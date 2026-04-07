早上醒來先確認在哪裡｜一週四天出差 50+ 的意外職涯

一週四天往返南部出差，在不同城市的床上醒來、在陌生城市移動。從綠電產業的意外轉身，走出一段不在計畫裡，卻逐漸成為日常的人生節奏。

醒來的第一件事：我在哪一張床上？

早上睜眼的第一件事，往往是起床前先搞清楚我在哪裡！

明明只是一個小螺絲釘的身份，躺在不同張床的時間倒也很講究，誤以為自己是名人身份的錯覺，這樣的行程安排挺有意思的。

週一早上最單純，醒來就是前往辦公室的尋常，例行週會、報帳的公事作息，並沒什麼特別，穩穩如常地展開一週工作的開始。

若是週二到週五，我要很清楚知道睡在哪一張床上， 家裡的床要立刻起來梳洗，錯過通勤時間會延誤南下行程； 若在飯店的雙人床醒來，計算早餐與會合時間的差距，再決定可以賴床多久。

有幾次醒來，其實很清楚自己在哪裡，第一個念頭不是方向，而是今天，還能不能多賴幾分鐘。

最喜歡假日的甦醒，按掉鬧鐘後繼續貪懶，不趕時間就是睡到爽，在睡眠中浪費光陰，也是一種節奏。

逐太陽能電廠而行：我的遊牧生活

以前很羨慕朋友的工作要四處飛，看似精彩豐富，但調整時差的痛苦我無法體會；而我現在算是接近理想的工作型態，週週逐太陽能電廠南下出差的遊牧生活。

一週四天南部出差，對有些人是奔波， 對我而言，反倒多了一種在不同城市之間流動的自由。

走進綠電產業：一段不在計畫裡的轉彎

文組男的我，走進綠電產業，原本只是個意外。下班後的停車場，冷清卻仍帶著天光，相較過去一出公司門就被夜色吞沒的日子，這樣的反差，反而成了初來此處最意外的驚喜。

在理工環境裡求生存，不懂就問，用勤補拙，慢慢融入環境站穩腳步。這種跨距變形不只是我的適應， 也是這個時代裡，許多人正在面對經歷的轉換。

回頭看，這段原本以為只是過渡的人生插曲，走著走著， 也許就成了主線。

從過渡到主線：意外人生的樣子

搭乘高鐵來回通勤是日常，公事之餘於陌生區域自選下塌飯店，微服私訪街頭巷尾四處繞轉，沈浸自在從容的步調，實屬我的 50+ 意外人生。

這些睜眼後的一天，都與床密不可分。

原本不在預期的生活，也就順勢一天天過成了日常。