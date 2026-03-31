2026-03-31 18:54 女子漾／編輯王廷羽
曾敬驊為《失樂園》操到極限！下田灑農藥滿身刮傷，首日累到想罷工揭「底層人生」真相
社會寫實電影《失樂園》釋出幕後花絮後迅速引發討論，不只曾敬驊為戲下田灑農藥、累到靠田邊喘氣的畫面成為焦點，電影所觸及的育幼院與離院青年議題，也讓不少觀眾直呼「太真實」。從演員近乎貼著角色生活的投入，到故事本身對現實的直球描寫，都讓這部作品在上映前就備受關注。這篇帶你一次看懂《失樂園》三大看點，為什麼會成為近期最值得期待的台灣電影之一。
看點1. 曾敬驊全身投入角色，把勞動生活演成真實日常
這次曾敬驊和以往演出的角色形象大不同，他為了貼近角色，把自己曬黑兩個色階，讓外型更像長期在戶外工作的青年，比起單純的外型改變，更關鍵的是他直接投入大量勞動場景，讓角色的生活狀態變得有說服力。
在片中，他不只要搬重物，還得長時間在田裡工作，拍攝第一天就累到靠在田邊喘氣，甚至忍不住說出想罷工的玩笑話，這些疲憊不是刻意設計，而是真實發生在拍攝現場的反應，也讓角色的辛苦變得更具體。
看點2. 真實描寫育幼院與離院青年，把社會角落搬上大銀幕
《失樂園》聚焦在育幼院孩子以及離院後的年輕人，故事部分取材自《報導者》專題《廢墟少年》。電影不只是描述成長歷程，而是進一步探討這些孩子在離開制度後，如何面對現實壓力。當他們滿十八歲離開育幼院，生活不會自動變好，反而要立刻承擔經濟與家庭責任，有人努力撐住，也有人逐漸被環境吞沒，這樣的設定讓整部電影帶有強烈的現實感，也讓觀眾不得不去思考，這些人離開保護之後，還能依靠什麼。
看點3. 多角色交織人生選擇 呈現人性最真實的掙扎
電影並沒有只停留在單一角色，而是透過多條人物線交織，把不同人生狀態慢慢拼湊出來。從在育幼院中掙扎成長的孩子，到一心想幫助他們卻屢屢碰壁的社工，再到像Yang這樣離院後獨自面對生活壓力的年輕人，每個人的處境都不一樣，卻同樣在現實裡努力撐著。
隨著故事推進，你會發現這些角色其實都在做選擇，有的人選擇咬牙繼續往前，有的人則在壓力之下慢慢失去方向。電影沒有刻意給出對錯，也沒有替誰下定論，而是把人放回現實情境中，讓觀眾自己去感受那種無法輕易判斷的掙扎。
曾敬驊也提到，他希望觀眾能從中看見這些角色內心真正的渴望。那些沒有被滿足的情感、說不出口的孤單，還有即使跌跌撞撞，仍然想抓住生活的那股力氣。也因為這樣，《失樂園》即使談的是沉重議題，最後留下的感受，反而多了一點理解與溫柔。
《失樂園》將於5月29日在台上映。
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