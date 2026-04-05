【選書】名為山的橋樑 帶讀者走進部落後台看見跨越族裔的世代衝突—《大腿山》

2026-04-05 21:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
 也許一輩子我都會書寫支亞干，畢竟這裡愛恨交織，大笑哭泣，山林日日更替，人人一張特色嘴臉，怎麼樣都寫不完啊！


 對於非原住民來說，「部落」似乎是個矛盾的存在，一方面它有著自己的文化與規矩、散發著神秘的氣息，同時卻也會在無意間就假設它的純樸，浪漫地認為那是個遠離都市「污染」的地方。然而，一但去除了距離帶來的想像，我們或許就會發現它們與漢人的傳統村落並沒有那麼不同，都有著複雜的愛恨情仇，並且在現代的衝擊下存在著劇烈的世代衝突；這本由原住民作家程廷（Apyang Imiq）所著的小說集就像是一座橋樑，讓我們得以看見部落的「後台」，並且打破讀者原本對於原住民社群可能存在的想像框架。


來自花蓮支亞干部落的故事 


 《大腿山》由九則短篇小說構成，作者以自己的家鄉支亞干部落為背景，結合了現代原住民族所可能遇見的種種困境。國中才畢業就被迫嫁給外省人的原住民少女，成年後回到原鄉所面對的掙扎；日漸衰亡的文化技藝與被迫限縮的生存空間；總在災難時，才會進入大眾視野的遷住議題；還有那些傳統的習俗、禁忌，與現代社會的衝撞，在描述故事的同時，也帶領著讀者走進部落當中。


 在原住民元素之外，「性」也在這些故事決定直面的議題。除了異性戀的愛恨，性少數的情慾也輪番上陣，毫不避諱地在文字裡展演，對比著與他們對立的Gaya（太魯閣語中的文化與規範），兩種主流社會常見卻不那麼和諧的原住民形象，也終於疊合在一起。一邊是日漸凋零的耆老，另一邊則是以辛辣作風讓人印象深刻的「LGPTQ+」群體，他們在作者融合了原住民文學與同志文學的過程中相遇，不只打破了外人無意識將部落「去性化」的框架，也讓這些檯面下的衝突攤在讀者的面前。


談禁忌、性也談世代衝突 打破對於部落的浪漫幻想


 霸凌、家庭失能、對性少數的歧視，雖然是寫自己的家鄉，但作者並不企圖美化那些人、事、物，而是讓讀者清楚看見漢人社群常見的破爛事，其實也會在「純樸」的部落中發生，儘管在許多時候它們只是被幽微地提起，甚至隱藏在作者特有的文風裡。藉由在不同篇章反覆出現的名字們，被集結的故事彼此也產生了一種時空交錯的效果。


 看著《大腿山》裡年輕世代原住民的掙扎，總會有種親近的感覺，讓人感覺到傳統與現代的拉扯並沒有族裔之分；從這個角度來看，它不只連結了漢人與部落經驗，也成為了年輕世代在面對世代衝突時，能夠彼此慰藉的橋樑。在這些故事的結尾，作者也往往留白而沒有一個具體的結尾，就像是把後續的發展交給了當下正在閱讀、也必須面對自身未來的讀者。這樣的手法或許也暗示著一個普世的道理：不論如何，人生依舊會繼續下去。

職場讀書人 Thak tsheh lang

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2026-03-13 11:49 女子漾／編輯ANDREA

在追劇的時候，我們常常會被男主角的光環迷倒，但你知道嗎？現實生活中有不少男星不僅擁有超高顏值，更是名副其實的「學霸」！他們不僅在螢光幕前展現精湛演技，私底下的超強學習力與邏輯思維更是讓人佩服。這次為大家盤點五位來自台灣與中國的學霸男星，看看他們究竟有什麼獨特魅力，能把觀眾的心抓得牢牢的~~~

1.考神降臨：張新成

說到學霸絕對不能不提張新成！當年他可是創下中國五大藝術院校專業成績第一名的神級紀錄，被廣大粉絲譽為考神。

代表作品：《以家人之名》、《變成你的那一天》

受歡迎原因：張新成不僅擁有鄰家男孩的清新氣質，演技更是細膩自然。他能把各種複雜的內心轉折詮釋得非常到位，看他演戲總能讓人深深共鳴。加上他私下溫柔又超級自律的性格，實在很難讓人不愛！

2.國民弟弟變身演技派：吳磊

童星出身的吳磊大家肯定不陌生，但很多人不知道他當年是以表演專業全國第一名的超高成績，風光考進北京電影學院。

代表作品：《星漢燦爛》、《在暴雪時分》

受歡迎原因：吳磊從小帥到大，體態與氣質也隨著時間淬鍊得更加成熟。他的眼神自帶深情，無論是霸氣將軍還是體貼暖男都能完美駕馭。加上他極高的情商與幽默感，每次看他的訪談都會被他的機智反應圈粉。

3.理工科高材生：張凌赫

張凌赫畢業於南京師範大學電氣工程專業，聽說當年高考數學成績幾乎滿分，是個道地的理工科高材生。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢

受歡迎原因：擁有精緻五官和高挑身材的張凌赫，穿起古裝簡直就是仙氣飄飄的代名詞。最可愛的是，他雖然外表看起來高冷霸氣，私底下卻是個自帶搞笑魂的大男孩，這種超級反差萌讓他收穫了滿滿的人氣。

4.億萬票房男神：林柏宏

台灣男星林柏宏擁有國立台灣師範大學化學系的高學歷，原本以為會走上安穩教職的他，卻憑藉對表演的熱愛在演藝圈大放異彩。

代表作品：《關於我和鬼變成家人的那件事》、《六弄咖啡館》

受歡迎原因：林柏宏的招牌陽光笑容殺傷力十足！他勇於挑戰各種截然不同的角色，無論是深情暖男還是帶點神經質的搞笑角色，他都能演得活靈活現。他的表演總有一種獨特的親和力，讓人看著看著就徹底迷上。

5.鋼琴十級的音樂才子：白敬亭

白敬亭畢業於首都師範大學音樂學院，這所學校的錄取門檻相當高，而且他還擁有鋼琴十級的超強實力，是不折不扣的藝術學霸。

代表作品：《卿卿日常》、《開端》

受歡迎原因：白敬亭自帶一種乾淨清爽的校草氣質，他的演技自然流暢，特別是在喜劇節奏的拿捏上非常精準。他完全靠著自己的努力與挑劇本的好眼光打下一片天，這份堅持與才華讓人相當敬佩。

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2026-03-27 16:27 女子漾／編輯許智捷
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會

一支再普通不過的不鏽鋼湯匙，竟成日本旅客伴手禮？近日一名日本網友來台旅遊，在 Threads 分享自己用餐時被一支看似平凡的不鏽鋼湯匙圈粉，甚至直呼「會讓人覺得飯變更好吃」。貼文曝光後迅速引發討論，也讓這款日常餐具意外被封為「隱藏版台灣神器」。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

來台吃蝦仁飯驚艷　直呼用過回不去

該名網友透露，當時是在台灣品嚐蝦仁飯時，第一次注意到這種不鏽鋼湯匙。外型與日本常見款式略有不同，但實際使用後卻讓她相當驚艷。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

她形容，從舀飯到入口的角度都恰到好處，使用起來非常順手，甚至產生「飯變更好吃」的感受。回國前還特地到超市尋找同款帶回日本，現在幾乎天天使用，直言「真的回不去了」。

台灣人反應兩極：日常用品竟變伴手禮？

貼文曝光後，許多台灣網友第一時間都感到不可思議，紛紛留言「這不是每個人家裡都有嗎？」、「原來這也能紅」。

但也有不少人笑說，早就聽過日本旅客會特地購買這款湯匙當伴手禮，甚至有人認為，這種「被自己習以為常的東西重新看見」，反而更有趣。

一支平凡餐具意外成為外國人眼中的台灣特色，也讓不少網友直呼既新鮮又有點驕傲。

不只是吃飯神器　多功能用途曝光

隨著討論持續延燒，留言區更掀起一波「湯匙功能大公開」，原PO也進一步整理並分享自己的實際使用心得，引發網友共鳴。

原PO個人使用方法如下：

吃飯、喝湯、豆花、滷肉飯都適用
挖冰淇淋特別順手
挖水果籽（木瓜、小黃瓜）效果很好
甚至可以用來刮魚鱗
尾端還能挖冷凍養樂多

也有人補充，因為湯匙弧度設計剛好，就連便當盒角落的飯粒都能輕鬆挖乾淨，實用程度堪稱廚房萬用工具。

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#日本 #網友 #國民神器

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《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

2026-03-30 23:57 女子漾／編輯周意軒
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代

最近話題燒到不行的陸劇《逐玉》，不只張凌赫田曦薇甜虐出圈，連配角線都藏滿細節彩蛋。其中由孔雪兒飾演的俞淺淺，原本只是大家眼中的爽感女二、戀愛助攻，沒想到隨著劇情推進，越來越多觀眾發現她很可能不是這個時代的人。尤其大結局的一段對話，更直接讓「穿越說」炸開，網友直呼：這根本不是暗示，是半官宣了。以下整理7個被挖出來的關鍵細節，看完真的會懷疑俞淺淺，從一開始就不屬於這裡。

文章目錄

台詞破綻：滿嘴現代語感早就露餡

從第一次登場開始，俞淺淺的語言就不太對勁。她見到樊長玉時，脫口而出粗女漢子，甚至自稱「淺姐」，這種用語完全不像古代詞彙。後續更頻繁出現像性價比、靠譜、淡定這類現代詞彙。這不是單純人設活潑，而是語言系統根本不同。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

人工呼吸：第一見到隨元淮

公孫瑾找淺淺問關於隨元淮的事情，淺淺告訴他，當初自己在他溺水的時候，用人工呼吸的方法救了他，長有了後面的事情，公孫瑾好奇淺淺的人工呼吸的救人方法，淺淺告訴他這是自己家鄉的土辦法，所以說明別人都不知道的人工呼吸，淺淺本能的就用它救人了，而且一般的穿劇都是說是自己家鄉的方法，其實正是許多穿越劇常見的鋪陳手法，也悄悄為觀眾埋下了她來自異時空的伏筆。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

畫風不對：畫熊貓太現代

劇中有兩個超關鍵畫面。一是在溢香樓，俞淺淺畫的是「熊貓吃竹子」，而且造型明顯偏現代卡通風，完全不是古代審美。另一幕更誇張，在第12集中，她畫出近似《小王子與狐狸》的構圖。這種帶有現代寓言風格的畫面，幾乎不可能出現在古代背景。這已經不是巧合，是創作者刻意留下的訊號。

圖片來源：微博@孔雪儿
圖片來源：微博@孔雪儿

溢香樓命名：其實是「異鄉」的雙關

「溢香樓」這個名字，也被網友挖出深意。諧音「異鄉」，對應俞淺淺的處境一個來自其他世界的人，被困在陌生時空，再加上招牌寫著吃喝玩樂，這種極度現代感的語彙，更像是一種生活態度宣言：既然回不去，那就活在當下。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

商業腦過強：根本現代創業者

俞淺淺在經營酒樓時展現出的思維，更是與古代背景格格不入。她不僅教長玉做生意要先立「契書」、確保權責分明，甚至連豬肉攤也強調要打造專屬圖徽，建立品牌辨識度。除此之外，她還靈活運用各種現代經營概念，像是安排透過人潮帶動價格機制吸引顧客（類似團購砍價模式），一連串操作幾乎就是現代行銷教科書。這些在今日看來再正常不過的商業手法，放在古代卻堪稱降維打擊。也正因如此，俞淺淺才能憑一己之力，在臨安迅速站穩腳步，從生存走向掌控局面。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

酒拳遊戲：娛樂方式大不同

俞淺淺被齊旻找到後，一路被帶回京城，兩人幾乎形影不離。某天無聊時，俞淺淺乾脆拉著齊旻玩起猜拳輸了喝酒的遊戲，還搭配她那套熟悉的口訣節奏，玩得不亦樂乎。結果齊旻完全跟不上節奏，輸到一個慘不忍睹，最後忍不住吐槽：「妳們家鄉這是什麼奇怪遊戲？孤一整晚都在輸！」看似輕鬆搞笑的一段，其實也藏著細節。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

人設異常：獨立女性意識太前衛

俞淺淺的設定，其實最關鍵。她是帶著孩子、單獨來到臨安的女性，這種去父留子的選擇，在古代幾乎不可想像，加上她的穿搭、指甲細節，甚至整體氣場，都更像現代女性。這不只是角色魅力，而是時代錯位。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

結局：暗藏玄機

真正讓穿越說幾乎被坐實的，其實就是大結局那一段。當齊旻命在旦夕，忍不住問她：「你到底是誰？從哪裡來？」那一刻，俞淺淺沒有閃躲，也沒有硬要解釋，只淡淡回了一句：「我來自很遠的地方，我還是俞淺淺。」這句話聽起來很輕，但其實很狠。她沒有否認，也沒有全盤說破，就剛剛好停在讓人起雞皮疙瘩的那個點。更關鍵的是，之後她又對樊長玉說：「我有個秘密要告訴你，我來自很遠的地方，但我回不去了。」這一句直接把前面所有細節全部串起來，像是最後一塊拼圖終於補上。所以她到底是不是穿越者？劇沒有明講，但答案其實已經很明顯了她不屬於這個世界，卻選擇留下來，繼續用「俞淺淺」這個身份活下去。

圖片來源：截圖iQIYI
圖片來源：截圖iQIYI

原著其實早就給答案：唯一的穿越者

如果回頭對照小說設定，其實答案就更清楚了。原著中，俞淺淺就是唯一的穿越者，這點幾乎沒有懸念。只是到了劇版，編劇選擇不明說，而是把這個設定藏進細節與對話裡，讓觀眾自己拼湊出真相。

也因此，俞淺淺的存在早就不只是一般女配，而更像是一條現代靈魂誤闖古代的隱藏主線。她的每一個選擇、每一句話，其實都在對照兩個世界的差異。至於她和齊旻這條線，留下的空白反而更讓人意難平，也讓不少觀眾開始期待未來會不會有機會延伸成另一部作品，把這段沒說完的故事補齊。

#逐玉 #俞淺淺 #張凌赫 #田曦薇 #孔雪兒 #樊長玉 #陸劇推薦

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2026-03-10 08:28 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

最近開播就掀起討論熱潮的古裝陸劇逐玉》，不只因為田曦薇張凌赫組成的「戎馬CP」甜度爆表，更因劇中人物關係複雜到讓不少觀眾直呼「邊追劇邊做筆記」。從先婚後愛、滅門血仇到朝堂權謀，每個角色幾乎都彼此牽動，一不小心就會看得霧煞煞。以下整理《逐玉》10大人物關係懶人包，幫你一次搞懂這場愛情與權力交織的大局。

《逐玉》10大人物關係懶人包

1. 樊長玉 × 謝征

先婚後愛的命運夫妻

樊長玉原本只是市井屠戶之女，性格豪爽又力氣驚人。為了守住家業，她決定招贅夫婿，而命運讓她遇見隱姓埋名的謝征。謝征其實是武安侯世子，家族遭朝堂陰謀滅門後被迫藏身民間，兩人從利益婚姻開始，慢慢在並肩生死中產生真感情，也成為整部劇最核心的感情線。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

2. 謝征 × 謝臨山

父子與滅門血仇

謝征的父親謝臨山是鎮守邊疆的將領，卻因朝廷陰謀被誣陷叛國，最終戰死沙場，謝家滿門覆滅。這段家族悲劇也成為謝征整部劇的行動動機，他隱姓埋名，就是為了找出真正害死父親的幕後黑手。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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3. 謝征 × 魏嚴

宿命對立的復仇關係

魏嚴是劇中最重要的反派勢力之一。當年謝家滅門與他有密切關聯，因此謝征與魏嚴之間形成難以化解的仇恨。隨著劇情推進，兩人的對抗不只是個人恩怨，更牽涉整個朝堂權力鬥爭。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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4. 樊長玉 × 李懷安

守護與信任的盟友

李懷安是謝征的重要朋友，也是樊長玉的可靠盟友。他在謝征復仇之路上扮演關鍵角色，既是軍中將領，也是能夠並肩作戰的兄弟。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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5. 謝征 × 公孫鄴

師友關係的精神支柱

公孫鄴是河間書院院長，同時也是謝征重要的精神支柱。他代表文人與智者力量，在劇中不僅提供策略，也在關鍵時刻指引謝征。

6. 樊長玉 ×樊長寧

姐妹情與命運羈絆

長寧是長玉最重要的親人，也是與她相依為命長大的妹妹。她最喜歡吃姊姊做的滷豬肉，也總是一口一聲地喊謝征「姊夫」，天真又可愛。

7. 樊長玉 × 十二娘

亦敵亦友的神秘女子

十二娘身份神秘，在不同勢力之間遊走。她與樊長玉的關係相當微妙，有時像朋友，有時又似乎另有盤算，讓觀眾始終猜不透她真正的立場。

8. 隨元青 × 隨拓

父子與軍權勢力

隨元青出身軍中世家，他的父親隨拓掌握重要軍權。父子兩人的立場與選擇，直接影響朝堂軍事勢力的平衡。

9. 齊昇 × 朝堂勢力

太子與權臣角力

齊昇身為太子，身邊聚集許多權臣勢力。他的政治決策與朝堂站隊，也與謝家滅門案有著千絲萬縷的關係。

10. 謝征 × 樊長玉 × 朝堂陰謀

愛情與權謀交織的命運

最關鍵的一條線，其實是謝征與樊長玉共同面對的命運，一個是背負血仇的將門之子，一個是看似平凡卻逐漸被捲入權力漩渦的女子。當愛情、復仇與朝堂陰謀同時展開，兩人不只是夫妻，更是彼此唯一能信任的戰友。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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#逐玉 #田曦薇 #張凌赫 #樊長玉 #陸劇片單 #古裝陸劇

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2026-03-30 07:34 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：微博@網劇逐玉
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新春各大強檔陸劇強勢霸榜，從《逐玉》張凌赫、田曦薇「先婚後愛」高甜愛戀，到《冬去春來白宇章若楠心懷理想、相伴築夢...，一線男、女神們憑著精湛演技與反差魅力引爆話題，女子漾為大家盤點近期熱度最高的5大熱播陸句角色，快一起來揭曉吧！

圖片來源：微博@網劇逐玉
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盤點熱播陸劇角色熱度排行榜Top5：《冬去春來》徐勝利 / 白宇 飾

圖片來源：微博@電視劇冬去春來
圖片來源：微博@電視劇冬去春來

《後宮甄嬛傳》鄭曉龍執導的青春勵志新作《冬去春來》，背景為90年代中國北京的時代變遷，以「冬去春來」小旅館為見證，展現北漂青年們追夢的人生里程。《冬去春來》男主角「徐勝利」是勇闖北京力求發展的北漂青年，他每日沉迷撰寫劇本，卻在投稿過程中屢遭退稿，仍減持不懈地持續創作。「徐勝利」扮演者白宇，為貼近角色特意減重，還留起鬍渣，展現出歷經滄桑的一面。

圖片來源：微博@電視劇冬去春來
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盤點熱播陸劇角色熱度排行榜Top4：《冬去春來》庄庄 / 章若楠 飾

圖片來源：微博@電視劇冬去春來
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「天選白月光」章若楠近期接演《冬去春來》女主角、來自溫州的北漂歌手「庄庄」在90年代北京追求藝術理想，卻被現實生存困境遭受挫敗，她拒絕前男友「康順銀」（任重 飾）逼婚，為了站上真正舞台的音樂夢全力以赴，但卻面臨替商場開幕、婚宴酒席歌唱、東西南北四處奔走...忙碌辛酸日常，體會到人情冷暖。章若楠在劇中素顏出鏡、挑戰哭戲、苦練北京方言，完美展現出角色真實面，獲得導演鄭曉龍肯定。

圖片來源：微博@電視劇冬去春來
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盤點熱播陸劇角色熱度排行榜Top3：《逐玉》樊長玉 / 田曦薇 飾

圖片來源：微博@網劇逐玉
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「初戀系女神」田曦薇近期在人氣古裝劇《逐玉》化身為殺豬娘子「樊長玉」，甜美容顏與天生神力形成強烈反差，引爆現象級熱潮。《逐玉》「樊長玉」一角在抖音周榜播放量突破百萬，同時佔據Netflix與愛奇藝雙平台「首位熱度破億」女主角，而田曦薇也憑藉該角撕掉「甜妹」標籤，奪下95後小花中的商業價值攀升最快演員后冠。

圖片來源：微博@網劇逐玉
圖片來源：微博@網劇逐玉

盤點熱播陸劇角色熱度排行榜Top2：《家事法庭》沈謝秩 / 龔俊

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供

法治題材陸劇《家事法庭》男主角「沈謝秩」（龔俊飾）出身法學世家，秉持著「法律無情人有情」原則，致力解決婚姻困境、親子矛盾與社會家庭問題，龔俊為了塑造該角色進行專業訓練，透過最高人民法院影視中心指導的家事審判案例苦心研習，細膩詮釋「沈謝秩」從冷面判官到溫情法官的成長轉變，展現主角從青澀到沉穩的人生蛻變。

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供

盤點熱播陸劇角色熱度排行榜Top1：《逐玉》謝征 / 張凌赫 飾

圖片來源：微博@網劇逐玉
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新生代學霸男神張凌赫近期在《逐玉》飾演男主角「謝征」，原為威名赫赫的「武安侯」，在追查舊案時遭人暗算受重傷，隱姓埋名流落民間，被屠戶之女「樊長玉」（田曦薇 飾）拯救，2人意外開啟先婚後愛的深刻情感。「謝征」從前期隱忍守護，到後期轉變為「護妻狂魔」大膽追愛，角色層次豐富，《逐玉》播出後該「謝征」榮登愛奇藝「定檔即破億」角色，張凌赫全平台漲粉400萬，晉升為95後小生當中首位「3平台破萬」（愛奇藝、騰訊及Netflix）男主角。

圖片來源：微博@網劇逐玉
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