2026-04-07 12:04 女子漾／編輯周意軒
Netflix《乩身》分集劇情懶人包！EP1–EP8劇情重點一次看懂
Netflix台劇《乩身》不只是打鬼爽劇，而是一部越看越沉的人性考驗。從第一集開始，觀眾就被丟進一個神明、乩童與人性交錯的世界，每一集看似在破案，其實都在逼問同一件事如果犯了錯，你要怎麼活下去？這篇直接幫你整理全8集劇情重點＋角色心境轉折，看完才會發現，《乩身》最狠的從來不是鬼，而是人。
文章目錄
EP1《罪人》：被選中的罪人他不是英雄，只是被迫贖罪
韓杰（柯震東 飾）登場，揭開「乩身」設定。他因過去的錯誤，被三太子選中成為乩身，負責處理靈異事件換取父母投胎機會。面對找上門的葉子（陳姸霏 飾），他第一反應是拒絕幫忙，甚至刻意淡化事情嚴重性，展現出強烈的逃避與不情願。
EP2《輪迴》：紅包詭案鬼出現的原因，從來都是人
紅包詭案鬼出現的原因，從來都是人，葉子家中的靈異事件升級，韓杰開始介入調查。隨著線索浮現，發現這起事件背後其實是人為操控。韓杰選擇用警告而非動用神力，因為他仍不想真正投入。這一集點出關鍵命題：人比鬼更難搞。
EP3《奪靈》：反派線全面展開，壞的不是鬼，是人的選擇
第三集《奪靈》重點放在反派視角，關鍵人物包含 陳以文 飾演的陳七殺、薛仕凌 飾演的吳天機，以及幕後關鍵劉寬幅。五年前，陳七殺因家人被劉寬幅殺害，選擇與六梵交易出賣靈魂換取力量復仇，雖然當時被三太子打回地獄，但如今的他靠著茅山道術與操控惡靈再次崛起。而劇中一句關鍵台詞：「這世界上永遠都會有人為了私慾幫助六梵降世」，直接點出吳天機的定位他不是被逼，而是主動選擇站在黑暗那一邊。吳天機能操控鬼魂的力量來自六梵，也意味著整個計畫其實是六梵與吳天機在主導，陳七殺則更像被利用的執行者。不過他也同時操控「神龍太子」蒐集元靈，暗中佈局自己的目的。
EP４《煉鬼》：失控的代價不作為，也是一種罪
鄰居與無辜者接連受害，讓原本還在觀望的韓杰開始意識到一件事他的逃避，其實也在間接造成悲劇發生。當案件越滾越大，他第一次正面承認自己的不作為，我應該早點發現的，不只是懊悔，而是角色真正的轉折點。同時劉寬幅 的惡行也逐漸浮出水面。他在人間犯下大量罪行，讓無數冤魂無法安息，韓杰與警方在調查失蹤案時，才驚覺這些失蹤者其實全都成了受害者。
EP５《入魔》：報應降臨法律之外，還有另一套規則
案件逐漸指向更深層的人性黑暗，涉及權勢掩蓋罪行。吳天機過去的罪開始反噬，他試圖透過力量逃避報應，卻反而被拉進六梵的計畫。劇情強調「人間的正義不一定存在，但因果一定會到來」。
EP６《幸運》：幸運符一起騷動
韓杰與葉子、張泯（楊銘威 飾）之間的關係加深。他逐漸不再只是完成任務，而是開始在乎身邊的人。但越在乎，就越害怕再次失去，也讓他的內心更加動搖。
EP７《降世》：換肝救身邊的人
第七集可以說是全劇最關鍵的一集，韓杰終於被逼到沒有退路。為了救葉子，韓杰主動找上由 戴立忍 飾演的六梵，甚至開口提出「交換條件」。這一刻，他不再只是被動執行任務，而是第一次為了「想守護的人」做出選擇。
但這個選擇也意味著他開始踏入更危險的邊界。六梵勢力滲透現實世界，透過「換肝」與舊公寓事件，將無辜平民捲入其中，讓整個城市陷入恐慌與混亂。
EP８《化生》：願意相信希望，才是真正的贖罪
最終回不只是對抗六梵，更是韓杰的內心收束。透過宇晴與父親擁抱、羅姐與弟弟重逢等場面，點出一件事離開的人，其實都希望活著的人能好好活下去。葉子那句「去跟太子爺許願」，讓韓杰正視自己最害怕的事：不是死亡，而是「有了希望之後的失去」。因此他選擇推開東風市場的人，看似冷漠，其實是在保護。但同時也說明，他早已開始在乎。當 薛仕凌 飾演的吳天機被六梵降臨，局勢失控，韓杰為了救葉子選擇交換條件。這個決定看似弱點，卻也是他最大的力量他開始為了別人而戰。最終關鍵不只是力量，而是「信念」。從逃避到選擇承擔，韓杰真正完成的不是任務，而是學會面對自己。