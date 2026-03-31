看了七百多部劇後，我的追劇標準變成了什麼？（上）

曾經，我和多數人一樣，看劇，先看臉。選男女主角，也會先參考風評與演技。

海報一打開，男主角眉目如畫，女主角眼神帶光；預告裡一場雪中回眸、一段命定相遇，便足以讓人心甘情願按下播放鍵。

這樣的追劇，很單純，甚至帶著幾分青春式的衝動——

只要演員順眼、氛圍到位、話題夠熱，就願意一集接一集，把劇情當作他人的人生，在一旁靜靜聆聽。

圖/pixabay

那樣的日子裡，戲劇於我，是陪伴，是消遣，也是情緒的出口。

我沉迷於仙俠裡的宿命虐戀；也曾在宮廷權謀中，驚覺自己腦中推演的策略，竟與劇中人物不謀而合；而現代劇裡那些恰到好處的誤會、和解與開導，總能迅速擊中我。

劇宣不必過度鋪張，角色不必太過立體——只要情緒給得夠滿、名場面夠濃，我就願意買單。

可當各類型戲劇，一部又一部從生命裡流過，或被我中途放下；

當觀看數字慢慢累積到七百多部，我才發現，自己的追劇標準，早已在不知不覺間悄然改變。

最先改變的，是我對「節奏」的敏感。

初接觸戲劇，我可以耐著性子，看主角間的相知相識錯身十集、冷戰八集，再加上支線鋪陳三集——即使略顯冗長，也願意陪著走完。

如今卻不同了。

若主線無法迅速定位，故事核心遲遲不見輪廓，甚至以細碎人物與枝節開場，我的耐性便開始倒數。

不是沒有時間，而是看得夠多之後，會明白：一部劇是否真有底氣，往往在開場十分鐘，就已露出端倪。

世界觀是否穩固？

主角魅力是否足以撐起整體敘事？

節奏能否緊扣觀眾情緒？

這些，都成了我如今判斷一部劇值不值得投入的第一道門檻。

也因此，那一百七十部被我棄掉的劇，某種程度上，比我完整看完的作品，更精準地勾勒出我的審美輪廓。

我開始無法忍受角色為了推動劇情而刻意降智；

也越來越難接受，明明三句話可以說清的誤會，卻被吞吞吐吐地拖成五集。

注水的篇幅，往往導致中段失速、支線喧賓奪主，甚至讓角色性格前後斷裂。這樣的劇情，未必敗在題材，是敗在對觀眾情感的輕忽。

看得多了，才更明白——拖，不可怕；真正可怕的，是情緒失重。真正讓我願意留下來的，早已不只是故事，而是角色的靈魂。

如今我在意的，不再是主角夠不夠甜，而是他們是否活得像一個完整的人。

男主角的深情，若只是台詞堆砌，而沒有選擇背後的重量，終究難以動人；

女主角的強大，若只是設定上的「聰明」，卻沒有真正的成長與代價，也很難留下餘韻。

反倒是那些曾經歷破碎、掙扎、做錯選擇，卻仍努力與命運對抗的人物，更容易被我記住。

（未完，待續）