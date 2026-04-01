這是同一個人？《逐玉》最紅綠葉金爺撞臉蔣萬安 李殿尊私下清秀反差全網戀愛

2026-04-01 10:05 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：李殿尊微博
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2026爆紅陸劇《逐玉》話題持續延燒，除了張凌赫、田曦薇主演的主線愛情吸睛，劇中一位「男配角」卻意外搶走大量討論度。飾演「金爺」的李殿尊，不僅憑藉角色魅力圈粉，更因劇中造型被網友發現「撞臉台北市長蔣萬安」，引發熱烈討論。不過更讓人驚訝的是，當鏡頭外的他曝光後，不少人直呼：「這根本是另一個人！」

撞臉蔣萬安爆紅！網友笑翻：越看越不對勁

圖片來源：李殿尊微博
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在《逐玉》中，李殿尊飾演的金爺留著鬍鬚、造型粗獷，加上略帶滄桑的神情，被網友指出神似蔣萬安。對比照片在社群瘋傳後，立刻掀起話題。

不少網友留言表示：「真的超像，本人穿越吧」、「難怪一直覺得很面熟」、「這臉完全出戲又很好笑」、「回不去了」。甚至還有人開玩笑稱：「市長直接去當將軍了」，讓角色意外多了一層娛樂效果。

私下模樣曝光！清秀五官反差感超強

圖片來源：李殿尊微博
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然而當李殿尊私下照片曝光後，畫風卻完全不同。沒有鬍鬚與粗糙妝造，他其實是五官清秀、氣質乾淨的「清爽系男生」，甚至被不少觀眾封為「反差天菜」。

這樣的外型落差，也讓網友更加驚訝：「劇裡劇外根本兩個人」、「原來是可以走偶像路線的臉」、「這反差太猛了吧」、「完全被重新圈粉」。

金爺逆襲成全劇黑馬　從混混到將軍的成長線

圖片來源：李殿尊微博
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在劇情設定中，金爺原本只是西固巷的市井混混，初登場時甚至帶著兄弟上門討債，形象並不討喜。但隨著劇情推進，他在女主樊長玉的影響下逐漸改變，從一個只為生存的混混，蛻變為願意守護他人的軍中將領「金長勝」。

這段從底層到戰場的成長歷程，讓角色層次大幅提升，也成為劇中最有記憶點的支線之一。

圖片來源：李殿尊微博
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默默守護的愛最戳心　「金爺式暗戀」引共鳴

除了成長線，金爺對樊長玉的感情更是讓觀眾印象深刻。他沒有華麗告白，也沒有爭取愛情的戲碼，選擇把感情藏在心底，用行動守護對方。

無論是擋刀、陪伴，還是在關鍵時刻挺身而出，他始終站在長玉身後。這種「不打擾的愛」，反而讓不少觀眾直呼比主線更虐、更真實。

親筆寫信告別金爺　角色人生一次說盡

圖片來源：李殿尊微博
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隨著《逐玉》熱播，李殿尊也在社群上公開一封寫給「金元寶（金爺）」的長信，字句之間全是對角色的投入與不捨。

他提到，自己在2024年第一次接觸角色時，就被金爺的人生吸引，甚至在試戲過程中逐漸「成為他」。從穿上貂皮大衣、貼上鬍子，到融入角色的性格與命運，他形容那是一段「期待值很高的旅程」。

信中也寫下他最羨慕金爺的幾件事：有一起闖蕩的兄弟、有始終相信他的奶奶，還有那個改變他人生的樊長玉。他直言，正因為這些人，才讓金爺從一個混混，成為一個重情重義、願意為國而戰的男人。

圖片來源：李殿尊微博
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他也提到戰場帶來的改變，從最初的不在乎，到面對死亡與失去的恐懼，情緒逐漸轉變。尤其當身邊的人一一離去，金爺開始真正理解「失去」的重量。

最動人的一段，是他對角色的告別：「如果時光能倒流，你或許還是想回到西固巷，和兄弟們過著熱鬧又簡單的日子吧。」短短一句話，道盡角色內心最深的渴望。

最後，他寫下：「我的金爺體驗卡到期了，接下來你要好好照顧自己。」這段告別不只讓粉絲看哭，也讓金爺這個角色的餘韻更深。

圖片來源：李殿尊微博
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圖片來源：李殿尊微博
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從綠葉到被記住　李殿尊正式出圈

圖片來源：李殿尊微博
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1996年出生的李殿尊，畢業於南京藝術學院播音主持專業，過去參與過《鬼吹燈之湘西密藏》、《愛很美味》、《1921》等作品，多以配角累積經驗。

這次透過《逐玉》成功打開知名度，無論是演技、角色魅力還是意外的撞臉話題，都讓他一躍成為近期最受關注的新生代演員之一。

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2026-03-13 11:49 女子漾／編輯ANDREA

在追劇的時候，我們常常會被男主角的光環迷倒，但你知道嗎？現實生活中有不少男星不僅擁有超高顏值，更是名副其實的「學霸」！他們不僅在螢光幕前展現精湛演技，私底下的超強學習力與邏輯思維更是讓人佩服。這次為大家盤點五位來自台灣與中國的學霸男星，看看他們究竟有什麼獨特魅力，能把觀眾的心抓得牢牢的~~~

1.考神降臨：張新成

說到學霸絕對不能不提張新成！當年他可是創下中國五大藝術院校專業成績第一名的神級紀錄，被廣大粉絲譽為考神。

代表作品：《以家人之名》、《變成你的那一天》

受歡迎原因：張新成不僅擁有鄰家男孩的清新氣質，演技更是細膩自然。他能把各種複雜的內心轉折詮釋得非常到位，看他演戲總能讓人深深共鳴。加上他私下溫柔又超級自律的性格，實在很難讓人不愛！

2.國民弟弟變身演技派：吳磊

童星出身的吳磊大家肯定不陌生，但很多人不知道他當年是以表演專業全國第一名的超高成績，風光考進北京電影學院。

代表作品：《星漢燦爛》、《在暴雪時分》

受歡迎原因：吳磊從小帥到大，體態與氣質也隨著時間淬鍊得更加成熟。他的眼神自帶深情，無論是霸氣將軍還是體貼暖男都能完美駕馭。加上他極高的情商與幽默感，每次看他的訪談都會被他的機智反應圈粉。

3.理工科高材生：張凌赫

張凌赫畢業於南京師範大學電氣工程專業，聽說當年高考數學成績幾乎滿分，是個道地的理工科高材生。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢

受歡迎原因：擁有精緻五官和高挑身材的張凌赫，穿起古裝簡直就是仙氣飄飄的代名詞。最可愛的是，他雖然外表看起來高冷霸氣，私底下卻是個自帶搞笑魂的大男孩，這種超級反差萌讓他收穫了滿滿的人氣。

4.億萬票房男神：林柏宏

台灣男星林柏宏擁有國立台灣師範大學化學系的高學歷，原本以為會走上安穩教職的他，卻憑藉對表演的熱愛在演藝圈大放異彩。

代表作品：《關於我和鬼變成家人的那件事》、《六弄咖啡館》

受歡迎原因：林柏宏的招牌陽光笑容殺傷力十足！他勇於挑戰各種截然不同的角色，無論是深情暖男還是帶點神經質的搞笑角色，他都能演得活靈活現。他的表演總有一種獨特的親和力，讓人看著看著就徹底迷上。

5.鋼琴十級的音樂才子：白敬亭

白敬亭畢業於首都師範大學音樂學院，這所學校的錄取門檻相當高，而且他還擁有鋼琴十級的超強實力，是不折不扣的藝術學霸。

代表作品：《卿卿日常》、《開端》

受歡迎原因：白敬亭自帶一種乾淨清爽的校草氣質，他的演技自然流暢，特別是在喜劇節奏的拿捏上非常精準。他完全靠著自己的努力與挑劇本的好眼光打下一片天，這份堅持與才華讓人相當敬佩。

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#張凌赫 #林柏宏 #白敬亭 #蒼蘭訣 #高學歷 #寧安如夢 #星漢燦爛 #陸劇男星

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2026-03-23 08:19 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：愛奇藝提供
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知名串流影音平台愛奇藝近期公開4大待播現代甜寵劇，集結林一、虞書欣、田曦薇章若楠…等高顏值男、女神們，引爆觀眾們的熱切期待。從《偷偷藏不住》引領的「南蕪三部曲」最終章《折月亮》、校園雙強純愛戀曲《天才女友》、跨越時空的鐘錶情緣《想把你和時間藏起來》，到熱血勵志的足球追夢羅曼史《燦如繁星》，可說是部部強檔，快跟著女子漾搶先預覽令人怦然心動的必追清單，感受2026年最甜蜜的視覺盛宴吧！

圖片來源：愛奇藝提供
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愛奇藝待播甜寵劇1：《折月亮》

圖片來源：愛奇藝提供
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全新甜寵劇《折月亮》改編自網路作家竹已小說「南蕪三部曲」最終章，前2部作品包含《偷偷藏不住》、《難哄》皆引發現象級熱潮。《折月亮》由《下一站是幸福》、《泡沫之夏》、《月光變奏曲》導演張博昱執導，林一、盧昱曉搭檔演出。

圖片來源：愛奇藝提供
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《折月亮》原著小說講述軟萌可愛的社恐少女「雲厘」（盧昱曉 飾）與心理創傷的天才博士「傅識則」（林一 飾）重逢後互相治癒，經歷勇敢追愛、甜蜜戀愛、分手再重逢，最終破鏡重圓的深刻戀曲。

愛奇藝待播甜寵劇2：《燦如繁星》

圖片來源：愛奇藝提供
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融合青春、熱血、運動風格的甜寵劇《燦如繁星》改編自網路作家長洱連載小說《狹路》，描述心理學博士「林晚星」（虞書欣 飾）因變故返鄉擔任體育器材保管員，與海外歸國的高冷教練「王法」（陳靖可 飾）聯手重組成績墊底的足球隊，與學生們共同踏上追夢道路。

圖片來源：愛奇藝提供
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外界矚目的全新甜寵劇《燦如繁星》邀請到虞書欣、陳靖可、馬伯騫、謝可寅共同主演，以勵志運動與校園教育為主軸，講述在足球訓練中克服原生家庭創傷、熱血追逐夢想的成長與情感，預計在2026夏季開播。

愛奇藝待播甜寵劇3：《天才女友》

圖片來源：愛奇藝提供
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近期以《逐玉》再創演藝事業巔峰的「初戀系女神」田曦薇，在全新力作《天才女友》化身為智商超群的天才少女「林知夏」，她性格直率、專注學術，與陽光溫柔、傲嬌毒舌的校園學霸「江逾白」（胡一天 飾） 從同桌好友、合作競賽，逐漸譜出青梅竹馬之戀，攜手迎向人生中的每個重大抉擇。

圖片來源：愛奇藝提供
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去年8月開機的青春純愛甜寵劇《天才女友》掀起劇迷們的高度期待，男、女主角「江逾白」和「林知夏」從校園到婚紗的情感發展一路甜翻！伴隨著理科浪漫與溫暖氛圍，巧妙烘托出小倆口勢均力敵的雙強之戀。

愛奇藝待播甜寵劇4：《想把你和時間藏起來》

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供

去年春季憑著《難哄》人氣大漲的95後小花章若楠在《想見你》導演黃天仁執導的全新都會愛情劇《想把你和時間藏起來》搭檔《神隱》王安宇，2人展開跨越6年的愛情糾葛。女製片人「沈千盞」（章若楠 飾） 與鍾錶修復師「季清和」（王安宇 飾）5年前在漠河相遇，5年後因項目合作重逢，從舊情難忘逐步走向心動復合。

圖片來源：愛奇藝提供
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《想把你和時間藏起來》3月榮獲2026 電視劇品質盛典年度期待劇目，該劇根據網路作家北傾創作同名小說改編，故事背景融入故宮古董鐘表修復、現代影視製作產業，以鐘錶隱喻時光，強調有情人在時空交錯之下的情感羈絆。

#陸劇 #甜寵劇 #折月亮 #田曦薇 #章若楠 #燦如繁星 #天才女友 #現代甜寵劇 #偷偷藏不住 #想把你和時間藏起來

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2026-03-10 08:28 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《逐玉》官方微博
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最近開播就掀起討論熱潮的古裝陸劇逐玉》，不只因為田曦薇張凌赫組成的「戎馬CP」甜度爆表，更因劇中人物關係複雜到讓不少觀眾直呼「邊追劇邊做筆記」。從先婚後愛、滅門血仇到朝堂權謀，每個角色幾乎都彼此牽動，一不小心就會看得霧煞煞。以下整理《逐玉》10大人物關係懶人包，幫你一次搞懂這場愛情與權力交織的大局。

《逐玉》10大人物關係懶人包

1. 樊長玉 × 謝征

先婚後愛的命運夫妻

樊長玉原本只是市井屠戶之女，性格豪爽又力氣驚人。為了守住家業，她決定招贅夫婿，而命運讓她遇見隱姓埋名的謝征。謝征其實是武安侯世子，家族遭朝堂陰謀滅門後被迫藏身民間，兩人從利益婚姻開始，慢慢在並肩生死中產生真感情，也成為整部劇最核心的感情線。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
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2. 謝征 × 謝臨山

父子與滅門血仇

謝征的父親謝臨山是鎮守邊疆的將領，卻因朝廷陰謀被誣陷叛國，最終戰死沙場，謝家滿門覆滅。這段家族悲劇也成為謝征整部劇的行動動機，他隱姓埋名，就是為了找出真正害死父親的幕後黑手。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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3. 謝征 × 魏嚴

宿命對立的復仇關係

魏嚴是劇中最重要的反派勢力之一。當年謝家滅門與他有密切關聯，因此謝征與魏嚴之間形成難以化解的仇恨。隨著劇情推進，兩人的對抗不只是個人恩怨，更牽涉整個朝堂權力鬥爭。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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4. 樊長玉 × 李懷安

守護與信任的盟友

李懷安是謝征的重要朋友，也是樊長玉的可靠盟友。他在謝征復仇之路上扮演關鍵角色，既是軍中將領，也是能夠並肩作戰的兄弟。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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5. 謝征 × 公孫鄴

師友關係的精神支柱

公孫鄴是河間書院院長，同時也是謝征重要的精神支柱。他代表文人與智者力量，在劇中不僅提供策略，也在關鍵時刻指引謝征。

6. 樊長玉 ×樊長寧

姐妹情與命運羈絆

長寧是長玉最重要的親人，也是與她相依為命長大的妹妹。她最喜歡吃姊姊做的滷豬肉，也總是一口一聲地喊謝征「姊夫」，天真又可愛。

7. 樊長玉 × 十二娘

亦敵亦友的神秘女子

十二娘身份神秘，在不同勢力之間遊走。她與樊長玉的關係相當微妙，有時像朋友，有時又似乎另有盤算，讓觀眾始終猜不透她真正的立場。

8. 隨元青 × 隨拓

父子與軍權勢力

隨元青出身軍中世家，他的父親隨拓掌握重要軍權。父子兩人的立場與選擇，直接影響朝堂軍事勢力的平衡。

9. 齊昇 × 朝堂勢力

太子與權臣角力

齊昇身為太子，身邊聚集許多權臣勢力。他的政治決策與朝堂站隊，也與謝家滅門案有著千絲萬縷的關係。

10. 謝征 × 樊長玉 × 朝堂陰謀

愛情與權謀交織的命運

最關鍵的一條線，其實是謝征與樊長玉共同面對的命運，一個是背負血仇的將門之子，一個是看似平凡卻逐漸被捲入權力漩渦的女子。當愛情、復仇與朝堂陰謀同時展開，兩人不只是夫妻，更是彼此唯一能信任的戰友。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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#逐玉 #田曦薇 #張凌赫 #樊長玉 #陸劇片單 #古裝陸劇

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

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2026-03-23 19:56 Belinda的玩美甜蜜窩

#原路返還❤

#停止情緒服務

總有人習慣把問題複雜化

或喜歡拘泥於無謂的細節

讓事情的進度老是被卡關

或一段關係裡

某方慣性製造衝突

藉以證明雙方有愛

導致另一方為了滅火

總疲於應付這些鳥事

搞得關係越來越緊繃

不管任何情境~

面對製造問題的慣犯

就將問題還回去就好

不是誰隨便找了點碴

都值得被認真對待及回應

沒有建設性的溝通

只是浪費彼此的時間

自己的情緒自己處理

好的關係是舒服且雙向奔赴

只剩某方單獨苦撐就轉身吧!!

#終結問題製造者

#不是所有鳥事都需回應

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#情緒

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女子漾／編輯Wendi 2026.04.01 109
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