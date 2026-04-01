這是同一個人？《逐玉》最紅綠葉金爺撞臉蔣萬安 李殿尊私下清秀反差全網戀愛

圖片來源：李殿尊微博

2026爆紅陸劇《逐玉》話題持續延燒，除了張凌赫、田曦薇主演的主線愛情吸睛，劇中一位「男配角」卻意外搶走大量討論度。飾演「金爺」的李殿尊，不僅憑藉角色魅力圈粉，更因劇中造型被網友發現「撞臉台北市長蔣萬安」，引發熱烈討論。不過更讓人驚訝的是，當鏡頭外的他曝光後，不少人直呼：「這根本是另一個人！」

撞臉蔣萬安爆紅！網友笑翻：越看越不對勁

圖片來源：李殿尊微博

在《逐玉》中，李殿尊飾演的金爺留著鬍鬚、造型粗獷，加上略帶滄桑的神情，被網友指出神似蔣萬安。對比照片在社群瘋傳後，立刻掀起話題。

不少網友留言表示：「真的超像，本人穿越吧」、「難怪一直覺得很面熟」、「這臉完全出戲又很好笑」、「回不去了」。甚至還有人開玩笑稱：「市長直接去當將軍了」，讓角色意外多了一層娛樂效果。

私下模樣曝光！清秀五官反差感超強

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然而當李殿尊私下照片曝光後，畫風卻完全不同。沒有鬍鬚與粗糙妝造，他其實是五官清秀、氣質乾淨的「清爽系男生」，甚至被不少觀眾封為「反差天菜」。

這樣的外型落差，也讓網友更加驚訝：「劇裡劇外根本兩個人」、「原來是可以走偶像路線的臉」、「這反差太猛了吧」、「完全被重新圈粉」。

金爺逆襲成全劇黑馬 從混混到將軍的成長線

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在劇情設定中，金爺原本只是西固巷的市井混混，初登場時甚至帶著兄弟上門討債，形象並不討喜。但隨著劇情推進，他在女主樊長玉的影響下逐漸改變，從一個只為生存的混混，蛻變為願意守護他人的軍中將領「金長勝」。

這段從底層到戰場的成長歷程，讓角色層次大幅提升，也成為劇中最有記憶點的支線之一。

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默默守護的愛最戳心 「金爺式暗戀」引共鳴

除了成長線，金爺對樊長玉的感情更是讓觀眾印象深刻。他沒有華麗告白，也沒有爭取愛情的戲碼，選擇把感情藏在心底，用行動守護對方。

無論是擋刀、陪伴，還是在關鍵時刻挺身而出，他始終站在長玉身後。這種「不打擾的愛」，反而讓不少觀眾直呼比主線更虐、更真實。

親筆寫信告別金爺 角色人生一次說盡

圖片來源：李殿尊微博

隨著《逐玉》熱播，李殿尊也在社群上公開一封寫給「金元寶（金爺）」的長信，字句之間全是對角色的投入與不捨。

他提到，自己在2024年第一次接觸角色時，就被金爺的人生吸引，甚至在試戲過程中逐漸「成為他」。從穿上貂皮大衣、貼上鬍子，到融入角色的性格與命運，他形容那是一段「期待值很高的旅程」。

信中也寫下他最羨慕金爺的幾件事：有一起闖蕩的兄弟、有始終相信他的奶奶，還有那個改變他人生的樊長玉。他直言，正因為這些人，才讓金爺從一個混混，成為一個重情重義、願意為國而戰的男人。

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他也提到戰場帶來的改變，從最初的不在乎，到面對死亡與失去的恐懼，情緒逐漸轉變。尤其當身邊的人一一離去，金爺開始真正理解「失去」的重量。

最動人的一段，是他對角色的告別：「如果時光能倒流，你或許還是想回到西固巷，和兄弟們過著熱鬧又簡單的日子吧。」短短一句話，道盡角色內心最深的渴望。

最後，他寫下：「我的金爺體驗卡到期了，接下來你要好好照顧自己。」這段告別不只讓粉絲看哭，也讓金爺這個角色的餘韻更深。

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從綠葉到被記住 李殿尊正式出圈

圖片來源：李殿尊微博

1996年出生的李殿尊，畢業於南京藝術學院播音主持專業，過去參與過《鬼吹燈之湘西密藏》、《愛很美味》、《1921》等作品，多以配角累積經驗。

這次透過《逐玉》成功打開知名度，無論是演技、角色魅力還是意外的撞臉話題，都讓他一躍成為近期最受關注的新生代演員之一。