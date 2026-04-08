最後一個兒童節｜那個寫評量會睡著的小孩，現在要升國中了

這是女兒之前在小一期中考前的照片，竟然寫評量寫到睡著。

看她當年那股認真的樣子，還好當時紀錄下這一刻；我敢負責且肯定地說，這絕對是老爸的基因無誤。

時間像自來水一樣，嘩啦嘩啦地流瀉。沒過幾次晨昏晴雨、在更換衣物鞋襪的頻率中，當年那個趴在書桌前睡著的小女孩，再兩個多月，就要小學畢業了。

明明前幾年，還因為疫情在家上課。那段日子，全家人整天關在同一個空間，她抱著平板上課、寫功課，我在旁邊催進度、嫌她吵；偶爾她累了，就直接倒在沙發上睡著。那些當時覺得雞飛狗跳的日常，如今想起來，竟然也成了捨不得的回憶。

六年級的女兒，不只長了個子和腦袋，超越老爸的地方也越來越多。

像是全校女子組兩百公尺拿到個人第六名，還替學校拿下新北市樂樂棒球冠軍，取得參加全國賽的資格。這些在我求學的各種階段，別說拿名次，連站上去的機會都沒有。

其實反過來想，她畢業，我變老，這是人生劇碼的公式。

一回又一回地送走春夏秋冬，大自然週而復始的規律運轉，也送走一個個曾經需要你牽著手的小孩。

珍惜她現在還願意讓我牽手的時間。我知道再過不久，或許就會有另一個「臭男生」取代她手心的溫暖。

最近，老婆開始四處找補習班，聽聞不少前輩提醒，國中的課業和小學完全不同，怕她一上國一就被打擊信心，所以訪視了住家附近的補習班，想先替她找個先修班奠下基礎。

看著她即將進入新的學習環境，我想起自己當年剛到金門服役的菜鳥光景。抵金分發部隊前，先接受短期的「銜接教育」，感受在這彈丸之島的生活，逐漸習慣陌生的環境與規矩。

小學生的快樂時光就要結束，今天，是她最後一個兒童節。

走過那個只會死背硬記的填鴨教育年代，我衷心希望，她以後能找到自己的天地，不要像我，不要像我到了五十之年還在不停地「惑」。

最重要的，還是健康、平安、快樂。只要她能好好長大，我心足矣。