《逐玉》最虐不是主CP！4段愛而不得看哭全網：成全，才是最高級的深情

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人生第一次看完陸劇，還沒有加快轉，就獻給逐玉了。除了主線武安侯謝征、和殺豬女樊長玉的愛情故事以外，支線上未竟的愛，也一樣動人。

那些沒有說出口的、沒有走到最後的，反而把「愛」這件事，刻得更深。

​最深的愛，是明知道得不到，還是護你周全——李懷安 v.s 樊長玉

​他們的相遇，浪漫的像一首詩。樊長玉深夜裡返家，卻被野狼追，好不容易趕跑了野狼，鞋子卻丟了。長玉一跛一跛的赤著腳在雪地裡前行，眼看腳就要凍傷，李懷安把馬車讓給了長玉，只為保她溫暖。

這是傳統的王子救公主的戲碼，可惜，當時樊長玉已經有了心上人謝征。李懷安的情感，只能放在心上。

當魏巖要殺樊家滅口時，李懷安帶兵救援。臨安遭屠城時，李懷安顧不得自己傷痕累累，也要到處找到樊長玉。

​他知道，長玉和謝征一直都只是名義上的夫妻，自己不是全無機會，但他從未把愛說出口，靜靜守護、溫柔相助。當樊長玉被指派為軍中副首，大家謠傳兩人即將成婚，李懷安當眾說兩人只是兄妹。護她名聲，也讓自己沒有了再愛她的退路，這是無法言喻的心痛。

但李懷安最讓人動容的是，明明家族身分和謝征勢不兩立，身為嫡家長孫他，卻依然決定做對的事。

當皇帝意圖陷害謝征淫穢宮廷時，李懷安跳出來說自己才是哪個闖進宮廷的人，他要保護的人，是謝征嗎？不，他捨不得的，是長玉被牽連，所以不惜犧牲自己的清譽。

如果說，這世上所有男人都能像李懷安，就不會有愛你不得，毀了你的恐怖情人和跟蹤狂了。

最深的喜歡，是你不愛我，我還是選擇變成更好的人——金元寶 v.s 樊長玉

如果說，李懷安是白馬王子原型的大仁哥，金元寶就是那個注定扮演配角，選擇把愛情化為親情的感人存在。

他和樊長玉絕對是不打不相識。一開始他是惡霸，幫長玉大伯欺負長玉要搶地契，結果多次被打到跪下認輸，這根本就是丑角的化身。

​後來，事情不一樣了。金元寶幫長玉賣豬肉，吃到了熱騰騰的「好人飯」。長玉還跟金元寶的奶奶說「金元寶認真在工作」奶奶激動得哭了，直說孫子變好了。這是第一次，有人誇讚金元寶，有人認同金元寶，說「你是好人，你很好。」而且這個好，不是嘴巴說說，是真的感受得到。

​當他必須上戰場時，金元寶甚至把奶奶交給長玉守護，因為他知道，這是他可以放心的人。他知道，長玉心裡只有謝征，自己沒有好的出身，所以金元寶對長玉的愛，比李懷安藏得更深。每一次撞見長玉和謝征情感流轉，他總是自嘲：「人家有人關心呢，你在瞎操心什麼」。

金元寶從未對長玉說愛，但他的愛，展現在每一個關鍵時刻。採石場他和長玉重逢，他壓抑淚水的直笑。當長玉決定把自己的活籤換成死籤，他毫不猶豫決定換死籤跟隨，那是「你去哪，我就去哪」的義無反顧。

​當他跟著長玉進入軍營，他把自己名字改成「金長勝」，那是用名字和長玉綁在一塊，希望長玉可打贏的祝福。一個混混，為了心愛的女人，最後成了護國將軍，成為更好的人。

如果變成控制，就不再是愛——齊旻 v.s 俞淺淺

​為了保命而被母親毀容的前東宮太子齊旻，原本想投湖結束生命，卻被穿越時空來的俞淺淺救了一命。劇情和美人魚好像，也如美人魚故事一樣，王子想娶公主為妻，從此之後過著幸福快樂的日子。

​但偏偏，俞淺淺不肯。她不是任憑人安排命運的女子，俞淺淺只想快點回到自己的世界。她渴望自由、渴望做自己，她有自己的人生，她才不想成為誰誰誰的皇后。這場相遇，本該是美麗的，卻因為一個苦苦愛而不得失控暴走、一個苦苦逃而不得滿腔怒火，最後成了相愛相殺。

​我最喜歡「逐玉」的結尾彩蛋，那是如果錦州慘案沒有發生的平行時空。

齊旻是仁德著稱、禮賢下士的太子，他外貌俊朗滿是黑髮，酒樓女掌櫃俞淺淺初見他時，心臟就漏跳停了一拍。齊旻因上輩子許下心願「來生不復相見」，見到俞淺淺時只覺得噁心想吐，趕緊逃，俞淺淺還為此追出門，滿是不解。

如果有來生，如果有平行時空，兩人會是怎樣的一番場景呢？可惜，沒有如果了。

有些愛，一生只給一個人——魏嚴 v.s 戚容音（淑妃）

魏嚴和戚容音青梅竹馬，早早就許下婚約認定彼此。卻因為皇帝不滿魏嚴建議「禪讓」，強取豪奪魏嚴所愛，容音被迫入宮，兩人註定譜成無言的結局。即便容音入宮，皇帝還是沒有放過魏嚴，他誣陷容音和魏嚴有染、偽造容音筆跡寫信給魏嚴，騙魏嚴入宮只為灌他一個「淫亂宮廷」罪名。

​容音怎麼會不知道這是皇帝的詭計？她不願自己成為「三哥」遭罪的理由，堅決反身走入火場，用自盡還魏嚴清白。

魏巖和容音，愛的深卻自始清白。當他聽到有辱容音名聲的指控，他會憤怒反駁。容音始終是魏巖心中的白月光，那個最美、最純的唯一。因為容音，魏嚴終身未再娶真正的妻子，也未和假妻子再生子嗣。沒有容音，一切都沒有意義。

​最成熟的愛，是你走過之後，我變成更好的人

看完《逐玉》才懂，最深的愛，不是擁有，而是明知道得不到，還是護你周全。

​如果一段愛讓你變得更好，那就算沒有在一起，那也不是遺憾，是你學會愛的方式。有一天你回頭看，那些沒有走到最後的人，其實沒有離開你的人生。他們只是用另一種方式，留在你心裡，讓你變成一個更懂愛的人。