2026-04-06 12:14 女子漾／編輯周意軒
《乩身》衝上Netflix冠軍！為何能打敗《逐玉》？5大關鍵曝光
到底是什麼戲劇，把原本話題正熱的《逐玉》直接擠下排行榜？近期台劇《乩身》強勢衝上 Netflix 熱播TOP1，瞬間成為討論焦點。不同於過去台劇多半圍繞愛情與家庭，《乩身》將鏡頭對準神明、罪與人性，把台灣宮廟文化與靈異題材推上主流舞台，不只成功吸引觀眾目光，也在社群掀起一波又一波劇情解析與信仰討論。當題材夠新、情緒夠重、話題夠強，一部作品就足以翻轉排行榜，《乩身》的爆紅，顯然不是偶然。
台劇少見宮廟×驅魔宇宙
過去台劇多半聚焦愛情、家庭或職場，《乩身》卻直接切入台灣民間信仰，把「乩童文化」搬上主流影視，對觀眾來說既熟悉又陌生。這種題材的吸引力在於，它不是憑空幻想，而是根植於日常生活中曾經看過、卻不曾真正理解的文化。當「神明上身」與「驅魔儀式」被影像化，觀眾會自然產生好奇：這些到底是真的？還是戲劇化的呈現？這種「半真半虛」的距離感，反而讓人更容易入戲。
靈異只是外殼，真正打中人心的是「人性與贖罪」
靈異只是外殼，真正打中人心的是「人性與贖罪」《乩身》最厲害的地方，在於它不只是靈異劇。每個角色幾乎都背負過去有人犯錯、有人逃避、有人被命運推著走。劇情核心其實在問一件事：如果你曾經做錯事，有沒有機會重新選擇？這種贖罪感讓觀眾很容易代入。因為現實生活中，我們也都在面對選擇與後悔，只是沒有神明替我們指路。
視覺風格升級，台劇終於拍出「電影級靈異感」
這部劇另一個被狂讚的點，是整體視覺質感。從宮廟場景的煙霧、光影，到儀式進行時的節奏與聲音設計，都讓人感受到明顯的製作升級，不是傳統恐怖片那種嚇人橋段，而是慢慢堆疊的不安感。觀眾會在不知不覺中被拉進那個世界，甚至有種「這些事情真的存在」的錯覺。
節奏快、情緒重，讓人一集接一集停不下來
《乩身》幾乎沒有拖戲空間，每一集都有關鍵推進。不是單純的事件。角色關係不斷翻轉，信任與背叛交錯，讓觀眾很難中途停下。這種節奏非常符合現在串流觀眾的觀看習慣一旦點開，就會直接追到天亮。
配角每個都非常精采
改編自星子同名小說的台劇《乩身》，開播後首波口碑表現亮眼，不只討論度迅速攀升，角色之間的對戲火花、除魔場面的視覺衝擊，以及極具辨識度的配樂設計，都成為觀眾熱議焦點，更被不少人評為「台劇特效天花板」。在連假期間，也被視為最值得入坑的台劇選擇之一。
隨著劇情進入最終大對決階段，大魔王「六梵」正式現身，掀起新一波討論熱潮。由 戴立忍 飾演的六梵氣場強大，與 柯震東 的對峙張力十足，讓不少觀眾直呼似曾相識。這樣的對抗關係，也讓人聯想到年初上映的台灣動作片《功夫》，同樣由兩人展開正面交鋒，並在動作戲中推向高潮。特別的是，兩部作品中都隱約呈現出一種「前輩對後輩的看重與牽引」，讓戲劇情緒在對立之中多了一層複雜的人性張力，也讓觀眾在觀看《乩身》時，意外感受到與《功夫》互相呼應的觀影既視感。