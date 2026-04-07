拋棄繼承，最貴的一次好意 你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！

👩‍🦳「反正錢都給孩子，我不要繼承啦～」

黃媽媽簽下去的那一刻，以為自己在做一件很成熟、很替孩子著想的決定。

👉 結果不是少繳稅，反而多繳了50萬的遺產稅！

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💣真相比八點檔還扯

因為那一紙「拋棄繼承」，她不只把先生的遺產讓給子女，還一起放棄了「553萬」的配偶扣除額。

對，553萬的扣除額，直接被國稅局刪掉。

👉 你拋棄的，不只是財產，還有整個家的「節稅防線」。

而且更關鍵的是——⚠️ 一旦拋棄成立，是不能反悔的。

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🔍 為什麼會這樣？

制度很簡單，但多數人誤會：配偶，本來就有一筆專屬扣除額子女，每人也各有扣除額但只要你選擇「拋棄」，這些本來可以幫家裡擋稅的空間，會直接消失。不會轉給別人，也不會補回來。

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📊 多數人最容易踩的情境

很多家庭以為：人越多繼承，扣除額越多但實際上—不是這樣運作當子女|這代的人「主動放棄」，由孫子女繼承

👉繼承人數增加，扣除額也不會跟著變多。

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💔 最常見、也最傷的一種

配偶直接拋棄，讓子女全部繼承。

表面上很乾脆：不用分、不用談、也不想麻煩

但實際上是—👉 把一大筆553萬原本可以合法減稅的空間，直接不見了!

很多人到申報那一刻才發現：怎麼稅金突然多了一大截但那時候，已經回不去了。

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💬 R姐提醒

很多人拋棄繼承以為是在「幫家人省麻煩」，其實是在「幫政府多收稅」。

真正成熟的做法，不是直接放棄，而是預先規劃，用對方式，把財產安排到對的人手上！

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#遺產稅 #拋棄繼承