您也是從《小飛流》這個角色，開始記住他的嗎？

劇情截圖

隨著戲劇類型增加，演藝事業蓬勃發展，演員的需求量自然擴增；

但也因此，追過每部戲劇後，卻不一定能記住演員或角色的名字。

演員吳磊可算是戲劇界的當紅明星，

我是先從角色記住他的。

第一次記住的，是《琅琊榜》裡的飛流。

他話不多，甚至不懂大人世界的規則。

卻總能在最剛好的時候，站在梅長蘇身邊。

不是因為命令。而是因為，他認得那份溫馨與執著。

那時，我只記得《小飛流》。卻還不認識吳磊。

很多年後，再看到他出現在不同戲裡，才慢慢把名字，跟那個眼神連在一起。

原來，有些演員，是這樣被記住的；

不是因為他演得多厲害。而是因為，你曾經相信過他。

他為什麼讓人相信

看《長歌行》、《星漢燦爛·月升滄海》，我一直在想一件事：

為什麼吳磊演的角色，總讓人覺得「可以放心」？

後來我發現，不是因為劇的深情。而是因為——

他的角色會靠近，但不壓迫。會在意，但不佔有。會保護，但不炫耀。

那種感覺比較像是：「我在這裡，但你可以做你自己」，這其實很難演！

因為少一點，就變冷；多一點，就變成油膩。

但他常常將情感釋放得剛剛好。

所以你會相信，他不是在演一個很好的人。

而是真的懂，怎麼對一個人好。

有些演員的戲，是你會願意等的！

為什麼我會等他的戲？

發現自己在追劇時，其實已經是那種會偷偷分類的人；

一種是「有空再看」。一種是「會等」。吳磊，對我來說，是後者。

不是因為他每一部都完美。而是因為他很少讓人失望。

他的表情，通常準。情緒，不會亂給。角色，也不太重複。

甚至連戲外的樣子，都讓人安心。

追吳磊的戲會慢慢覺得——

他不只是把戲演好。而是在維持一種「可以被相信」的狀態。

所以當看到他有新戲時，我不會特別激動。

只是會安靜地想：終於………