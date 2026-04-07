2026-04-07 10:30 睿忒
台灣也跟進2026年的世界唱片行日啦！實體唱片粉絲可以一起共襄盛舉啦！
Hi there，今天來聊聊世界各地都漸趨盛大的Record Store Day(世界唱片行日) 吧！近年越來越盛行的世界唱片行日從2007年在美國加州發跡，目前在每年的四月的第三個星期六，以及十一月的黑色星期五舉辦，至今規模已經擴大到加拿大、英國、歐洲、澳洲、日本等國家地區，每一年都聯合了許多音樂人、藝術家，發行限定、限量的黑膠、CD 等實體唱片。
而在去年底時，台灣團隊Record Store Day Taiwan終於取得了美國總部的正式授權，在今年展開了第一屆的世界唱片行日！日期就跟進傳統、定在今年的四月18日，並且為了慶祝這次的活動，以「有唱片的那一天」為主題、規劃了連續三天的紀念活動。
• 2026年參與音樂人：
第一屆台灣的世界唱片行日，根據目前公布的名單看來，包括了落日飛車、百合花、Flowstrong、Lazy Habits、共振效應、大竹研等音樂人都參與了，可以看出名單裡囊括了從歌手、樂團、甚至到樂手，雖然沒有大眾印象中的主流華語流行歌手參與其中，但台灣這第一屆的世界唱片行日，陣容也非常地多元！
完整的音樂人發行名單，請參考官網 ➡️發行名單。
• 2026年參與店家：
其實一直以來台灣的唱片行都不算少，儘管近幾年店家數量已經不復以往的華語音樂盛世，但是最近廣受歡迎的K-Pop專輯、西洋唱片，讓很多唱片行都撐到了現在，也變得越來越多元，就拿我自己比較常光顧的店家來說，像是爛調唱片 Rotten Blues、老頭音樂、THT唱片、燭光唱片、大韜黑膠耳機 Datao Vinyl Record、感傷唱片行、小白兔唱片行等，都是目前在唱片圈中還算活躍的店家。
如果仔細觀察或許會發現，此次參與的店家大都集中在台灣北部、中部，南部地區就只有爵式WiJazz Records一枝獨秀，雖然出現了有些地區不平均的情況，但我相信官方團隊一定已經做了很大的努力了，也期望日後會有更多地店家加入這項世界級的活動！
同樣地，完整的參與店家名單也可以到官網查看 ➡️參與店家。
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最後來講一下前面有提到的紀念活動，連續三天的活動中，不但能夠觀摩到直刻黑膠的現場，還講舉行獨家的拍賣會，更邀請了幾組這次參與了世界唱片行日的音樂人到場演出。一連幾波的活動宣布讓人覺得非常期待，不但代表著台灣在實體唱片的這片市場越來越能跟得上國際，也宣告著台灣的粉絲們對於實體唱片熱情逐漸高漲。
👉 活動購票傳送門：2026 Record Store Day Taiwan｜有唱片的那一天
對於台灣也開始舉行世界唱片行日，我個人是非常地期待，在這之前都只能羨慕歐美的樂迷們可以買到獨家限量的唱片，並且也好幾度拜託國外友人、甚至代購去買進唱片，而今台灣也有這樣精彩的活動，活動就只倒數十天啦，希望在這次初試啼聲後能夠越做越大，讓台灣在亞洲的音樂重心越來越有份量！
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