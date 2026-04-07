【68歲還在追星，卻連水電費都不會繳】 —— 日本「9060」現象：當父母離開，人生直接斷電





▋偶像夢很滿，存摺卻是空的

先講一個故事，你大概會以為是劇本寫過頭。

東京郊區，一位68歲女性（化名由美子）。沒結婚、長年沒有穩定工作。每天睜開眼的第一件事，不是去廚房找早餐，而是滑手機、看偶像的最新行程，像在對接自己一天的重心。她每個月領6萬日圓年金，然後很乾脆地花掉。 演唱會、周邊、應援，一樣不漏，行程排得比上班族還滿。她說起來毫不猶豫：「我很節省啊，都沒有超過年金範圍。」聽起來像是一種自我管理。 但再往下看，你會發現，她的「節省」，只發生在她願意看的那一塊。

至於生活最基本的那些—— 煮飯，是媽媽在廚房忙。 打掃，是媽媽拖著地板來回走。 水電瓦斯，是媽媽一張一張去繳。 房產稅，也是媽媽在處理。她把人生硬切成兩塊，而且切得乾淨俐落： 「有趣的，我負責」 「剩下的，別人處理」

那個「別人」，是她90歲的母親節子。這種生活模式，在財務上其實有一個清楚的輪廓： 收入跟支出各走各的路，責任與權利對不起來，整個現金流長期壓在同一個人身上。表面看起來還在運轉，只是還沒出現破口。

▋當提款機停止運作

這樣的日子，可以撐多久？答案很直白——撐到那個撐的人倒下。節子住院，然後離世。 整個原本看似穩定的結構，在很短的時間內鬆動、塌掉。由美子心裡其實有盤算： 難過是難過，但至少還有一些遺產可以接住未來。她翻開存摺。

沒有存款。 沒有餘裕。 只有一張一張壓在一起的催繳單。房產稅拖了好幾年，水電費累積著，甚至連停水通知都已經寄來。她原本以為，那裡會有一層可以踩的地。 結果踩下去，才發現是空的。她站在廚房裡，流理台乾乾淨淨，卻沒有任何準備好的東西。 那一刻她才意識到——她不知道一餐該怎麼開始，也不知道生活該從哪裡接回來。

在很多家庭裡，問題不是某一天突然出現。 而是早就存在，只是被日常蓋住，一天一天被忽略。

▋三代同堂，有時只是慢性消耗

很多人對「同住」有一種想像。三代同堂、有人在家、彼此照應，好像畫面一放就有溫度。但現實裡，另一種版本更常見，而且安靜地發生。日本《2025年老化社會白皮書》指出： 高齡家庭中，父母與未婚子女同住比例達20.2%。換句話說，每五個家庭，就有一個正慢慢滑進這種結構。問題不在住在一起。 而是住在一起之後，誰在付出，誰在依賴。當一段關係慢慢變成這樣： 一個人持續供應資源，另一個人習慣接收， 而且沒有任何結束或調整的機制。那種消耗，不會一下子爆開， 它比較像水一點一點往外漏，久了才看見痕跡。很多長輩其實不是不知道， 只是開不了口，也捨不得停手。是就這樣撐著。 撐到身體開始吃不消， 撐到帳戶慢慢變薄， 撐到時間也不再站在這一邊。如果一個成年子女的生活，有三項以上長期靠父母支撐， 這樣的結構，通常已經站在邊緣。

▋從8050，到更難處理的9060

這類情況，在日本有個名字——8050。80歲父母，照顧50歲子女。但現在，這個數字還在往上推變成了9060。 90歲的父母，還在撐著60歲的孩子。日本約有146萬名繭居族，其中超過一半已經45歲以上。長時間不工作、不與外界接觸， 人與人之間的距離感，會慢慢拉開，最後變得難以跨越。

有些案例是—— 父母過世之後，子女不知道怎麼處理後事， 甚至因為無法與外界互動， 就讓遺體留在原地。這已經不只是金錢出了問題。 而是整個人生的運作方式，沒有被建立起來。

▋真正的風險，不在錢用完

很多人看到這裡，會直覺想到存款。但真正讓人卡住的，往往不是數字。沒有收入能力，沒有基本生活技能，沒有社會連結， 沒有做決定的能力，當這幾件事同時缺席， 錢的存在，只是在延後某個時間點的到來。多數人以為問題會在某一天突然發生， 但實際上，很多轉折早在很久以前就已經悄悄成形。

▋給現實世界的兩個建議

這樣的情況，比多數人想像中更常見。如果你在家庭裡有決策角色，有兩件事需要先釐清。帳目分開。 邊界劃清。讓每一筆支出都有去處，每一個責任都有對應的人。 必要的時候，引入法律與專業協助，把模糊的地方寫清楚。當狀況開始失控，讓外部系統進來。 里長、社工、醫療、警政。那不是多做一步，而是讓事情回到現實的軌道。

▋最後那一刻，沒有人能代替你活

很多人以為，風險來自投資選錯。但更常見的，是某一刻支撐突然消失。沒有預告。 沒有聲響。你會發現原本理所當然的一切，一個一個抽離。存摺的數字會變少，這大家都知道。 但更容易忽略的是——如果從來沒有練習過怎麼生活，

那一天來的時候， 你可能只是站在冰箱前，門開著，卻不知道接下來該做什麼。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是追星族， 但有些想法，想跟你分享。



