《你是遲來的歡喜》甜蜜開播！眼鏡霸主「魏哲鳴」10部必看陸劇

近期《你是遲來的歡喜》、《白日提燈》兩檔劇同時熱播的魏哲鳴，一邊飾演深情沉穩的律師、另一 邊則化身偏執的反派忠臣，讓粉絲在兩個角色中來回切換，享受魏哲鳴帶來全方位的精彩演技。





圖片取自《你是遲來的歡喜》官方微博

而這位被貼上「人夫感」、「眼鏡男神」等標籤的寶藏演員，究竟還有什麼必看的陸劇作品，馬上帶你一探究竟！

暢銷言情小說家－阮喻（鄭和惠子飾）將學生時期的暗戀寫成小說，卻意外捲入一場抄襲風波。為了保障權益聘請律師，沒想到律師居然是自己的暗戀對象（小說男主角）－許淮頌（魏哲鳴飾）。在烏龍中兩人重新認識彼此，才發現原來是一場遲來的雙向暗戀。

許淮頌雖然在阮喻眼裡是成熟穩重的高岭之花，實際上卻是有些幼稚，還喜歡喝可樂、吃炸機！雖然角色依舊是魏哲鳴擅長的溫柔沉穩形象，但這次還帶了點逗趣的反差感，又幫這角色添了許多溫度！

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魏哲鳴在《國色芳華》中首次挑戰稍微反派角色「劉暢」。為了家族利益和商戶之女何惟芳結婚，時常口出惡言、不給好臉色，等到何惟芳要離婚時卻又綁住對方！

這個角色帶有自負、功利且稍顯薄情的色彩，與魏哲鳴以往那些溫柔守護、深情款款的「人夫」形象有著巨大的反差。雖然角色個性不討喜，但由魏哲鳴來呈現，反而讓觀眾產生又愛又恨的矛盾心理ＸＤ

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魏哲鳴在《私藏浪漫》中飾演的紀昱恆，絕對是他被譽為「人夫感天花板」的代表作。完美切換雙重身份：職場上是高冷禁慾、西裝革履的銀行精英；回家後則化身溫柔體貼、眼神拉絲的寵妻狂魔。

這部劇最心動的地方，就在於魏哲鳴演活了那份「暗戀十年、蓄謀已久」的深情。看著他戴上眼鏡散發斯文敗類的氣場，卻在面對女主時流露無盡寵溺。想看魏哲鳴如何溫柔攻略女主角＆觀眾的心，這部必追！

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在《披荊斬棘的大小姐》中，魏哲鳴化身深情將軍，情感內斂卻時刻守候對方。復仇之路上與女主角雙強聯手，雖身處權謀鬥爭，卻始終是彼此最堅實的後盾。

魏哲鳴在劇中完美詮釋「清冷憂鬱」的武將氣質，不說破、只行動的克制式愛意，讓觀眾一起共感這高級的深情。穿上古裝的他不僅貴氣逼人，更帶著一份隱忍的破碎感，那種「我願為妳掃平一切」的守護姿態，絕對是這部劇最動人的看點！

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在無限流懸疑劇《19層》中，魏哲鳴擔任智商在線的領袖學長高玄。卸下以往的精英人設，換上隨性穿搭，卻仍舊展現情緒穩定、深沉可靠的魅力。

身為團隊中的腦力擔當，他在詭譎的遊戲關卡中冷靜佈局，與女主角強強聯手闖關，展現「智囊型男友」的溫暖與安定。雖然劇情燒腦冷門，但他清冷中帶著溫度的領袖氣場，以及智商時刻在線的可靠感，將帶給大家不一樣的魏哲鳴！

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圖片取自《以愛為營》官方微博

在《以愛為營》中，雖然魏哲鳴的角色是男二喻游，但他與直球少女秦時月的副 CP 線，精彩程度完全不輸主線，甚至被許多觀眾封為「全劇最期待的火花」！

喻游克制、理智，是個生活極度規律的「冰山教授」，卻在面對秦時月不按牌理出牌的追求時，理智頻頻失守。魏哲鳴將那種從冷淡到動心的拉扯感詮釋得極其撩人，斯文自制的氣場轉變為無限寵溺，反差萌簡直帥出新高度！

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在《對你不止是喜歡》中，魏哲鳴挑戰了毒舌又傲嬌的影視公司總裁。這部劇最精彩的看點，莫過於他從「拒人於千里之外」到「卑微追妻路」的轉變。

一開始面對女主角的暗戀冷靜自持，甚至發出「拒絕卡」；然而當對方決定轉身離開，他才驚覺深陷其中，開啟了各種反向追求與吃醋日常。魏哲鳴將霸道卻不油膩、甚至帶點幼稚反差的性格演繹得非常生動。《對你不止是喜歡》絕對是你解壓必看的甜寵佳作！

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若是習慣了魏哲鳴成穩冷靜、高冷禁慾的形象，那《夏日奇妙書》會讓你對魏哲鳴的印象耳目一新！劇中飾演實習編輯馮天藍，褪去了霸總的凌厲，反手戴上圓框眼鏡，變成性格溫潤、情緒穩定的社會新鮮人。

面對古靈精怪且毒舌的女作家，他展現了無止境的包容與細膩，那種文藝青年的書卷氣被他拿捏得非常到位。即使魏哲鳴不演總裁，依然能靠著那股如沐春風的氣質，讓人淪陷在他的溫柔鄉裡。

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在《完美先生和差不多小姐》中，魏哲鳴主演的高冷教授章斯年，絕對是「禁慾系男神」的經典代表。他將強迫症、極致理性的學霸形象演繹得淋漓盡致，凡事講求精確到秒，卻唯獨對「差不多小姐」雲舒束手無策。

在契約婚姻的催化下，他學會如何笨拙又真誠地去愛。看著這位「高智商木頭」從冷靜克制到為愛動容，反差萌的純情魅力，絕對是入坑魏哲鳴不可錯過的首選！

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魏哲鳴陸劇推薦10：賀先生的戀戀不忘

圖片取自《賀先生的戀戀不忘》官方微博

而《賀先生的戀戀不忘》則是奠定了魏哲鳴「霸總天花板」的地位！他完美平衡了霸道與反差。在商場上殺伐果斷，西裝造型帥出新高度；但在與「兒子」小寶的互動中，又流露出溫柔的人父光輝。看著這位理性至上的強勢總裁，如何一步步掉進愛情的陷阱，展現出傲嬌又吃醋的可愛一面，那種「高冷霸總變忠犬」的極端拉扯，當年也讓許多少女心淪陷！

圖片取自《賀先生的戀戀不忘》官方微博

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