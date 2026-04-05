2026-04-05 12:28 女子漾／編輯王廷羽
Netflix《獵犬2》熱血回歸！5大必看亮點：禹棹煥、李相二再聯手，Rain黑化成最大驚喜
連假想耍廢又想來點刺激？觀眾們苦等了三年，Netflix《獵犬2》終於回歸啦！第二季不只延續拳拳到肉的刺激，還把戰場升級到更黑暗的全球非法拳擊聯盟，整體尺度更狠，壓迫感滿滿。除了動作場面依舊過癮，角色之間的情感與人性拉扯也更加濃烈。這篇女子漾幫你整理《獵犬2》劇情簡介與5大必看亮點，帶你一次掌握這部話題韓劇為什麼值得追！
《獵犬2》劇情簡介
《獵犬2》劇情簡介
《獵犬》改編自韓國同名網路漫畫，由電影《青年警察》的導演金周煥擔任編劇並執導。兩名年輕拳擊手為下次比賽全力備戰，卻被經營非法拳擊聯盟的國際犯罪集團盯上，他們的摯愛親友也因此陷入危險。
《獵犬2》的故事延續第一季結尾，在成功掃蕩非法高利貸集團後，建優與偶鎮原本以為終於能回到平靜生活，專心準備拳擊賽事，朝自己的夢想前進，卻沒想到新的危機比過去更加龐大也更加兇狠。建優（禹棹奐飾）與偶真（李相二飾）成功瓦解惡名昭彰的高利貸集團後，準備迎來另一場刺激的正拳出擊，而這次的目標是一個由金錢與暴力掌控的全球化地下拳擊聯盟。
《獵犬2》熱血回歸！5大亮點一次看
《獵犬2》熱血回歸！5大亮點一次看
《獵犬2》必看亮點1. 雙男主兄弟情太好嗑！
《獵犬》第一季讓人印象深刻的，是建優和偶鎮從陌生到並肩作戰的過程；到了第二季，更讓人有感的是他們之間那種已經不用多說的默契。三年過去，兩人都變得更成熟，也更清楚彼此的重要性，在一次次危險中撐過來後，早就成為對方最穩的依靠，這段關係沒有太多刻意渲染，但在關鍵時刻的選擇與行動裡，都能看出重量，看著他們一路走到現在，很容易讓人投入，也讓整部劇多了一層情感深度。
《獵犬2》必看亮點2. 打戲更狠更過癮
《獵犬》系列一直以來最強的優勢，就是打戲夠真、夠痛快、夠有臨場感，第二季除了延續打戲強度之外，不只場面更大，節奏也更快，從街頭對打一路升級到地下拳擊聯盟，觀感更緊繃且有身歷其境的刺激感。
對平常生活壓力大的觀眾而言，這種拳拳到肉的畫面反而特別過癮，沒有太多拖泥帶水的包裝，而是用最俐落的節奏，把角色的憤怒、掙扎與反擊全都打進畫面裡，彷彿連日常累積的情緒也一起被釋放，看著看著就很難停下來。
《獵犬2》必看亮點3. Rain 完美詮釋危險又迷人的反派角色
出道多年的天王 Rain 鄭智薰，這次完全褪去以往的暖男形象，化身殘暴冷血的地下聯賽統治者。他將角色那種彷彿隨時握著利刃、危險卻又充滿吸引力的熟男氣場發揮得淋漓盡致。看他與禹棹煥、李相二兩位年輕男主的強大對手戲，那種充滿壓迫感的氛圍，保證會讓人對這個大反派又愛又恨。
《獵犬2》必看亮點4. 卡司全是男神！
如果兩位男主角還不夠看，第二季的配角群絕對能滿足大家的期待，不僅有自帶貴族氣息的崔始源回歸，更驚喜加入了以《單身即地獄 2》爆紅的 DEX 金珍映、2PM 的黃燦盛，甚至連男神朴敘俊都特地來情義相挺，這群顏值與身材兼具的超強陣容，讓每一集都充滿看頭。
《獵犬2》必看亮點5. 不只是動作爽劇，更聚焦人性掙扎
很多人一開始可能會以為《獵犬 2》只是單純主打打鬥場面的爽劇，但其實真正支撐起整部作品的，是角色心裡關於守護、責任與選擇的拉扯。建優和偶鎮一次次站回戰場，不只是為了贏得比賽，而是因為他們知道，一旦選擇退讓，失去的可能不只是自己，還有身邊最重要的人。
也因為這樣，《獵犬2》不只是看誰打贏誰那麼簡單，而是讓觀眾看到在殘酷現實裡，人到底要怎麼守住自己還相信的東西？這份藏在暴力底下的情感，反而成了整部劇最有力量的地方。
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