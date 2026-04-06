2026-04-06 10:09 女子漾／編輯ANDREA
搭擋張凌赫CP感爆棚！《這一秒過火》王楚然民國造型美出新高度，加碼3部必追神劇
各位劇迷們最近是不是也被這組路透圖給刷屏了？被譽為「小劉亦菲」的王楚然，每次只要有新劇動態，絕對是霸佔熱搜的常客！這次她攜手近期霸屏的古裝男神「張凌赫」，帶來全新民國虐戀陸劇《這一秒過火》，不只超帶感的「叔嫂禁忌戀」劇情引發熱議，王楚然在劇中的絕美民國造型更是美翻天，趕快跟著編輯一起來看看這部待播爆款劇的亮點，順便把女神的3部神劇收進片單！
《這一秒過火》：軍閥少爺與雙面孤女的極致拉扯
改編自匪我思存經典小說（原著：《如果這一秒，我沒遇見你》）的《這一秒過火》，堪稱是未播先火的「民國虐戀天花板」！劇情講述張凌赫飾演的腹黑軍閥幼子「慕容清嶧」，與王楚然飾演的雙面孤女「任素素」之間，跨越家族仇恨與時代動盪的愛情。最刺激的是，兩人在重逢時，女方竟然成了男方的「準大嫂」！這種相愛相殺、極限拉扯的設定，光聽就讓人心跳加速。
這次的服裝造型更是劇迷討論的焦點！有別於以往單純的甜美路線，王楚然在劇中換上精緻的復古旗袍，完美展現民國時期大家閨秀的清冷氣質。而私下路透中，她隨性披著西裝外套、微捲的長髮搭配精緻五官，那種不經意散發出的「高智商、高顏值」雙強氛圍，真的把民國復古與嬌俏的精緻少女感平衡得剛剛好，絕對是今年秋冬必須參考的穿搭範本！
王楚然3部必追陸劇推薦
如果等不及新劇播出，這三部展現王楚然不同美貌的必追神劇，絕對能讓你大飽眼福：
1. 《柳舟記》：傲嬌王爺與失憶女匪的甜寵喜劇 今年話題度超高的古裝大劇！王楚然飾演仰山第一寨主「柳眠棠」，重傷失憶後把張晚意飾演的腹黑王爺誤認成自己的夫君。她在劇中完美演繹了溫婉人妻與霸氣女土匪的反差，前期那種靈動可愛的少女感超級討喜，兩人「先婚後愛」的互動更是甜到蛀牙！
2. 《聽說你喜歡我》：現代醫護甜寵的天花板 想看時裝的王楚然，這部絕對是入坑首選！她飾演神經外科醫生阮流箏，從軟萌大學生一路演到專業醫師。劇中大量運用清新、溫柔的色調，完美襯托出她自帶的「國民初戀」濾鏡。穿著醫師袍的模樣乾淨清透，美得讓人移不開雙眼。
3. 《清平樂》：一眼萬年的古典神顏 說到古裝美貌，絕不能漏掉這部讓她成功出圈的代表作！她在劇中飾演任性卻又嬌艷不可一世的「張貴妃」，完美演繹了什麼叫做「寵冠後宮」。精緻的北宋妝造搭配她會說話的大眼睛，完全印證了「美人在骨不在皮」，古典氣質真的拿捏得死死的。
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