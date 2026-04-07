《乩身》爆紅獲封台劇天花板！8部台灣靈異驅魔影集必追清單

《乩身》一上線就衝上Netflix排行榜冠軍，讓不少觀眾驚呼：「原來台劇也能拍出這種等級的奇幻動作！」《乩身》掀起的「台式驅魔」熱潮，讓觀眾重新看見台劇在奇幻與靈異題材上的爆發力。從宮廟文化、道教儀式，到都市怪談與心理驚悚，這類作品不再只是嚇人，而是結合人性、執念與社會議題，以下這8部台灣靈異驅魔影集，會讓你一路看到停不下來。

台灣靈異驅魔影集推薦1.《乩身》：從贖罪開始的神魔戰爭

乩身劇照。圖片來源：Netflix

主演：柯震東、王柏傑、薛仕凌

故事圍繞韓杰，一名背負童年罪過的男子，在命運推動下成為三太子在人間的乩身。他必須接受神明降駕，替神界執行驅魔任務，從最初的不情願，到逐漸理解這份責任的重量。每一次出任務，不只是對抗惡靈，更像是在面對自己過去的陰影。

隨著劇情發展，韓杰逐漸發現，這些靈異事件背後其實有更龐大的陰謀，甚至牽動神與人之間的權力關係。最終登場的大魔王「六梵」，象徵的是對秩序的挑戰與顛覆。整部劇不只講戰鬥，更講「人是否能改變命運」，也是它能引爆討論的關鍵。

《乩身》圖片來源：Netflix提供

《不良執念清除師》劇照。圖：牽猴子提供

主演：曾敬驊、宋芸樺、彭千祐

主角蒲一永原本只是個混日子的少年，卻在意外後獲得與靈體溝通的能力。他與刑警、醫學生組成奇特搭檔，專門處理那些因執念滯留人間的靈體。每一集都是一段人生的縮影，有人因為遺憾無法離開，有人因為愛而執著。

《不良執念清除師》這部劇真正動人的地方，在於它從不把「鬼」當作敵人，而是當作需要被理解的存在。隨著案件推進，主角也逐漸面對自己家庭的傷口與內心的不安。笑中帶淚的敘事方式，讓觀眾在輕鬆中被擊中情感，是少數能讓人邊看邊哭的靈異劇。

《不良執念清除師》劇照。圖：牽猴子提供

台灣靈異驅魔影集推薦3.《我願意》：信仰如何吞噬一個人

主演：姚淳耀、炎亞綸

《我願意》劇情以一起離奇失蹤案為開端，逐步揭開一個以「救贖」為名的邪教組織。表面上，它提供信徒心靈依靠，實際上卻透過話術與群體壓力操控人心。信徒在不知不覺中失去判斷力，甚至願意為教主奉獻一切。

隨著調查深入，角色開始質疑什麼是真正的信仰，也逐漸意識到「被需要」其實是一種最強大的控制手段。《我願意》這部劇沒有鬼怪，卻讓人感到極度不安，因為它呈現的是現實世界中可能發生的心理操控與人性脆弱。

台灣靈異驅魔影集推薦4.《彼岸之嫁》：跨越陰陽的愛與交易

主演：黃姵嘉、吳慷仁

《彼岸之嫁》女主角為了拯救家族，被迫參與冥婚，嫁給已故男子。原以為只是形式上的儀式，卻意外打開陰間通道，讓她進入另一個世界。在那裡，她發現亡者的世界同樣充滿權力鬥爭與秘密。

隨著真相逐步揭露，她開始在生與死之間做出選擇，也逐漸理解「命運」並非不可改變。《彼岸之嫁》這部劇融合懸疑、愛情與奇幻冒險，成功把台灣民俗轉化為具有國際吸引力的敘事。

台灣靈異驅魔影集推薦5.《天巡者》：千年鍾馗愛上孟婆，驅魔背後是跨世情劫

主演：賀軍翔、邵雨薇、陳璽安、周曉涵

《天巡者》是2020年三立旗艦級製作，被視為台版《鬼怪》的奇幻愛情神劇。故事以台灣在地神祇「鍾馗」為核心，描寫其轉世在人間執行驅魔任務，同時展開一段橫跨千年的情感糾葛。劇中孟婆長年守在奈何橋煮湯，對永無止境的輪迴產生厭倦，而鍾馗看似冷峻，實則對她藏有深厚情感。

一場奈何橋爆炸意外，讓兩人的命運再次交錯，孟婆被惡鬼帶到人間，鍾馗也因此追尋而來。《天巡者》隨著劇情推進，鍾馗在人間不只是抓鬼，更開始理解人性的複雜與善惡模糊。劇中反覆強調「貪嗔痴才是真正的惡鬼」，讓驅魔不只是對抗靈體，而是對抗人心的黑暗，也讓整體格局從愛情延伸到社會寓意。

台灣靈異驅魔影集推薦6.《靈異街11號》：從死亡出發，找回活著的意義

主演：李國毅、簡嫚書、太保

《靈異街11號》是一部結合靈異與職人敘事的作品，故事從男主角死而復生開始。他在瀕死後獲得陰陽眼能力，被迫進入殯儀館擔任禮儀師，從此接觸到一連串與亡者相關的案件。全劇以五個單元組成，每個故事都圍繞不同亡者的遺憾與執念，同時也逐步拼湊出主角自身死亡的真相。

不同於傳統恐怖劇強調驚嚇，《靈異街11號》更關注「告別」這件事。透過亡者的故事，帶出親情、愛情與人生選擇的重量，也讓主角在與死亡共處的過程中重新理解生命。《靈異街11號》劇中殯儀館場景與儀式細節寫實，搭配情感濃度極高的劇情，使其成為台劇中少見兼具溫度與深度的靈異作品。

台灣靈異驅魔影集推薦7.《夢裡的一千道牆》：被記憶困住的人，比鬼更難逃

主演：莫允雯、黃河、徐鈞浩

作為《植劇場》靈異系列的重要作品，《夢裡的一千道牆》以夢境與潛意識為主軸，建構出一個介於現實與記憶之間的壓迫空間。故事圍繞女主角徐曉青與弟弟之間的情感牽絆，以及她與周遭人物的關係，逐步揭開每個角色深藏的過去。

《夢裡的一千道牆》劇中不僅有靈異元素，更大量描寫親情、友情與愛情的糾葛。例如曉青對弟弟的犧牲、朋友間的依賴，以及角色對「被愛與被理解」的渴望。《夢裡的一千道牆》每個人都被某段記憶困住，無法真正前進。所謂的「鬼」，其實是那些無法放下的情感與過去。這種心理層面的恐怖，讓整部劇在壓抑氛圍中逐步堆疊不安，餘韻極強。

主演：郭書瑤、蔡凡熙

《通靈少女》改編自真人真事，是台灣少數成功打入國際市場的靈異題材影集之一，亦為HBO Asia合作製作。故事以擁有通靈體質的高中女生為主角，她白天在學校過著普通學生生活，晚上則在宮廟擔任仙姑，替信眾解決各種疑難雜症。

這樣的雙重身份，讓她在青春成長與靈異世界之間不斷拉扯。她看見的不只是鬼，更是人性的複雜與脆弱。《通靈少女》劇中透過收驚、問事等日常儀式，呈現台灣宮廟文化的真實樣貌，也打破外界對宗教的刻板印象。當《通靈少女》故事逐漸深入，觀眾會發現，比起鬼怪，人心的貪念與執著，往往才是最令人不寒而慄的存在。