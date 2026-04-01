筷子洗錯等於白洗？6個洗筷子好習慣讓生活更安心

編輯/李明真撰文

身為一個追求生活質感現代女子，我們連挑選餐具的顏值都要計較，但妳知道嗎？如果洗筷子的方式不對，那些妳精心挑選的木質筷、莫蘭迪色系筷，可能都會變得不適用。別以為水沖一沖、泡泡抹一下就乾淨了，小編要跟女孩們分享6個洗筷子正確方法，請妳要記下來。

1.拒絕整把抓的摩擦式洗法

很多女孩在洗碗時為了求快，習慣把一大把筷子抓在手心，像是在玩抽籤一樣用力摩擦。親愛的，這種粗魯的洗法會讓筷子表面產生許多細小的刮痕，而這些刮痕容易堆積小髒汙。正確的做法應該是一根一根洗，用海綿溫柔地擦拭。

2.海綿才是真愛鋼刷請退散

如果妳還在用鋼刷或是質地粗糙的菜瓜布刷筷子，請立刻停手。過於強大的清潔力會破壞筷子表面，請選擇柔軟的海綿，搭配成分簡單的洗碗精，輕輕帶走油垢就好。

3.筷尖才是戰鬥熱區

我們在用餐時，筷尖是接觸食物與唾液最頻繁的地方，但很多人洗筷子時卻只是隨意帶過。請務必將注意力集中在筷子前端那三到五公分。

筷尖是接觸食物與唾液最頻繁的地方，洗筷子請務必將注意力集中在前端那三到五公分的地方。圖/123RF圖庫

4.拒絕長時間泡在水槽

有時候工作忙完，妳可能會想說「先把碗筷泡著，晚點再洗」。但對於木質或竹製的筷子來說，長時間浸泡就是一場災難。木材具有吸水性，過度浸泡會導致筷子變形。建議用餐完畢後盡快清洗。

很多女孩在洗碗時為了求快，習慣把一大把筷子抓在手心，像是在玩抽籤一樣用力摩擦，這是不正確的方法。圖/李明真拍攝

5.筷尖朝上放架子

洗完筷子後，妳是怎麼放進瀝水架的？正確答案是：筷尖（進食端）朝上。很多人擔心朝上會沾到空氣中的灰塵，但其實朝下放會讓筷尖長時間接觸到瀝水架底部積存的水分，要讓筷尖朝上，配合良好的通風，讓多餘的水分順著重力往下流，才能確保入口的那一端是乾燥的。

6.定期斷捨離

最後一點，也是最容易被忽略的，就是筷子也是有保存期限的。尤其是竹木筷，建議每三個月就要更換一次。這不是浪費，而是必要的清潔和維護。既然都要換了，不如趁機挑選幾雙符合妳居家美學的新款式吧！

清潔這件事雖然看似瑣碎，但往往最能體現一個女孩對生活的自律與品味。把每一雙筷子都洗得乾乾淨淨、曬得清爽無比，這不僅是為了衛生，更是一種愛自己的儀式。當妳下次拿起那雙乾爽、帶有淡淡木香的筷子享用美食時，妳會發現這份細心讓食物吃起來都變得更高級了。

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