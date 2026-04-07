Netflix《乩身》衝冠軍！柯震東11件事曝光：從黑歷史到影帝翻身全紀錄。圖片來源：Netflix

Netflix重金打造的奇幻大劇《乩身》一上線就衝上排行榜冠軍，柯震東從青春男神轉身成為「三太子代理人」，在賽博龐克風格的世界觀中對抗神魔。這不只是一部高規格台劇，更像是一場關於「贖罪、重生與選擇」的隱喻，而柯震東本人的人生，剛好與這個角色高度重疊。

這篇整理「柯震東11件事」，不只是帶你認識他，更是拆解一個演員如何從巔峰跌落、再一步步走回來。

柯震東故事1. 出道即封神，《那些年》成一整代人的青春符號

圖片來源：柯震東fb

2011年上映的《那些年，我們一起追的女孩》，不只是讓柯震東爆紅，而是直接把他推上「國民初戀」的位置。當時他飾演的柯景騰，帶著一點衝動、一點幼稚，卻又真誠到讓人無法討厭，尤其是那場雨中告白戲，至今仍被視為華語青春片經典場面之一。

也正因為這個角色太成功，柯震東幾乎一夜之間成為整個華語市場最炙手可熱的新星，甚至連帶讓校園愛情電影重新掀起一波熱潮。出道第一部作品就拿下金馬獎最佳新演員，這種「一開始就站在頂點」的際遇，在娛樂圈其實並不常見。

柯震東故事2.《小時代》打開華語市場，顧源成富二代天花板

圖片來源：柯震東fb

在《那些年》之後，柯震東接演《小時代》系列，飾演氣場強烈的顧源。這個角色和柯景騰完全不同，不再是單純熱血的學生，而是精英型富二代，冷靜、理性又帶點控制欲。

也因為《小時代》在中國市場的巨大影響力，柯震東的知名度迅速擴張，正式成為橫跨兩岸三地的當紅男星。那時候的他，不只是演員，更是品牌寵兒與票房保證，可以說幾乎沒有不順的地方。

柯震東故事3. 吸毒案重創形象，人生瞬間被按下暫停鍵

圖片來源：柯震東fb

2014年8月，柯震東在北京因吸食大麻被警方行政拘留，當時與他一同被查獲的還包括中國藝人房祖名。消息曝光後迅速引發兩岸三地媒體關注，事件不僅登上各大新聞版面，也重創其原本如日中天的演藝事業。

事後柯震東公開召開記者會道歉，坦承錯誤並表示深感後悔。然而這起事件的影響遠超個人形象層面，他在中國市場的演出與代言全面中止，多部已拍攝或即將上映的作品也受到波及，演藝活動幾乎全面停擺。

對當時年僅23歲、正處於事業巔峰的他而言，這不只是一次醜聞，而是整個人生軌道被迫中斷的重要節點。也因為這段經歷，後來他在選擇角色與作品時，更傾向挑戰具有現實重量與情緒深度的題材，逐步轉型為實力派演員。

柯震東故事4. 耗時兩年轉大人，《再見瓦城》兩度問鼎金馬影帝

圖片來源：柯震東fb

在沉潛兩年後，柯震東於2016年以《再見瓦城》回歸大銀幕。他在片中飾演在異地掙扎求生的非法勞工，長期處於社會底層，被現實壓力逼到極限。

這個角色的壓抑與困境，某種程度也映照出他當時的狀態：一個從高處跌落、重新適應世界的人。為了貼近角色，他幾乎完全卸下偶像包袱，以極度內斂甚至粗糙的表演方式詮釋人物。

也正是這部作品，讓他首度入圍金馬獎最佳男主角，正式站上影帝競爭舞台。之後他更再度以其他作品問鼎金馬影帝，從「最佳新演員」走到「影帝候選人」，這兩年不只是等待，而是真正完成了從男孩到演員的蛻變。

柯震東故事5.《金錢男孩》大尺度演出，徹底告別偶像標籤

圖片來源：柯震東fb

在電影《金錢男孩》中，柯震東挑戰性工作者角色，不僅情緒層次複雜，甚至有多場大尺度演出。這部作品對他來說，不只是轉型，而是一場幾乎「押上全部」的嘗試。

觀眾第一次看到他不再依賴外型，而是用身體與情緒去完成角色，也讓他逐漸被國際影展注意。這一步，等於正式宣告他從偶像派走向實力派。

柯震東故事6. 姊弟戀專業戶，感情世界始終話題不斷

圖片來源：柯震東fb

除了作品之外，他的感情生活也長期受到關注。柯震東多次被傳與年紀較大的女性交往，成為娛樂圈知名的「年下男代表」。

從何超蓮到李毓芬，再到大他超過10歲的蕭亞軒，他的緋聞對象幾乎都是「姊姊型」。而他也曾坦言偏好成熟、有想法的女性，這樣的戀愛觀，也讓他的私生活始終維持討論度。

柯震東故事7.農曆新年被狗咬傷，下半身意外震驚全網

圖片來源：柯震東fb

2022年大年初一，柯震東因被愛犬咬傷下半身緊急送醫，一度引發外界震驚。他事後坦言因為受傷部位太敏感，起初不敢公開，甚至自嘲「差點絕子絕孫」。

儘管事件看似荒謬，他卻沒有責怪寵物，反而提醒大眾養狗需三思。這段經歷也讓人看到他真實、不修飾的一面。

柯震東故事8. 拍攝《乩身》發生意外，臉部縫30針一度破相

乩身劇照。圖片來源：Netflix

柯震東在拍攝Netflix台劇《乩身》期間，曾發生一場震驚外界的意外事故。當時劇組使用無人機進行拍攝，卻在過程中失控，直接撞上他的臉部，導致顴骨附近嚴重受傷，當場送醫急救。

他臉部傷口深及見骨，最終縫合約30針，消息一曝光立刻在兩岸三地掀起討論。事件發生後，柯震東僅在社群平台簡單發文表示「我很快就會回來」直到後續逐漸復工，他才讓外界確認傷勢穩定，並未影響整體外型。

柯震東故事9. 《月老》奪影帝，真正完成翻身

圖片來源：柯震東fb

2021年上映的電影《月老》，成為柯震東演藝生涯最關鍵的轉捩點之一。他在片中飾演因意外死亡、轉任月老的角色「阿綸」，表面看似輕鬆幽默，實際上卻承載著濃厚的情感重量。

這個角色從一開始的吊兒郎當，到後期面對愛情與失去時的掙扎與痛苦，情緒層次極為複雜。尤其在幾場關鍵戲中，他將角色的執著、悔恨與不甘詮釋得相當細膩，不再只是過去那種青春男孩式的直線情緒，而是帶著時間與傷痕的成熟表演。

《月老》上映後不僅票房亮眼，柯震東最終憑此片拿下台北電影獎最佳男主角，這座影帝不只是技術層面的肯定，更代表他重新被主流市場與觀眾接納。

柯震東故事10. 跨足導演，《黑的教育》入圍金馬展現企圖心

圖片來源：柯震東fb

近年柯震東開始跨足導演領域，首部執導作品《黑的教育》就入圍金馬最佳新導演。這部電影以校園為背景，結合犯罪與人性議題，透過一場看似單純的「報復計畫」，層層揭開青少年在壓抑環境下的心理扭曲與道德灰色地帶。

不同於一般新導演偏向保守的敘事方式，《黑的教育》在風格上明顯帶有強烈個人色彩，無論是節奏控制、角色張力，甚至是情緒鋪陳，都展現出他對影像語言的掌握與企圖心。整體氛圍偏向壓迫與寫實，沒有刻意討好觀眾，反而更強調角色的真實處境與選擇後果。對於首次執導長片的柯震東來說，這樣的成績不僅代表實力被肯定，也意味著他成功跨出「演員」框架，開始建立屬於自己的創作位置。

柯震東故事11. 《乩身》成為人生延伸，從男神變成「有故事的演員」

乩身劇照。圖片來源：Netflix

在《乩身》中，他飾演背負罪過、替神明辦事的乩身角色。這不只是奇幻設定，更是一種關於贖罪與重生的命題。

當觀眾看見這個角色時，其實也同時看見他的人生軌跡。曾經跌倒、曾經迷失，但最終選擇面對與前進。，《乩身》的成功不只是作品本身，而是觀眾終於準備好，再次相信這個人。

從「被喜歡的男神」，到「讓人相信的演員」，柯震東花了十多年，也付出了不小代價。而現在的他，或許不再完美，但正因為如此，反而更真實。