2026-04-07 11:19 女子漾／編輯ANDREA
網評陸劇「最帥將軍」TOP6！《逐玉》張凌赫、《折腰》劉宇寧再次上榜、這一位結局竟超慘
各位陸劇迷們，最近是不是也被螢幕上的「霸氣將軍」們迷得神魂顛倒呢？古裝劇裡除了文質彬彬的書生，就屬穿著鎧甲、戰場殺敵的大將軍最能激發少女心啦！小編綜合了近期的網路評價與各大媒體報導，幫大家盤點6位討論度超高的「最帥將軍」。
除了近期霸榜的《逐玉》張凌赫、《折腰》劉宇寧，還有哪些經典神仙選角？趕快跟著小編一起來看看吧！
推薦1. 張凌赫 飾演《逐玉》謝征 (武安侯)
改編自晉江同名小說，講述天生神力的市井屠戶女樊長玉（田曦薇 飾）為保家業，與落魄書生假結婚。沒想到這位嬌弱書生，竟是背負滅門血仇的武安侯謝征，兩人在戰亂中互相利用卻又彼此扶持，上演一場雙向奔赴的愛情。
張凌赫在劇中憑藉神級美顏創下古裝顏值巔峰！雖然曾被部分網友調侃妝容太精緻宛如「粉底液將軍」，但他溫柔隱忍與戰場殺伐果斷的強烈對比，滿滿的「蘇感」依舊讓全網徹底淪陷，戰損妝更是帥到讓人捨不得眨眼！
推薦2. 劉宇寧 飾演《折腰》魏劭
講述聰慧過人的喬家女小喬（宋祖兒 飾）為保全家族，自願代替姐姐與世仇巍國將軍魏劭聯姻，兩人在亂世與家族猜忌中先婚後愛的故事。
劉宇寧 189 公分的傲人身高，穿上將軍鎧甲簡直是行走的衣架子，光是腿長就贏了！他將魏劭戰場上殺伐果斷，私下對老婆卻傲嬌又深情的「反差萌」演繹得淋漓盡致，霸氣十足的模樣讓粉絲直呼太撩人。
推薦3. 任嘉倫 飾演《周生如故》周生辰 (小南辰王)
講述戰功赫赫、立誓一生不娶的小南辰王周生辰，與名門崔氏獨女崔時宜之間，雙向暗戀卻礙於身分無法相守的極致虐戀，最後的結局...這邊小編就不多說了。
說到最帥將軍怎麼能少了他！任嘉倫穿上一身黑鎧甲騎馬的英姿帥出新高度，把周生辰心懷天下卻對時宜極盡溫柔的模樣刻畫得太深刻，極具感染力的演技讓他被全網狂讚，甚至被大批粉絲跪求「古裝半永久」！
推薦4. 吳磊 飾演《長歌行》阿詩勒隼
講述大唐流亡公主李長歌與草原部落特勤阿詩勒隼，在亂世中從相愛相殺到攜手守護太平的熱血故事。
吳磊被譽為草原上最猛的狼！劇中他九歲就征戰沙場且從無敗績，冷冽霸氣的眼神中只對長歌流露滿滿愛意。那股野性與男友力爆棚的魅力，完美詮釋了什麼叫安全感，讓無數少女心動不已，直呼三石弟弟真的長大了！
推薦5. 許凱 飾演《驪歌行》盛楚慕
講述長安城有名的紈絝子弟盛楚慕，對女官傅柔一見鍾情後，為了追求心上人並證明自己，從不學無術的公子哥蛻變成英勇無畏的少年將軍。
許凱將前期搞笑沙雕、後期英勇護國的反差感拿捏得死死的！為了追媳婦使出渾身解數的模樣臭屁又可愛，一旦穿上戰甲上陣殺敵，瞬間氣場全開，深情又會撩的大將軍根本是夢中情人。
推薦6. 曾舜晞 飾演《雁歸西窗月》趙孝謙 (巨鹿郡王)
講述出身官宦世家的霸道郡王趙孝謙與平凡女子謝小滿的歡喜冤家故事，最終男主為了掌握自己的命運選擇上戰場，成長為保家衛國的大將軍。
曾舜晞完美詮釋了角色表面囂張狂妄、內心卻善良柔情的特質。雖然一開始愛跟女主角鬥嘴，但私下默默守護的深情超級圈粉，換上軍裝後更是 Man 味十足，直接給觀眾帶來強烈的顏值爆擊！
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