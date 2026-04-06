帶著溫暖的單曲〈Say So〉回歸！Dan + Shay 分享生活經驗、唱出治癒人心的柔情！

via Dan + Shay's Instagram

Hi there，鄉村二人組Dan + Shay終於又釋出新單曲了！這次他們約莫在三、四天前開始在社群上宣傳新歌〈Say So〉，老實說我認為這樣的時間有點短，畢竟是睽違已久的新單曲，如果撇除聖誕歌曲不算，上一張專輯《Bigger House》(2023) 已經將近三年了，並且上一個專輯時代的宣傳和現場活動並不算多，而後就進入了聖誕專輯的時代，因此並沒有像更上一張專輯《Good Things》(2021) 那麼地讓大家印象深刻，在《Bigger House》裡的概念也沒有很完整地呈現給大家，至少我自己是覺得不太夠。

而這次的新單曲〈Say So〉，很明顯地想要走傳達概念的路線，從發行前幾天的各種預告就可以看得出來。在〈Say So〉發行前，Dan + Shay 就不斷地強調這是他們音樂生涯最重要的歌曲之一，創作靈感來自於真實生活中的朋友 Ben Vaughn，這是一位對於他們非常重要、曾協助他們簽訂第一份唱片合約的朋友，曾經擔任唱片公司 Warner Chappell Music 的執行長，而 Ben 在去年 (2025年) 初時因為自殺而離開了人世，也成為了 Dan + Shay 想要發行這首〈Say So〉的主要原因。

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在招牌的鄉村音樂中傳達出自己的概念，這是 Dan + Shay 本就十分擅長的事情，在之前不管是愛情、親情都詮釋得很好。而今這首〈Say So〉因為好友 Ben 的自殺而產生，主旨是想要向每一個想不開的人呼籲，如果遇到了生活中不如意的事情，記得要早點尋求家人、朋友的幫助，很多事情只要找到對的人去溝通及疏導，都有很大的機會解決問題；特別是 Dan 坦承了自己也曾受到焦慮及憂鬱的困擾，也提到了目前美國的客觀數據 — 有80%的自殺者為男性，因此他們希望透過這首〈Say So〉可以幫助到更多迷茫的人們。

〈Say So〉是 Dan + Shay 擅長的鄉村曲風，不過在這次的歌曲當中似乎出現了一點點不一樣，對於我來說，聽起來讓人感到更加地溫柔、舒適，雖然他們以往營造的氛圍也是輕鬆、溫暖的，然而這次是真的可以聽出他們想要藉由真實生活經驗，去給予大家內心深處一點柔情和支持。這樣透過真實人生而分享的音樂是最有感染力的，在 Dan + Shay 一如既往和諧的雙重唱當中，也能夠清晰地接收到他們給出的正向能量，先不論之後的商業成績會是如何，光是這樣一首帶著濃厚治癒感的歌曲就足以讓人一聽再聽了。

via Variety

在 MV 部分可以看出很明顯地比起上一個專輯時代還要用心許多，一開始營造出Shay Mooney飾演的角色因為在路面塗鴉所以涉及了公共毀損罪，但最後法官看到證據照片後便將他無罪釋放；原因是他的塗鴉是為了告訴可能想不開的年輕人，早點尋求協助，一切都還有轉圜的餘地，最後年輕男孩看到了標語、也是歌詞中很重要的一句「If you need somebody, say so.」後，便轉身打電話聯絡了父親，令人動容的是出現的父親便是法庭上的法官，因此 Shay 的舉動可謂是拯救了差點發生的悲劇，這麼一來無罪釋放便也可以合理地銜接起來了。

Dan + Shay 這次帶著〈Say So〉殺回樂壇，連社群上的標誌及其他視覺都換成了黑白風格，讓大家都期待著新專輯也許很快地就會來了，並且依循著〈Say So〉這樣發自內心的治癒風格，新專輯的內容也相當可以期待。Dan + Shay 在訪談中分享，由於在創作過程中涉及了比以往都還要私密的內心分享，所以兩人間的溝通也變得比過去都還要順暢、親密，這樣的宣告就更令人等不及要聽聽他們在這種狀態下創作出的新專輯，到底會有多麼精彩呢？

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***** 自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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🎧〈Say So〉官方收聽連結：danandshay.lnk.to/sayso

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