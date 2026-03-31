長大後才懂的質感選擇黑暗騎士電動刮鬍刀推薦＋3C科技開箱，WEiZ 高雄選物店探店慢生活

現在在選電器這件事，真的跟以前不一樣了。





以前可能只在意價格、功能夠不夠用，但現在更在意的是用起來的質感，還有背後有沒有一份讓人安心的保障。





畢竟生活已經夠忙了，回到家，我只想被那些「選對的東西」好好照顧，而不是還要分心去擔心品質或售後問題。





這也是為什麼，最近我開始更認真挑選3C家電品牌，甚至會特地去門市親自體驗。





這次來到WEiZ 高雄旗艦店其實就是想找那種不只是好看，而是真的兼具設計感、實用性，還有完善服務的電器產品。





走進店裡的第一個感覺，是很舒服的現代空間感，不會有壓迫感，反而像是在逛一間把生活過得很講究的人才會來的選物空間。





每一樣產品的陳列都很剛好，不浮誇，但看得出來有被好好挑選過。

那種「我不需要很多，但我要的是好的」的氛圍，其實很打中現在的我。





也慢慢發現，所謂的質感生活，不是把東西買到最貴，而是選擇那些能長久陪伴、用得安心的東西。





而這種安心，有時候就是來自品牌本身的專業與服務。

這次逛了一下這間店，真的發現我不少使用的產品他們家都有在賣，尤其是充電線以及刮鬍刀的部份讓我眼睛一亮，

這次餅乾帶大家逛逛這間專賣3C產品的櫃位~

其實餅乾很少在百貨公司看到這樣的櫃位，而且是各種綜合3C產品都有在賣!

大多數百貨櫃位都只是賣一個品牌3C產品而已，而這裡不同，

是類似選物一樣的，把好的3C產品都聚集在一起給客人體驗，並且購物!

WEiZ產品類別有 充電配件、手機智慧周邊、平板、電腦周邊、音訊產品、車用百貨、生活家電、電競周邊、香氛等等，

裡面全都是CP值很高的產品，餅乾在逛的過程中有發現我一些在用的3C產品都有賣，3C 不只是工具，而是陪伴生活的風格配件。

而這些產品都是我覺得CP值很高的3C產品， 所以我覺得WEiZ購物起來讓人放心，

更好的是在這裡購買有提供產品維修和保固，比我直接在線上購買更加安全，

這點是無庸置疑的，要買3C產品可以到WEiZ 購買!!

WEiZ的特色是現場會有櫃哥幫您做講解，我看的產品每項都很細心為我說明，我遇到有客人在售後也有觀察一下，處理客服的態度很好，我覺得蠻棒的!













我一開始只是覺得 WEiZ 是一間很有質感的 3C 選物店，但真正讓我改觀的，是店員在導覽時聊到它背後的「來頭」。





原來 WEiZ 精品3C 不是單純賣東西的店，而是由母公司「威柏科技貿易有限公司」打造出來的品牌。

這家公司其實在台灣已經深耕十多年，專門把國外一些厲害、有設計感又實用的 3C 和生活科技產品引進來。





聽到這裡我其實默默安心很多。

因為現在買 3C，最怕的真的不是價格，而是後續那一堆麻煩事譬如壞掉不知道找誰、保固流程卡卡的，甚至還會遇到代理商跟原廠互踢皮球的情況。





但 WEiZ 這點就蠻加分的，它是從品牌引進、代理，到門市銷售，甚至售後服務，全部都是同一個體系在處理。

簡單說，就是你不用在不同窗口之間來回奔波，一切都有一條很清楚的線可以依靠。





所以那天逛完之後，我的感覺反而不是「買了一個產品」，而是更像找到一個可以放心入手 3C 的地方。

這種安心感，其實比什麼都重要。

實際體驗產品︓ 擺脫網購的不確定感，現場手感體驗，眼見為憑。

專業產品顧問︓ 根據您的設備與需求，提供精準的搭配建議。

安心售後保障︓ 實體櫃位經營，凡是在WEiZ購買的商品立即生效保固，讓每一份消費都 擁有最可靠的後盾。

另外餅乾還看到櫃位提供手機貼膜的服務，主要以蘋果手機為主，可是貼膜價格最貴也才400多元，

我之前到其他3C的店，手機貼膜就要600元，而且也不是甚麼品牌連鎖店，WEiZ真的讓人很驚訝~









在逛WEiZ 櫃位時我自己蠻有感的一點，是他們的櫃位設計真的很有巧思。

店內的氛圍很舒服，帶點生活感又不會有壓力，很像在逛一個品味很好朋友的家。

每一區的選物都很有邏輯，從3C小物到日常配件，都挑得蠻精準的。

不是那種很制式、把產品全部堆滿的展示方式，而是有點像把不同生活情境直接搬進店裡。

你會不自覺去想像這台放在我家客廳好像很可以、那個放在臥室應該也很加分。

整體空間走的是乾淨、現代、帶一點選物店感的風格，逛起來其實滿放鬆的，不會有壓力，反而會慢慢發現一些原本沒注意到的實用小電器。

而且他們販售的產品種類也比我想像中多很多，從日常清潔、居家小家電，到一些提升生活質感的3C產品幾乎都找得到。

那種感覺很像你不只是來買一樣東西，而是在替自己的生活挑選更適合的版本。

另外我自己蠻在意的一點是品牌的「穩定度」，畢竟電器不是用一兩天的東西。

WEiZ給我的感覺是，他們在產品挑選上其實有自己的標準，不是單純追流行，而是比較偏向實用性、耐用度，還有售後服務這些比較長遠的考量。

對現在的我來說，這種「買了之後不用一直擔心」的安心感，真的比什麼都重要。

到櫃位時候，我不懂的產品，想體驗的產品，都可以自己拿起樣機來體驗，

櫃哥都會很詳細的說明每件產品的特性，以下是我比較推薦你們可以購買的產品

第一個是充電線連接線的部分，這裡賣的線種類繁多，有一面都是賣線的，還有手機殼也有~









我有仔細看一下這些線的材質都是非常好的編織款線，不容易斷掉的那種材質，





























甚至還有連接線，就是投幕的效果，如果手機連接螢幕，電視螢幕就可以出現手機的畫面，

而且每條線的材質都非常地不錯，買充電線一定要買好的，如果買便宜的，

使用半年就斷掉一條也是一百塊，不如多個幾百塊多用個幾年，這樣CP值才更高，

透過櫃哥仔細地介紹，我以後買線應該會來這WEiZ 購買我的充電線，因為我以前真的遇過買到很爛的線，

每一個月都要換新的一條的情形，是塑膠做的，跟這裡賣的線的材質真的差非常的多，

想說在這買線也有保固，不像有些傳輸線是沒有保固的，光是保固和可以長期使用，這兩點讓人很心動了，餅乾之後買線就會在這裡買了!!

給你們建議是真的傳輸線要買好的，不然會浪費更多錢.......

這次我自己最有感的，是他們家的「藍牙耳機」✨

櫃位甚至還有展示BOSE品牌的耳機~非常的多元化!









這是櫃位上價位比較高的耳機!

















真的不是隨便擺擺那種，而是外型跟實用性都有在顧的選品。

外觀走簡約耐看路線，拿出來不會太張揚，但就是有種低調精緻感，很適合平常通勤或出門咖啡廳用。













這品牌的耳機我戴過我也很推薦~WEiZ也買的到喔!

我自己試戴的時候，覺得配戴滿穩的，不太會有那種一直掉的困擾（這點真的很重要）。

平常通勤捷運、公車的時候戴著聽音樂，會有一種把外界稍微隔開的小世界感，很放鬆。

櫃位上的藍牙耳機真的有夠多的，有一款我特別的喜歡，

它的設計很像女生的玩具盒子，上面透明的還能看到存電量，整個很像化妝盒子，粉粉的少女心爆棚，我超喜歡~

有時候去咖啡廳工作，戴上耳機播個輕音樂，專注度真的差很多。

甚至晚上散步的時候戴著，也有一種「自己的me time」的儀式感。









櫃位上的產品都可以拿來體驗使用後再買!

而且它的外型真的很加分，就算只是掛在耳朵上，也不會破壞整體穿搭，反而有點小加分那種。

另外還有一排都是電棒捲燙頭髮的女生喜歡用的燙髮器類的產品，這個品牌餅乾也有一隻，

這品牌真的是很好用，重點是好用又不貴，CP值非常的高，個人覺得如果你很喜歡自己燙頭髮做造型，













可以來WEiZ做體驗看看，這裡的燙髮棒從燙捲到燙直還有瀏海燙都有，而且可以當場使用體驗，

體驗覺得不錯使用再買回家也不遲，買了也有保固，這裡的每樣產品依照品牌的保固期長短有所不同，但都是有保固的，

所以買起來我個人覺得很放心啦!! 聽說這系列也賣得很好~~

此外，有款我覺得相當特別的就是音響，









它是個會發光的音響，可以散發出很多不同光芒，有點像是時光膠囊的外觀，半透明黑色的，很大一顆，外型很搶眼，

重點是這款音響的音質非常的好，通常音響是很容易辨別出高低品質的產品，它的音質非常有立體感，聽起來讓我非常喜歡，當然價格會高一點，但又不會太貴，所以我一直說WEiZ 產品CP值好高!

此外櫃位上最多的是一排行動充電產品，各種行動充電都有，大多是防爆的行動充電，價位從百元到千元都有，









而且還有可以帶上飛機的行動充電器，WEiZ 都會幫你做把關，還有中國的CCC標示也有，因為不是每個行動充電都可以帶往國外，

行動充電最好的就是安全，所以在選擇行動充電時，真的要好好的選擇，





















好的行動充電跟差的非常多，因為餅乾也用過好的跟便宜的行動充電的差別，

在WEiZ你可以直接拿手機插行動充電做體驗，就能知道這產品能不能買!!

最後要分享的是店內的爆款，一款父親節快到或是情人節送給男性的電動刮鬍刀，













價格約千元，最近還剛推出依照星座推出的電動刮鬍刀，

櫃哥有很詳細說明此刮鬍刀的好處，它是有彈性的刮刀部分，





























可以貼合各種臉型，而且拆開來是很好清洗的刮鬍刀口，有些刮鬍刀其實很難清洗，這款不會，

我仔細看過發現他真的是非常好清洗，整隻刮鬍刀，拿起來不會過重也不會太輕巧，

整隻質感非常的好，拿起來也很好拿，我個人也覺得CP值很高，外觀是禮盒的組合，非常適合拿來送人用，

整體看起來精緻，細節的部分處理非常的好，整體感覺非常精緻的，我很喜歡，

可以納入考慮送人的口袋清單! 也有刮鼻毛器，是跟刮鬍刀一組的，













以上是我簡單的分享覺得不錯的3C產品部分，其他還有很多很棒的3C產品我都有拍照，分享給大家看~

如果你跟我一樣，是那種對生活小細節有點要求，但又不想太高調的人，這種選物店真的會讓人逛得很開心。

我發現WEiZ的櫃位很好逛，你想到的3C產品這邊也都有賣，連我之前有用過的製冰機這裡也有賣，













有好幾樣我用過很棒的3C產品都有賣，所以真的是很用心地選品，

櫃哥還跟我說，這裡甚至有市面上沒有賣，網路嘖嘖募資上的產品，這裡才有在賣，外面買不到的，像這款音響兼卡拉OK，就是嘖嘖募資上面線下實體產品，





如果你知道嘖嘖募資這平台，就會覺得超酷的，因為募資的產品通常市面上很難找到，這裡都可以看到實品，且可以當場體驗一下產品，真的超酷!

另外還有我很愛的變色鍵盤，個人喜歡比較新奇的東西，這裡也都有喔~













還有現代人常戴的數位手錶，我甚至還發現很有趣的超迷你相機~





















甚至還有賣混音器









各種琳瑯滿目的3C產品都有在賣!









































【WEiZ 高雄旗艦店】（高雄樂購廣場）





交通非常的方便，搭捷運到岡山高醫然後下站直走就可以到購物廣場，走進去第二間櫃位就是WEiZ，標牌很明顯，有賣很多3C產品的就是了，非常好找!





關於WEiZ





WEiZ 誕生於對「智慧生活」的深度追求。在數位裝置與人影不離的時代，我們發現 3C 配件 往往在「機能」與「質感」之間難以兩全。 我們不僅僅是零售商，更是一位嚴謹的「數位生活選品官」。我們從全球海選出最具設計感與 穩定性的品牌，將科技轉化為一種生活美學，為消費者過濾平庸，只留下精品。













櫃位資訊

【WEiZ 嘉義旗艦店】（嘉義秀泰店）

地址︓嘉義市西區文化路299號1樓 電話︓05-3208040

【WEiZ 高雄旗艦店】（高雄樂購廣場）

地址︓高雄市岡山區捷安路1巷2號1樓 電話︓07-9715557

【WEiZ 台中旗艦店】（台中秀泰文心店）

地址︓台中市南屯區文心南路289號1樓 電話︓04-37048488