕公益嘉年華會」的創辦人，金莎Mira正以她獨有的節奏，優雅且霸氣地撕下外界貼上的單一標籤，在多重宇宙中，盡情綻放屬於現代女性的立體姿態。

金莎參加活動與爸爸做的道具(小蜜蜂)合影，圖片來源：金莎 提供

打破框架的選美傳奇：美貌，從來不是唯一的武器

回溯金莎的起點，是16歲那年被母親半推半就報名的「彰化葡萄公主」選拔，那是她征戰全台24場選美比賽的序章，但讓她屢次戴上后冠的關鍵，絕非僅靠出眾的皮囊，而是她腦袋裡那些古靈精怪的創意與過人膽識，為了在一眾佳麗中脫穎而出，她能毫不扭捏地將葡萄掛滿全身，甚至在毛豆小姐的比賽中自創「毛豆詩」，將滿滿的巧思與幽默揉合進表演中。

圖片來源：金莎 提供

累積了超過200支廣告的拍攝經歷，在這個容易讓人迷失的演藝圈裡，金莎始終堅守著一道清晰的底線，絕不隨波逐流，更拒絕任何貶低自我價值的事情。「我不要像一般女生一樣，好像只能當個花瓶，我想創造屬於自己獨一無二的價值。」這份破框的自信，讓她如今能將主持的臨場反應，完美轉化為ISO國際認證AI講師的專業底氣。在她的課堂上，學員跨越了8歲到80歲的年齡藩籬，她不僅傳授科技知識，更鍛鍊學員的口條與邏輯，展現出令人驚豔的跨界影響力。

金莎泳裝走秀同時表演魔術變白鴿在手上，與妹妹一起選美留下紀念，圖片來源：金莎 提供

擁抱失控與張力：大銀幕上的極致蛻變

儘管在各個領域游刃有餘，金莎內心最渴望的，始終是戲劇與電影的舞台。過去，175公分的高挑身形曾是她與女主角擦身而過的阻礙，但近期一部驚悚動作長片「腎上腺—母侵」的邀約，終於讓她迎來了演藝生涯的突破性蛻變。

在片中，她飾演一個因極度渴望懷孕而逐漸走向歇斯底里、徹底失控的角色「杜梅」，為了完美詮釋這個極致緊繃的靈魂，一向穿衣風格保守的金莎，不僅首度點頭挑戰極具張力的親密戲，更實行嚴格的高蛋白飲食與高強度運動，在短短一週內極速減去三公斤。

圖片來源：李清宇/攝影

回憶起拍攝現場充滿拉扯與摔砸的激烈對手戲，即便收工回家後發現雙手佈滿駭人的瘀青，金莎的眼神依然閃爍著光芒，甘之如飴。

「在演藝道路上，不管遇到各種風格的劇本與角色，都要懂得先愛自己再愛別人，並保持初衷。」透過這個迷失於證明自我價值的角色，她反而更清晰地看見了真實的自己，面對未來，她毫無畏懼，甚至期盼能挑戰本土八點檔中「反差感極大」的惡女角色，誓言要徹底顛覆大眾對她的綺麗想像。

圖片來源：李清宇/攝影

溫柔的鎧甲：咪咕嚕與八年不輟的公益之路

褪去舞台上的華服與鎂光燈，私底下的金莎，擁有一顆比誰都柔軟的心，曾擔任幼教老師的她，彷彿自帶「孩子王」的溫柔魔力，再怕生、難搞的孩童，到了她面前都會瞬間被融化，甜甜地喊著一聲「金莎姐姐」。

而她生命中另一道重要的溫暖光芒，來自一隻名叫「咪咕嚕」的兔子，兒時曾被野狗追逐的陰影，讓她對動物始終抱持著恐懼，直到某次在寵物店裡，她與咪咕嚕隔著玻璃互視了一個半小時，那一刻，奇妙的緣分悄悄生根，她毅然決定帶牠回家。

因為對咪咕嚕的愛與承諾，金莎憑藉著一己之力，創辦了「咪咕嚕公益嘉年華會」。

創辦人金莎& 妹妹金渲共同舉辦咪咕嚕公益活動，圖片來源：金莎 提供

從活動企劃、尋找贊助商到登台主持，她親力親為，只為將溫暖送進育幼院與流浪動物之家，這條堅持「絕對不營利」的公益之路，一走就是七個年頭。期間，她曾遭遇贊助商倒帳，甚至面臨惡意的不實爆料。但在這些考驗面前，她展現了超乎常人的抗壓性，順勢霸氣召開記者會，將負面危機化為公益活動的最強曝光。

創辦人金莎& 妹妹金渲共同舉辦咪咕嚕公益活動，圖片來源：金莎 提供

成為自己宇宙的造物主

「你選擇的圈圈可以讓你變成是很純粹，還是很複雜的人，那我選擇很純粹的這一條路。」

在金莎Mira的身上，我們看見了現代女性最迷人且充滿力量的樣貌。她既能在鏡頭前展現極致的瘋狂與張力，也能在公益的路上溫柔地牽起孩子的手；她能在職場上勇敢為女性發聲，也能在面對未知挑戰時，展現毫不退縮的野心。

不需被外界的眼光定義，也不必受限於世俗的框架，金莎正以她獨有的優雅與從容，繼續書寫著那份專屬於她的、拒絕被定義的非典型女神篇章。