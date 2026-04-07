2026-04-07 10:39 女子漾／編輯ANDREA
迪麗熱巴、陳飛宇《白日提燈》無CP感口碑狂跌？網逆風狂刷《折腰》，劉宇寧意外成最大贏家！
近期古裝劇市場熱鬧非凡，其中開播前呼聲最高、最受矚目的，絕對是頂流女神迪麗熱巴搭檔新生代男神陳飛宇的S+級大作《白日提燈》！
原本外界一致看好這對「顏值天花板」的組合能輕鬆殺出重圍、霸榜熱搜，沒想到正式播出後卻跌破眾人眼鏡，兩人不僅被網友狂批「毫無化學反應」，劇集口碑更是慘遭滑鐵盧，然而，在這波全網吐槽的聲浪中，卻意外帶旺了另一部話題古裝劇《折腰》，男主角劉宇寧的討論度更是跟著水漲船高！到底這波「神展開」的背後藏著什麼內幕？
高顏值卻零火花？《白日提燈》「姐弟感」太重惹出戲
《白日提燈》改編自高人氣同名大IP，講述了霸氣女鬼王與少年將軍之間的愛恨糾葛。單看選角，迪麗熱巴的明豔霸氣加上陳飛宇的俊朗挺拔，本該是天作之合。但在劇集播出後，許多劇迷卻紛紛表示「嗑不下去」。
最大的致命傷就在於兩人同框時的「CP感不足」，雖然雙方各自的單人鏡頭都美得像畫，但一到對手戲，卻總給人一種「各自獨美」的疏離感，不少網友直言，迪麗熱巴的氣場過於強大，而陳飛宇在詮釋深情與拉扯時顯得有些生澀，導致兩人看起來不像是在經歷虐戀情深，反而更像「漂亮姐姐帶著叛逆弟弟」，缺乏了古偶劇最核心的悸動感，這也成為口碑暴跌的導火線。
劇情節奏惹議，全網哀嚎「浪費神仙顏值」
除了CP感未達預期，《白日提燈》在劇情編排上也遭到了不少詬病，部分原著粉指出，劇版為了增加男女主角的互動，強行加入了許多不合邏輯的工業糖精，反而破壞了原著中那種宿命般的拉扯感，加上剪輯節奏稍顯拖沓，讓原本期待看到一場史詩級虐戀的觀眾大失所望，紛紛在論壇上哀嚎：「真的是浪費了這兩張神仙顏值！」
意外的神展開！《折腰》劉宇寧憑「超強百搭體質」出圈
有趣的是，《白日提燈》的翻車，卻意外讓劉宇寧成了全網熱議的最大贏家。
由於觀眾在《白日提燈》中找不到古偶劇應有的「張力」與「蘇感」，不少網友開始在網路上盤點起「自帶超強CP感的古偶男星」。這時，劉宇寧在《折腰》中的路透與當中的片段被大量翻出，大家發現，劉宇寧不僅身形高挑、自帶上位者的霸氣，更重要的是，他非常懂得在眼神和肢體動作中營造出男女之間的「極致拉扯感」。
無論是過去在《長歌行》中與趙露思的「皓嫣CP」，還是這次在《折腰》中展現出的深情與隱忍，劉宇寧那種「把女主角捧在手心疼」的性張力，正是目前《白日提燈》市場所缺乏的，這股「全靠同行襯托」的逆風，讓許多原本因《白日提燈》棄劇的觀眾，也讓劉宇寧的演技與扛劇能力再次受到高度肯定。
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