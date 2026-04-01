2026-04-01 08:00 廖嘉紅
長照家庭必看!一位長輩就有77萬扣除額, 少繳稅真的差很大
R姐與身邊的中年三明治族，都在為長輩的醫療與照顧煩惱
但你可能不知道——政府其實已經把「#減稅」的大門打開，只差你走進去！
我先分享我們家的兩個真實故事。
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👴 案例１：R姐爸爸｜重症住院 → 扣除額 77.15 萬
前年，八十幾歲的爸爸因為心臟病裝了電池，出院前連站都站不穩。
醫師評估後，我們拿到：
✔ 身心障礙證明
✔ 長照失能等級 3 級
那段時間，家人輪流照顧，也搭配日照中心協助。
後來爸爸慢慢恢復，失能等級降到 7 級。
今年重新準備 #綜所稅申報 時，我們才驚覺： 原來照顧長輩，政府真的有在制度上給予支持。
爸爸可用的扣除額（114 年度，115年申報）：
✔ 70歲以上免稅額 15.15萬
✔基本生活費差額 21.3萬
✔#身心障礙扣除額 22.7萬
✔#長照扣除額 18萬
👉合計 77.15 萬扣除額
📌 你沒看錯：身障扣除額＋長照扣除額可以「並用」很多人以為只能擇一，這是大迷思。
📌 長照扣除額屬於特別扣除額 → 標準／列舉都能用很多家庭誤以為選標準扣除額就不能用，完全錯誤。
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👵 案例２：R姐媽媽｜長照 2.0 使用者 → 終於合法請到外勞
屋漏偏逢連夜雨，去年媽媽的失智與身體狀況變嚴重。 但七十幾歲的她一直無法通過巴氏量表，無法請外勞。 於是我們開始使用長照 2.0。使用長照 6 個月後，憑著長照收據， 媽媽終於符合資格、順利請到適合的外勞。作為撫養親屬，她可用的扣除額（114 年度，115年申報）：
✔70 歲以上免稅額 15.15萬
✔基本生活費差額 21.3萬
✔長照扣除額 18萬
👉 合計54.45萬扣除額，這些都是政府給的權益， 只要申報正確，就是實實在在的減稅。
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📌 80 歲免評聘看護 ≠ 自動符合長照扣除額
2025 年 8 月 1 日起，台灣正式上路重大新制：
80 歲以上長者，不論失能程度，只要憑身分證，就能免巴氏量表聘僱外籍看護。這對許多家庭來說是重大利多 !但，也是 2026 年報稅最容易被誤會的地方。很多人以為：「80 歲免評聘看護了，那是不是就能申報長照扣除額？」
答案是：不能！
聘僱外籍看護的資格放寬， 但是，長照扣除額的資格沒有放寬。
要申報長照扣除額，仍需符合：
👉 衛福部公告的「長期照顧身心失能資格」
（長照等級、失能等級、或入住機構 90 日以上）
也就是說：
✔長80 歲免評聘看護 → 是「聘僱資格」
✔長長照扣除額 → 是「稅務資格」
兩者完全不同。 這是５月報稅最容易踩雷的誤會。
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📌 #長照扣除額有排富（3 種情況不能用）
✔ 綜所稅稅率達 20% 以上
✔ 股利採 28% 分開計稅
✔ 基本所得額超過 750 萬
❌ 但身心障礙特別扣除額完全沒有排富條款
只要有身心障礙證明，人人都能用。
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🧭 先替家人檢查一下：
- 家中是否有 70 歲以上的長輩
- 是否持有身心障礙證明
- 是否曾被評定長照等級
- 是否使用長照
- 這些扣除額，你是否都確實申報了
很多家庭不是沒有資格， 而是，不知道自己早就符合資格。
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❤️ 家有一老，是責任，也是祝福
在超高齡社會，政府的方向很明確：
👉 照顧長輩的人，應該被支持，而不是被稅壓垮。
替家人把該有的扣除額用好， 不只是節稅，更是對長輩的一份心意。
願每個家庭都能安心照顧長輩， 也願每一份愛，都能被制度好好接住！
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