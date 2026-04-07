【評論】以為續集會翻車卻意外好看？《獵犬 2》：衝著禹棹奐的胸肌去的，結果卻被 Rain 的「黑化」狠勁嚇傻！

人家都說續集會翻車，我也是踩過很多雷劇；而原本對 《獵犬 2 사냥개들 2》 是抱著「看一眼就撤」的心態點開的， 沒想到，這部戲用一記重拳直接把我打醒！這次「拳擊兄弟」不只是在保護小市民，他們對上的是已經失心瘋的拳擊怪物。老實說，看完後我手心還在出汗，這絕對是今年最不該被低估的硬漢續作！

《獵犬 2 》預告：

動作名導與「三巨頭」對決：金周煥再次點燃硬漢魂！

首先，我們必須再次跪謝這部戲的靈魂—— 金周煥（Jason Kim） 導演。 從《菜鳥警校生》開始我就發現，這導演真的有一種魔力，能把男人的友情拍得既熱血又帶點「腐」味（大誤）。

這次的主角群資歷依然厚實到不行： 禹棹奐 飾演的「建優」依舊是那個眼神清澈的小奶狗，但拳頭揮起來卻像大狼犬一樣狠； 而 李相二 飾演的「偶真」，聽說為了這季把體脂降到了極限，那種靈活的律動感簡直是視覺饗宴。

但我必須私心大喊：Rain（鄭智薰）加盟演反派絕對是神來之筆！ 這次他徹底撕掉了亞洲舞王的標籤，飾演冷血到骨子裡的「林白正」。 據說他為了呈現那種陰沉感，在片場幾乎不跟兩位後輩開玩笑，連金泰希看到劇照都忍不住問他：「這真的是我老公嗎？」 加上 崔始源 那種財閥式的幽默感，這陣容簡直是 2026 年的卡司天花板。

回頭看第一季：那場讓全世界「拳」都硬了的熱血回憶

還記得 2023 年第一季帶給我們的感動嗎？那時候雖然經歷了一些戲外的風風雨雨(我不會說是賽綸的關係...)，但《獵犬》硬是靠著紮實的打鬥，在 Netflix 全球排行榜上殺出重圍，拿下了第一名的傲人成績。 當時網友的反應真的是一面倒的熱血：「這才是真的動作片！」、「看完好想去報名拳擊課！」

第一季最成功的地方，就是那種「純粹」。 兩個單純的男孩，靠著一雙拳頭對抗黑暗，沒有超能力、沒有花俏的槍戰，只有汗水跟骨頭碎裂的聲音。 影評人一致稱讚這部劇找回了韓影失落已久的「硬漢精神」。 就是因為當年開播的影評和網友反應這麼好，我們才會對第二季又愛又怕，深怕壞了那塊金字招牌。

第二季在演什麼？當「天才拳擊手」墮落成「終極獵人」

故事發生在擊敗金明吉後的兩年。建優與偶真雖然回歸平凡，一個認真打拳拿下世界冠軍，一個陪伴左右輔佐對方，但現實總是不放過好人。 這次他們面對的 「林白正」，是一個比前作反派更優雅、也更變態的對手。

第二季的劇情大綱完全圍繞在 Rain 飾演的 「林百正」 身上。 這個外號「The Hunter（獵人）」的男人，是整季最讓人恐懼的最終 Boss。他並非普通的惡霸，而是 2014 亞運會拳擊銀牌得主、擁有 17 勝無敗紀錄的天才復仇者；劇情最精彩的亮點，就是看這對「拳擊兄弟」如何應對一個不講武德、甚至為了勝利不惜犯規，且具備極高「戰鬥 IQ」的世界級對手。

這一季精彩的重點在於「格局的擴大」。始源飾演的洪敏範這次不是旁觀者，而是直接捲入了一場國家級的安全危機，我們也會看到 Rain 展現出那種「癲狂惡魔」的特質，與兩位主角在豪華度假村與陰暗地下室之間展開多場生死鬥。 不只如此，這季的特別出演嘉賓很多啊！開場就是孔明空降，還有朴旭俊的冷面笑匠特工帶著劇裡劇外都菜味十足的DEX一起登場，再加上《外傷重症中心》的黑道護理師也來咖一腳！

真心話：爽度爆表但評價兩極，但我絕對買單！

最後來聊聊我個人的真心話。老實說，在點開《獵犬 2》之前，我原本真的是沒抱什麼期待，沒想到看完之後，我內心只有一個字：爽！

意外地好看： 這一季的動作場面規格再次升級，拳拳到肉的聲音聽得我渾身發冷。 尤其是看 Rain 演這種狂暴又細膩的拳擊手，那種充滿爆發力的拳頭速度，真的會讓人不自覺地屏住呼吸。

這一季的動作場面規格再次升級，拳拳到肉的聲音聽得我渾身發冷。 尤其是看 Rain 演這種狂暴又細膩的拳擊手，那種充滿爆發力的拳頭速度，真的會讓人不自覺地屏住呼吸。 熱血且爽快： 雖然網路上目前評價 「好壞參半」，有部分網友認為劇情邏輯在後半段稍微有些倉促，且暴力尺度大到讓人不適， 但對我來說，這就是《獵犬》的靈魂啊！

總結來說，《獵犬 2》是一部獻給格鬥迷和熱血劇迷的誠意之作。 雖然劇情轉折有些地方略顯生硬，但光看 Rain 飾演的「林百正」如何展現那種冷血天才的毀滅力，這部劇就已經值得你點開 Netflix 了！

聽我說劇話🎬不負責的優質韓劇評論

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