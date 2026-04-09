看起來一樣，卻不是同一種｜從動物外貌的錯覺進行反思

我們很容易相信一件事：只要長得像、活在同樣的環境，最後應該會變得差不多 ?

但不論在動物世界，還是在人類社會，這個直覺其實常常出錯。很多時候，看起來越相似的，反而差得越深。

動物世界：相似，只是表面

在自然界裡，有不少讓人一眼誤判的例子。

像是 龜與鱉 ，同樣背著殼，乍看差不多，但一個是堅硬甲殼、偏向防禦；一個是柔軟皮殼，身體更靈活、游得更快。

，同樣背著殼，乍看差不多，但一個是堅硬甲殼、偏向防禦；一個是柔軟皮殼，身體更靈活、游得更快。 鱷魚與短吻鱷 也是如此，外型接近，但嘴型、棲地與攻擊性都有差異。

也是如此，外型接近，但嘴型、棲地與攻擊性都有差異。 海豚與海豬 體型相似，但一個活躍外放，一個則低調安靜；

體型相似，但一個活躍外放，一個則低調安靜； 刺蝟與豪豬都長滿刺，卻一個小巧食蟲，一個體型龐大、以植物為食。

如果再多看幾個例子，會發現這種情況其實很普遍：鯊魚與海豚、蝙蝠與鳥、白蟻與螞蟻，外型或功能看似相近，但彼此之間並沒有直接的關係。

這些相似，很多時候只是為了適應環境而出現的結果，而不是來自相同的本質。生物學上會用「趨同演化」來描述這種現象，但換個更直白的說法，它們只是走在不同的路上，卻長出了看起來相似的樣子。

回到人：同樣的環境，不會複製出同樣的人

這件事放在人身上，其實更容易理解。

同一個家庭長大，吃一樣的飯、接受差不多的教育，但最後的樣子往往很不一樣。有人選擇穩定，有人想去冒險；有人習慣配合，也有人習慣質疑；有人留下，有人離開。

手足之間的差異，幾乎就是最直接的證明。我們曾經以為「一起長大」會讓人變得相似，但慢慢會發現，每個人都只是經過同一段路，最後卻走向不同的方向。

血緣與背景，無法保證認同一致

如果連家庭都無法讓人一致，那麼血緣與背景就更不可能。

在台灣這塊土地上，不同世代、不同來源的人一起生活。外省來台的後代、新住民的子女，以及在地成長的族群，共享相似的制度與日常，看起來好像應該會慢慢趨向一致。

但實際上，每一種背景都帶著不同的歷史記憶與生活經驗。有人更貼近某種文化脈絡，有人更認同當下的生活方式，也有人在不同認同之間來回調整。這些差異不是例外，而是自然形成的結果。

所謂的混亂，其實是我們的誤解

我們常說，現在的社會變得很混亂，但很多時候，真正讓人不安的，不是差異本身，而是我們對一致的期待。

我們習慣認為，同樣背景的人應該有相似想法，同一個社會應該有一致立場，同一種文化應該走向同一個方向。但這些想像，其實從來沒有在自然界真正成立過。

差異不是偏離，而是本來就存在的狀態。只是當它出現在人類社會裡，我們會忍不住去放大、去比較，甚至試圖把它解釋成問題。

人類也是動物，但我們讓差異變成對立

如果把視角再拉遠一點，人類其實也只是自然界的一部分。

我們一樣生活在環境之中，一樣會受到條件影響，也一樣在各自的路徑上做出選擇。不同的是，我們被稱為萬物之靈，擁有理解與判斷的能力。

但也正因為如此，差異在我們的世界裡，往往不只是差異。

它會被解讀、被放大，甚至被轉化為立場與對立。不一樣的，從來不只是外表與出身，而是每個人內心在意的是什麼、選擇的是什麼。當慾望、利益與價值交織在一起，我們開始劃分界線，也開始定義彼此。

有時候，人與人之間的距離，並不是因為不同，而是因為我們如何看待這些不同。

結語

看起來一樣，不代表本質相同；活在一起，也不會成為同一種人。