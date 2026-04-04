2026-04-04 11:51 女子漾／編輯王廷羽
巨星馬龍來了！Post Malone攜Don Toliver炸翻高雄世運 搶票時間＋必聽神曲一次看
睽違近三年，Post Malone今年將再度來台！從串流神曲製造機一路唱進全球體育場，他宣布帶著《Post Malone Presents The BIG ASS Stadium World Tour》於9月19日登上高雄世運主場館，還加碼邀來破百億收聽的嘻哈人氣歌手Don Toliver同台，消息一出立刻引爆社群討論。這篇女子漾幫你把Post Malone高雄演唱會的時間、售票資訊到必聽歌單一次整理好，不管是準備搶票還是先暖身複習歌單，看這篇就夠！
文章目錄
Post Malone 是誰？從刺青男孩到全球歌單常駐王！
Post Malone 是誰？從刺青男孩到全球歌單常駐王！
Post Malone 本名 Austin Richard Post，來自美國德州，他的音樂風格沒有框架，從嘻哈到搖滾都能駕馭，加上極具辨識度的嗓音與舞台魅力，讓他迅速成為全球串流平台的常勝軍。很多人第一次認識他，是從2015年的〈White Iverson〉開始，之後〈Sunflower〉、〈Circles〉、〈rockstar〉幾乎一首接一首成為排行榜常客，也慢慢把他推上主流音樂的核心位置。
至於成績就更不用說了，除了擁有多首破億神曲，他更創下「9首鑽石級單曲」紀錄（全美銷售破1000萬），並多次入圍葛萊美獎，幾乎每個時期都有代表作出現，也難怪能吸引Taylor Swift、Beyoncé等天后級歌手合作。
Post Malone《BIG ASS Stadium World Tour》高雄場資訊一次看
Post Malone《BIG ASS Stadium World Tour》高雄場資訊一次看
《Post Malone Presents The BIG ASS Stadium World Tour》演出日期：2026 年 9 月 19 日（六）
演出時間：19:00（實際時間依現場公告為準）
演出地點：高雄國家體育場（世運主場館）
開演嘉賓：Don Toliver
票價區間：NT$ 2,980～NT$ 12,180（VIP套票）／身障優惠票 NT$ 2,190
Post Malone 演唱會VIP福利
Post Malone 演唱會VIP福利
PREMIUM VIP PACKAGE（NTD 12,180）
包含最高座位區門票 x1、Post Malone專屬VIP周邊、VIP紀念吊牌與掛繩一組、VIP紀念手環，以及周邊商品優先購買權（限演出現場有販售時）。
EARLY ENTRY VIP PACKAGE（NTD 10,080）
包含搖滾區門票 x1、Post Malone專屬VIP周邊、VIP紀念吊牌與掛繩一組、VIP紀念手環、首批優先入場資格，以及周邊商品優先購買權（限演出現場有販售時）。
Post Malone 演唱會售票方式一次看
Post Malone 演唱會售票方式一次看
1.Post Malone 藝人官方預售
預售時間：2026 年 4 月 6 日（一） 12:00－23:59
2.星展萬事達卡卡友預售
預售時間：2026 年 4 月 7 日（二） 10:00－4 月 9 日 10:00
僅限星展萬事達卡信用卡與簽帳金融卡付款，需輸入卡號前6碼或前8碼驗證
3.Live Nation Taiwan 會員預售
預售時間：2026 年 4 月 9 日（四） 12:00－23:59
完成會員註冊並訂閱電子報即可參與
4.全面開賣
開賣時間：2026 年 4 月 10 日（五） 12:00
售票平台：拓元售票系統
5.台灣大哥大／MyVideo 專區
開賣時間：2026 年 4 月 10 日（五）－4 月 13 日（一）
Post Malone 再度來台！必聽神曲推薦
Post Malone 再度來台！必聽神曲推薦
〈Sunflower〉
〈circles〉
〈rockstar〉
〈Congratulations〉
〈Psycho〉
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